《戰鬥美少女的精神分析》：日本女性的身分認同模糊，戰鬥美少女就是逃離這種束縛的方案

文：齋藤環

日本動畫與女性主義

哈佛大學的班傑明．劉，是一名相當「重度」的動畫粉絲，甚至還撰寫了關於日本動畫的日文論文，不過他主要是從女性主義的觀點分析這個現象。他舉出《小甜甜》（キャンディ・キャンディ）、《幸運女神》（ああっ女神さまっ）、《電影少女》（電影少女）等作品中的角色作為典型女性的範例，也就是「有女人味的女性」。相較之下，《凡爾賽玫瑰》（ベルサイユのバラ）、《甜甜仙子》（ミンキーモモ）、《美少女戰士》等，就是女性的行為舉止彷彿男性一般，會變身、會擊退怪物的作品。他推斷後者的作品群，象徵著女性地位的提升，而他認為其中最女性主義的創作者就是宮崎駿。

做這樣的對比當然不能說沒有問題，而且不得不說，他沒有充分參考《美少女戰士》之前的戰鬥少女體系相當地可惜，不過他的見解能夠促進對於動畫作品中性別角色（gender）的關注，就這層意義而言相當寶貴。除此之外，我也試著從他的見解當中，挑出幾個重要的部分。他首先指出的是日本的英雄一般較為幼小這點。美國漫畫（他以《X戰警》為例）的英雄大多是成年男性，相較之下，日本則多半選擇青春期的少年少女作為英雄、女英雄。除了他之外，也有好幾個人指出類似的觀點。

而劉也基於下列理由，對於戰鬥美少女與性倒錯之間的關係，採取完全否定的立場：

日本人與其他民族相比，在性方面的嗜好沒有太大的差異。 動畫呈現的暴力經常成為問題，但不能因此就判斷日本人特別暴力。 大眾媒體反映社會情勢是事實，但將動畫的思維直接當成社會的思維並不正確。 將動畫創作者全部視為性倒錯者過於牽強。 日本的動畫、漫畫相當於美國的影集、電影。換句話說，這些作品在社會上的接受度與影響力是相等的，如果從這個角度看，對於少女的描寫方式並沒有太大的差異（問題反而在於，為什麼日本的動畫中會出現這麼多怪獸呢？）

因此，比起將戰鬥美少女視為男性慾望的產物，應該還有更合理的理由：

（A）女性在日本的身分認同（identity）既模糊且受到侷限，戰鬥美少女就是逃離這種束縛的方案。少女保護她們自己或她們所愛的人的想法，對日本少女而言是有價値的。

（B）女性主義運動難免會與性有關，女性必須擺脫男性希望的少女形象，宣告她們本身性的自由。在性方面成熟，能夠控制自己的外表與性的角色，是女性獨立的另一種形式。

在這個脈絡下，也一併思考靑少年在日本的立場，以及年幼的動畫英雄。日本靑少年的立場，比美國的靑少年更弱勢。在美國，孩子們從小就被訓練要獨立，但日本至今仍有根深柢固的「長幼有序」與「晚輩」的概念。動畫中出現的許多年輕角色，或許也與女性的性角色一樣，試圖打破「無力的年輕人」這種刻板印象。

（C）雖然部分的動畫角色是作為性慾的對象被創造出來，但並非所有的戰鬥美少女都是這種為了娛樂男性的存在。譬如娜烏西卡，又譬如伊莉雅。《美少女戰士》太幼稚了，我不喜歡（雖然這是祕密，但我覺得看太多那個會變白癡……開玩笑的）。（《快打旋風》〔ストリートファイター〕的）春麗在成為御宅的偶像之前，也先是一名個性強烈且強大的角色。

（D）戰鬥美少女在打破女性形象的同時，或許還是反映出了「柔弱女性」的思想。科幻作品也成立在現實之上，少女經常是柔弱的存在，所以她們若不穿上戰鬥服就無法戰鬥。

提倡戰鬥美少女有害論的人，是被社會現象的分析弄反了。具有性障礙的人容易沉浸在動畫的世界中。對於在現實得不到滿足的人而言，虛構是安全的，就如同不存在於這個世界的天堂；但若反過來說，這些就並非事實。動畫不會帶來倒錯，只有懷著倒錯幻想的人，才會從中看見倒錯。

我很喜歡動畫《電影少女》，被其充滿了可能性的思想所吸引。不可能的可能性、少女跳出電視畫面與怪物戰鬥。我想要相信這樣的魔法是眞實的，我想要的不是創造不可能的現實，而是想像眞實的可能世界。

劉的分析相當出色，就某方面來看不得不說完全正確。尤其他將「除了女性之外，就連年輕人也受到不平等對待的日本社會結構」囊括其中，也指出了「日本的動畫、漫畫相當於美國的影集、電影」等，都相當出人意表。雖然動畫的典型反應出社會狀況的部分，難免流於粗糙，但就脈絡而言是正確的。

二十出頭歲的動畫粉絲能做出如此精確的分析，並使用日文寫成論文。在這個時間點，就不得不說他和日本一般的御宅族有著決定性的差異。說到我的同胞，雖然會觀察線上論壇，卻只是在那裡無止盡地延續圈內用語、圈內把戲，完全無法期待這樣的批判性。即使認真闡述意見，似乎也會事先聲明這是自己的「表演風格」。

不過，我也不打算原封不動地接受他的主張。尤其社會的壓抑性結構，以相反的形式投射在動畫作品的正確分析。正是因為正確，所以也遺漏了動畫的特異性。此外，戰鬥美少女作品與女性主義的關係，我覺得主要的觀點已經在齋藤美奈子（1956-）《一點紅論》（紅一点）的論述中考察殆盡。我終究還是想要聚焦在動畫與性的問題。

動畫與倒錯，或者與性

接下來想要探討的是，這個體裁關係到多少程度的性，乃至於性倒錯的問題，以及這種特殊的發展在日本有什麼意義。

首先，第一步先檢視前面提到的西班牙動畫粉絲拉蒙．奧迪亞雷所提出的歐洲動畫粉絲的問題。西班牙連宮崎駿導演的《紅豬》（紅の豚）都列為限制級，此外其他日本動畫也幾乎都被禁止播放，只能透過錄影帶觀賞。雖然部分變態作品想必會帶來重大影響，但即使如此，只因為是日本動畫就禁止的做法依然太過極端。當然，這種「誤解」似乎相當普遍，不只存在於西班牙，就西歐的標準來看，日本動畫的體裁本身就已經被視為充滿性禁忌的作品處理，這是為什麼呢？