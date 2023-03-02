蔣介石迎合世界潮流站隊美國，保住國民黨政權；今日國民黨逆勢站隊中國，必將自取滅亡

文：黃澎孝

世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。—— 孫中山傳世名句

什麼是當今「世界潮流」？

自由、民主、人權成為劃分「正義與邪惡」的普世價值觀。

遠離中國，摒除俄羅斯，重建共同價值觀的「後全球化」世界經濟共同體。

台海問題「去內戰化」，「抗中保台」越來越成為自由世界的共識。️在自由世界共同介入下，「武統台灣」將成為中共自欺欺人，自取其辱的「辱華」議題。

全球「新冷戰時代」已經悄然而至。中俄周邊國家都將面臨「選邊站」的問題。台灣在地緣政治上，更無選擇「劈腿」或「中立」的空間。

蔣介石迎合世界潮流站隊美國，保住國民黨政權

事實上，中國國民黨與中國共產黨原本都是所謂的「列寧式政黨」，習於「以黨領政，以黨領軍」的「黨國一體」的執政模式。本是同根生的國共兩黨，糾纏爭鬥了上百年，時而「合作」，時而鬥爭；最終國民黨失敗「逃台」，形成了當今兩岸分立分治的局面。

總的來說：國民黨可說是這個地球上被中共騙的最多，耍的最慘，殺的最狠的政治團體。所以才會有兩蔣痛定思痛的「反共國策」，以及「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策。

另一方面，也是因為蔣介石擅於「觀風」，把握住冷戰時代世界反共潮流，正確選擇「站隊」美國，才能在台海風雨飄搖的危局中，獲得美國羽翼扶幫，不但在台灣站穩了腳步，而且還走出了「亞洲四小龍」的奇蹟。

但是，當台灣與自由世界接軌後，同時也帶動了台灣的民主化進程，從而在本土政團聯合組成的民進黨喚醒台灣人民共同努力之下，才終結了國民黨在台灣的黨國專制統治。

美國「保台」不「保蔣」，是國民黨「疑美論」的根源

其實，在美國的價值觀民主視角下，對於「列寧式」政黨本來就有強烈的不信任感。對於兩蔣以及中國國民黨以中共威脅為理由，在台灣實施長期戒嚴，進行一黨專政的非民主統治，更是充滿了不以為然的違和感。

同樣的，兩蔣與國民黨雖受美國羽翼而存活於台灣，但也始終對美國充滿了疑懼戒慎。尤其，1950年代孫立人和吳國禎事件，讓兩蔣深刻意識到：美國「保台」，但卻未必「保蔣」。更不可能長期容忍國民黨的戒嚴體制。當然，這也反向成為國民黨「疑美論」的根源所在。

1970年代，台灣人失去聯合國席位後，又面臨了「美中關係正常化」的衝擊，也成為國民黨「疑美論」的最高峰期。當時國民黨內甚至有人主張打「蘇聯牌」，還有外交界的大員公然放話：為了生存，就算魔鬼也可以打交道⋯⋯。

幸虧蔣經國衡量利弊得失，以及他個人的政治前途甚至人身安全後，才繼續表態：「堅守民主陣營」。但是，最終美國掌握到國民黨政府和他的兒子涉及「江南命案」的把柄後，才迫使蔣經國放棄了「蔣家王朝」的春秋大夢，並結束戒嚴開放報禁、黨禁，讓台灣解脫了民主化自由化的桎梏，同時也種下了國民黨失去執政地位的種子。

Photo Credit: 中央社

國民黨疑美偏袒民進黨轉而「投共」

無可諱言的，基於美國本身根深蒂固的民主DNA，對於台灣的民主運動，當然是傾向於同情與支持的。例如：早年對於吳國禎的扶持，以及對於胡適、雷震和殷海光等所謂自由派人士的態度，美國一向都是力表同情的。

事實上，在國民黨當年所謂的「中生代」的政治人物中，例如：連戰、宋楚瑜、馬英九甚至於朱立倫等等。美國也是比較重視並曾予以支持的。同樣的，上述國民黨人，也曾是國民黨內「知美」、「親美」的中堅力量。

但是，2004年，泛藍陣營的「連宋配」挑戰陳水扁敗選後，連戰等人懷疑美國偏袒民進黨。而且，在本土政權繼續執政下所造成的外來者的「焦慮感」與失敗主義，促使他們轉向中國，甚至不惜與中共唱和，聯手欺騙台灣人民。

就以所謂的「九二共識」而言，國民黨馬英九執政時期的國安會秘書長蘇起，就曾毫不掩飾的自承「九二共識」是他ㄧ手炮製的「名詞」。如果說：這不是欺騙？什麼才是欺騙呢？

更不可原諒的是朱立倫，明知那是一個所謂「沒有共識的共識」，卻還要迎合中共「九二共識就是一個中國」的片面定義，犧牲所謂的「一中各表」。以犧牲中華民國的主權獨立，來建立國共合作的「政治基礎」。

馬英九擁護「九二共識」，台灣差點陷入中共「養套殺」陷阱

事實上，最為強調「九二共識」，全面開放兩岸交流的馬英九，差點簽下兩岸貨貿協定以及「和平協定」。事實證明，除了開門揖盜，自毀心防長城外，差點讓台灣陷入中共「養、套、殺」萬劫不復的陷阱。

幸虧台灣民智已開，人民的眼睛還是雪亮的。因此，在兩岸互不隸屬這70幾年來，雖然中共併吞台灣的野心一成不變，武統解放的恫嚇也從未稍停。但是，中共對台威懾效果遞減，討厭程度日增。

所謂「德不孤必有鄰」，台灣歷盡劫難，尤其在「美中關係正常化」的過程中飽受委屈。但是，走過了死蔭的幽谷之後，美中關係如今產生了「因瞭解而分開」完全相反的變化。美國朝野對台灣的友好支持，也與日俱增的超乎空前。

最為值得肯定的是，在蔡英文的領導之下，民進黨放下了台獨的十字架，讓台灣人民自我認同的「天然獨」，和在台灣獲得重生的中華民國融為一體。建立起中華民國台灣共識，也成為捍衛台灣民主自由，維護台灣主權獨立的堅強基石。

令人欣慰的是，賴清德副總統在接任民進黨主席後，也主動調整了他「務實台獨工作者」的立場。公開宣示將依循蔡英文的路線主張，讓民進黨繼續與中華民國台灣在世界自由民主的陣營中行穩致遠。

「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡」

事實上，中國國民黨早已是一個瀕於散架，老態龍鍾的政黨，如果還爬不出「國共兩黨」的歷史垃圾坑，遲早終將化為歷史灰燼。

更何況，在美中博弈，特別是新的世界潮流衝盪之下，中共早已全方位崩壞，如今正日益陷入危如累卵，自身難保的危局之中。

國民黨此時此刻竟然昧於時勢，公開逆勢站隊中國，甚至還欲將台灣帶入中國載浮載沉的破船上，除了自取滅亡之外，更騙不了台灣人民，不信的話，我們2024必見分曉。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航