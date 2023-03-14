《存在之道》：心理學界有勇氣建立一門人的科學嗎？還是抱殘守缺繼續守著偽科學？
我們想讓你知道的是
有人或許會抗議：「那要如何才能封殺那些詐取錢財的冒牌心理工作者呢？」我尊重這個問題，但我卻要指出，一個真正想要詐騙錢財的人，即使不自稱是心理工作者，照樣會以別的方式去達到目的。
文：卡爾．羅傑斯（Carl Rogers）
我們有勇氣建立一門人的科學嗎？
我要談的第一項挑戰並不是很新，但肯定是我們沒能成功面對的。那就是：心理學界若要有一門真正的心理科學，那就一定要建立新的科學觀念，我們有這個勇氣嗎？還是我們索性抱殘守缺，繼續守著一門偽科學呢？這裡我就來談談純粹我個人的看法。
心理學，歷經無數的實驗，用過數不清的白老鼠，擁有大量的設施，包括實驗室、電腦、電子設備、高度精密的統計計量；儘管如此，在我看來，卻是一門大開倒車的重要科學。我們全都把羅伯特．奧本海默（Robert Oppenheimer）的警告當成了耳邊風。一九五六年，在美國心理學會演講時他就指出，心理學最糟糕的事情就是「仿效物理學，把自己弄成了個四不像，完全趕不上時代」（p. 1956）。
但我們還是鐵了心，把自己跟過時的牛頓科學觀念綁在一起，對於理論物理學及各種「硬」、「軟」科學為科學觀所帶來的改變，我們完全視而不見。此一改變，我和許多人都大聲疾呼過（Koch, 1959; Rogers, 1955, 1964; Schultz,1970），這裡就不再多說。在我看來，把此一改變的核心總結得最好的就是我的朋友邁克．波拉尼（Michael Polanyi, 1958）。一個複雜的觀念：
科學上客觀真理的發現建立於理性的理解，而理性所要求於我們的，則是尊重，並喚起我們對想像的追求；這樣的發現，雖然是以感官經驗為線索，但卻超越經驗，是用超越感官印象，對實相進行觀照所得到的；而這種觀照自行燭照，引導我們達到對實相的更深理解。只是這樣的科學觀通常都被視為柏拉圖式的空想，不過是神祕主義的花樣，於一個民智大開的時代毫無價值，因而棄如敝屣。然而此一客觀理念卻正是我所堅持的……（p.5）
波拉尼的觀點有一個很好的例子：有一個人，在敘述自己如何成為一個科學家時就說，他是被自己的主觀觀照拉入一個更深層、更有意義的實境。這個人不是別人，正是史金納（1959）。他這裡講的主觀觀照，是人類一種個人的、內在的觀照；是「當你碰到某種感興趣的事情，別的什麼都丟下不管，全心專注於其中時」（p. 363），充分運用這種主觀線索所致。遺憾的是，如今在史金納心目中，這一段漂亮的自述充其量只是一種偶發現象，一點意義都沒有了。
但是我從加州理工學院傑出科學家的身上，聽過類似的故事——關於原子核結構或某些難解謎團的夢、觀照、直覺，以及某些重大工作的進行，是由充實卻又恍惚的夢境所引導。漢斯．萊辛巴哈（Hans Reichenbach，Schilpp, 1959）談到與愛因斯坦的一次對話：「在某個場合，我問愛因斯坦教授，他是如何發現相對論的，他的回答是，因為我對宇宙的和諧心悅誠服。」（p. 292）換言之，他有一種主觀形成的觀照。
對於這種新的觀點，我自己（Coulson & Rogers, 1968）則做過這樣的概述：
