蔣介石迎合世界潮流站隊美國，保住國民黨政權；今日國民黨逆勢站隊中國，必將自取滅亡
我們想讓你知道的是
在美中博弈，特別是新的世界潮流衝盪之下，中共早已全方位崩壞，如今正日益陷入自身難保的危局之中。國民黨此時此刻竟然昧於時勢，公開逆勢站隊中國，甚至還欲將台灣帶入中國載浮載沉的破船上，除了自取滅亡之外，更騙不了台灣人民
文：黃澎孝
世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。—— 孫中山傳世名句
什麼是當今「世界潮流」？
- 自由、民主、人權成為劃分「正義與邪惡」的普世價值觀。
- 遠離中國，摒除俄羅斯，重建共同價值觀的「後全球化」世界經濟共同體。
- 台海問題「去內戰化」，「抗中保台」越來越成為自由世界的共識。️在自由世界共同介入下，「武統台灣」將成為中共自欺欺人，自取其辱的「辱華」議題。
- 全球「新冷戰時代」已經悄然而至。中俄周邊國家都將面臨「選邊站」的問題。台灣在地緣政治上，更無選擇「劈腿」或「中立」的空間。
蔣介石迎合世界潮流站隊美國，保住國民黨政權
事實上，中國國民黨與中國共產黨原本都是所謂的「列寧式政黨」，習於「以黨領政，以黨領軍」的「黨國一體」的執政模式。本是同根生的國共兩黨，糾纏爭鬥了上百年，時而「合作」，時而鬥爭；最終國民黨失敗「逃台」，形成了當今兩岸分立分治的局面。
總的來說：國民黨可說是這個地球上被中共騙的最多，耍的最慘，殺的最狠的政治團體。所以才會有兩蔣痛定思痛的「反共國策」，以及「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策。
另一方面，也是因為蔣介石擅於「觀風」，把握住冷戰時代世界反共潮流，正確選擇「站隊」美國，才能在台海風雨飄搖的危局中，獲得美國羽翼扶幫，不但在台灣站穩了腳步，而且還走出了「亞洲四小龍」的奇蹟。
但是，當台灣與自由世界接軌後，同時也帶動了台灣的民主化進程，從而在本土政團聯合組成的民進黨喚醒台灣人民共同努力之下，才終結了國民黨在台灣的黨國專制統治。
美國「保台」不「保蔣」，是國民黨「疑美論」的根源
其實，在美國的價值觀民主視角下，對於「列寧式」政黨本來就有強烈的不信任感。對於兩蔣以及中國國民黨以中共威脅為理由，在台灣實施長期戒嚴，進行一黨專政的非民主統治，更是充滿了不以為然的違和感。
同樣的，兩蔣與國民黨雖受美國羽翼而存活於台灣，但也始終對美國充滿了疑懼戒慎。尤其，1950年代孫立人和吳國禎事件，讓兩蔣深刻意識到：美國「保台」，但卻未必「保蔣」。更不可能長期容忍國民黨的戒嚴體制。當然，這也反向成為國民黨「疑美論」的根源所在。
1970年代，台灣人失去聯合國席位後，又面臨了「美中關係正常化」的衝擊，也成為國民黨「疑美論」的最高峰期。當時國民黨內甚至有人主張打「蘇聯牌」，還有外交界的大員公然放話：為了生存，就算魔鬼也可以打交道⋯⋯。
幸虧蔣經國衡量利弊得失，以及他個人的政治前途甚至人身安全後，才繼續表態：「堅守民主陣營」。但是，最終美國掌握到國民黨政府和他的兒子涉及「江南命案」的把柄後，才迫使蔣經國放棄了「蔣家王朝」的春秋大夢，並結束戒嚴開放報禁、黨禁，讓台灣解脫了民主化自由化的桎梏，同時也種下了國民黨失去執政地位的種子。
國民黨疑美偏袒民進黨轉而「投共」
無可諱言的，基於美國本身根深蒂固的民主DNA，對於台灣的民主運動，當然是傾向於同情與支持的。例如：早年對於吳國禎的扶持，以及對於胡適、雷震和殷海光等所謂自由派人士的態度，美國一向都是力表同情的。
事實上，在國民黨當年所謂的「中生代」的政治人物中，例如：連戰、宋楚瑜、馬英九甚至於朱立倫等等。美國也是比較重視並曾予以支持的。同樣的，上述國民黨人，也曾是國民黨內「知美」、「親美」的中堅力量。
但是，2004年，泛藍陣營的「連宋配」挑戰陳水扁敗選後，連戰等人懷疑美國偏袒民進黨。而且，在本土政權繼續執政下所造成的外來者的「焦慮感」與失敗主義，促使他們轉向中國，甚至不惜與中共唱和，聯手欺騙台灣人民。
就以所謂的「九二共識」而言，國民黨馬英九執政時期的國安會秘書長蘇起，就曾毫不掩飾的自承「九二共識」是他ㄧ手炮製的「名詞」。如果說：這不是欺騙？什麼才是欺騙呢？
更不可原諒的是朱立倫，明知那是一個所謂「沒有共識的共識」，卻還要迎合中共「九二共識就是一個中國」的片面定義，犧牲所謂的「一中各表」。以犧牲中華民國的主權獨立，來建立國共合作的「政治基礎」。
馬英九擁護「九二共識」，台灣差點陷入中共「養套殺」陷阱
事實上，最為強調「九二共識」，全面開放兩岸交流的馬英九，差點簽下兩岸貨貿協定以及「和平協定」。事實證明，除了開門揖盜，自毀心防長城外，差點讓台灣陷入中共「養、套、殺」萬劫不復的陷阱。
幸虧台灣民智已開，人民的眼睛還是雪亮的。因此，在兩岸互不隸屬這70幾年來，雖然中共併吞台灣的野心一成不變，武統解放的恫嚇也從未稍停。但是，中共對台威懾效果遞減，討厭程度日增。
所謂「德不孤必有鄰」，台灣歷盡劫難，尤其在「美中關係正常化」的過程中飽受委屈。但是，走過了死蔭的幽谷之後，美中關係如今產生了「因瞭解而分開」完全相反的變化。美國朝野對台灣的友好支持，也與日俱增的超乎空前。
最為值得肯定的是，在蔡英文的領導之下，民進黨放下了台獨的十字架，讓台灣人民自我認同的「天然獨」，和在台灣獲得重生的中華民國融為一體。建立起中華民國台灣共識，也成為捍衛台灣民主自由，維護台灣主權獨立的堅強基石。
令人欣慰的是，賴清德副總統在接任民進黨主席後，也主動調整了他「務實台獨工作者」的立場。公開宣示將依循蔡英文的路線主張，讓民進黨繼續與中華民國台灣在世界自由民主的陣營中行穩致遠。
「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡」
事實上，中國國民黨早已是一個瀕於散架，老態龍鍾的政黨，如果還爬不出「國共兩黨」的歷史垃圾坑，遲早終將化為歷史灰燼。
更何況，在美中博弈，特別是新的世界潮流衝盪之下，中共早已全方位崩壞，如今正日益陷入危如累卵，自身難保的危局之中。
國民黨此時此刻竟然昧於時勢，公開逆勢站隊中國，甚至還欲將台灣帶入中國載浮載沉的破船上，除了自取滅亡之外，更騙不了台灣人民，不信的話，我們2024必見分曉。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21