《靈魂謀殺》：亂倫倖存者的因應策略——防禦機制和對意義的追問
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身為榮格心理分析師，沃爾茲引入「靈魂」的觀念看待性創傷，認為創傷經歷可以摧毀意義，使人的靈性層面蒙上陰影，但也正是「靈魂」的深度，使得對意義與愛的體驗成為可能。
文：烏蘇拉．沃爾茲（Ursula Wirtz）
亂倫倖存者的因應策略——防禦機制和對意義的追問
女性該怎樣因應父女亂倫給她們帶來的創傷？哪些因應策略能幫助她們處理這個問題？在這過程中，對意義的追尋在多大程度上發揮著作用？因應（coping），指的是人們為了克服某些問題發展出的行為。自從一九六六年拉扎魯斯（Lazarus）【註】開展心理壓力的研究以來，一直有對「因應」的研究。
在拉扎魯斯看來，因應以處理（如創傷）為導向、因應行為會根據特定的要求不斷變化。根據字典的定義，因應是「成功的管理」（to manage successfully）。而拉扎魯斯認為，因應不僅僅是指那些會帶來成功結果的活動，在他看來，在處理壓力方面的每一種嘗試、每一次努力都是因應。因此，我們通常稱作「防禦機制」的行為也可以是一種因應。
例如：對現實某種程度上的否定可以是一種有效的因應，因為它能增進在不可控情況下的適應能力。因此，因應行為主要不是以解決問題為目的，而是具有讓人的情緒困擾更容易自我承受的功能。其它的反應方式，如迴避、輕忽、疏遠、分裂、在不良事件中指出積極的價值等，都可以看做是對消極情緒的自我調節。即使這些因應嘗試看起來像是自欺欺人，但如果它們能保障個人的痛苦得到緩解，就具有保命的功能。
從存在的層面來講，亂倫體驗比一般的壓力體驗更具有威脅性。性剝削可以客觀地理解為一種嚴重的、危險的生活事件；它不是一次偶發事件，而是一種往往會影響生活很多年的經歷。這段經歷的後果不僅與客觀上受虐的嚴重程度有關，還取決於亂倫受害者個人在整體上對這段經歷的認知和評估，以及處理這種情況的能力。早期亂倫研究的重點還是放在外部因素上，比如會詢問亂倫過程中是否伴有肢體上的暴力、亂倫發生的頻率如何，以及兒童與加害者的關係如何。但就這些因素的進行分析，對於理解當事人如何處理亂倫經歷是不夠的。
在這方面，認知心理學的做法在我看來更有意義。在認知心理學看來，每一種環境刺激與人的思維和感覺之間都有關係。在這過程中發生了一段評估過程，而這段評估過程取決於人格的結構、能力和易受傷程度。這也解釋了為什麼同樣的情況，不同的人有不同的感受和評價。對一種情況的一般性評估以及人格因素對評估的影響，包括個人自己的目標和價值觀，這些是一個人指導自己生活和行動的標準。這樣的價值體系可以成為重要情況下的決策輔助，可以在看似無望的生活環境中給人勇氣，因此可以成為極端情況下的支撐。集中營倖存者的體驗報告非常清楚地說明了這一點。
我們可以想像一下，兒童在性虐待事件中，這套價值觀還在建構過程當中，而同時這些正在建構過程中的價值觀又受到了全面的攻擊，因此，這些兒童所受到的傷害程度是顯而易見的。情感、思維、行為等方面的自然發展受到嚴重干擾、產生固著，使人無法進一步走向成熟。性剝削使兒童變得無助和無力，對自己控制局勢能力的信心下降，結果是嚴重損害了他們的行動能力。
亂倫受害者通常會塑造一個消極的自我意象，這也抑制了他／她們因應創傷的能力。回憶起早年的屈辱和失望、對愛的信念破滅、無奈並失去信任，會導致完全的冷漠，並用其它因應機制來取代那些健康的、沒有受過傷的人們可用的漸進式的因應策略。我想到的是一系列的迴避行為，如逃避到異想天開的妄想中、社交退縮、與世隔絕、有著難以停下來的圍繞問題的念頭、自責、聽天由命或尋求口欲上的刺激等。受害者自己也知道，這些因應的嘗試通常不能解決問題，而是會成為新的糾結根源。受害者也往往選擇藉由酒精或毒品來緩解這些緊張情緒。
相關研究試圖列出一個不同類型的因應方式清單（「因應方式清單」〔WCC，Ways of coping checklist〕）。但是，我發現那並不能充分反映受害者的實際體驗、行為以及她們的思維模式，因為它不適用於每個人身上的具體情況。在我自己的調查框架內，我主要採用深度訪談的形式，而不是科研實證模式，目的是想瞭解亂倫受害者對自己、對他人和對整個生活的信念和期望。這些在早期經驗基礎上獲得的態度，反過來又影響著他／她們以後的生活經驗——這是個相互作用的過程，而且這個過程決定了一個人如何因應創傷性生活環境。
在這些訪談中，我以創傷研究中形成的一個模型為導向。它假定性剝削受害者的信仰和價值觀在五個層面中的一個或多個層面受到嚴重損害。這些層面對應著我們相繼經歷的五個發展階段，這五個階段是根據發展心理學中所列舉的人的成熟階段來制定的。在艾瑞克森和皮亞傑的作品中，我們知道一個人找到身分認同和走向成熟所必須經歷的發展階段。這裡我們簡要回顧一下艾瑞克森所說的人生發展的八個階段：基本信任、自主性、主動、目標感、自我同一性、親密關係、生育（後代）與完整性。對於遭受嚴重創傷的人們，以下五個層面似乎特別容易受到干擾：
- 安全感；
- 信任；
- 力量，控制；
- 尊重；
- 親密關係。
我們可以把這五個層面作為參考框架，來觀察一個人在與自己和環境互動中經歷的一切。現在，我想更詳細地解釋一下這種情況是如何發生的。
在發展的第一個層面，即為與安全感有關的層面，涉及的問題是一個人是否有信心發展出保護自己不受傷害、免於損失或受損的能力。如果不能實現這種發展，就會產生無助地任傷害擺布的想法。例如，這會導致人們出於害怕而迴避危險的情況，因為他們擔心那些自己害怕的事情會不可避免的發生。由於缺乏自我保護能力，也會導致受害者發現自己一再處於危險的境地，比如扮演受害者的角色，並堅信自己真的會吸引災難。凡是小時候受過性虐待的人，可能都會產生這樣的信念：人是邪惡的，我不可能保護自己不受這些人的傷害。這也許可以解釋為什麼這些女性後來在婚姻中受到丈夫的虐待時，也不為自己辯護。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
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順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！