我們（心理學家）所知道的科學，其實只是科學中上不了台面的一部分。它可以看作是個人處於一種難以撼動的自存狀態，在此一狀態中，個人及團體對合理性作成的判斷，其份量不輸於統計上的意義。所以，即使是建構完美的精確模型或無懈可擊的科學（我們多數人有意識或無意識所持有的），到了我們的手裡，也就變成了一個有限的個人架構，說不上精確完美了。對體驗敞開也可以視為科學家一種重要的特質，其重要性一如對研究設計的理解。而整個科學事業可以看作是一個更大的知識場的一部分，在這個知識場中，真理之追求出於多種途徑，其重要性無分軒輊，科學只是其中之一而已。（p, 8）
心理學界若要建立一門人的科學，以上的引述已經指出了挑戰之所在（另見Dagenais,1972; Schultz, 1970）。其為一門科學，其基礎在於對內在認知過程的密切觀察，譬如我們在皮亞傑（Piaget）認知理論中所發現，其內含包括對內在的、私密的、情緒化的意義之探索；譬如我與同事所做的先行工作，其基礎建立於對人的現象世界及其外在行為與反應的理解。
此一越來越受到肯定的趨勢，在心理治療的研究中已經得到證實，同時，其為一門科學，在夢的研究上也表現突出，眾多研究人員對夢所做的工作愈趨精密，將個人完全主觀的非理性夢境與其對各種電子測量儀器的反應相結合，使夢這種最古老的主觀實境與最現代的科技作連結。這裡值得一提的是，在所有這些追求一門新科學的趨勢中，並未將個人強行置入某種人為的狀態，研究我們強加於他的假設。相反地，我們的心態是開放的，我們的整個自我是以個人為學習的對象。
這一點極為重要，為什麼呢？因為若非如此，對我們而言，人就只是一個物件而已。漢納（Hanna, 1971）說得好：
人對其視為異於己者，利用之，但對其視為同於己者，則尋求共同的理解與和諧。前一認知導致操控與技術；後一認知則導致理解與真正的科學。
在我看來，在這種真正的人的科學尚未建立之前，我們所發展的只是一種技術，僅供策劃者與命令者利用，而不是對人的情況的真正理解。我們的研究院所，那些正統的捍衛者，或許正是阻止我們改變的絆腳石。在絕大多數的大學中，博士論文已經成為其真正目的的一種嘲弄。跟隨一己有所本的好奇心，進入人類本性某些神祕的面向，進行嚴謹的、個人的、獨立的研究，對知識做出重大貢獻——這才是一幅真正的博士圖像；但就今日大部分博士論文而言，這已經不是一幅準確的描述。我們安於沒有風險的平庸，避創新唯恐不及。只有我們對科學的認知改變，我們的大學研究所才會改變。如果改變不成，心理學就愈將與探究人的真相的研究脫節無關。
我們有勇氣做個設計者嗎？
今天這個時代，心理學家的另一項重大挑戰，是要創造新的而非修補舊的；這也就是說，與其為那些因社會因素而出現障礙的人塗抹膏藥，不如積極去設計一個問題較少的社會。問題的關鍵在於，我們這個群體是要發展出一種未來導向的預防方法，還是一成不變，永遠守著過去導向的修補功能。
這裡我舉一個例子。身為學校的心理工作者，是診斷修補過時的教育體制及脫節落伍的課程好呢？還是堅持參與學習機會的設計，使學生的好奇心得以解放，以快樂的學習取代今日學校有如監獄般指派的功課好呢？
答案很清楚。只是這樣一來，心理工作者就必須做到真正的基進，他得離開他安穩的小辦公室——往往都帶有極大的風險——參與學校行政人員、教師及社區領袖，一同策畫設計學習環境；他的工作不再是減輕舊有體制受害者的痛苦，對他來說，挫折會成為家常便飯。他將要擔負起更多方面的工作，如果可能的話，建立一個富於彈性的組織，以學生為核心，其他人則都是學習者的僕人。身為臨床工作者，對自己的工作我們總是降格以求，我還真擔心我們能不能夠提升眼界，應付自己所要扮演的角色。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門