TNL+ 2023/02/27,
動物

《熊蓋毒》的殺人熊並非真實存在，但毒品對野生動物的傷害卻再真實不過

《熊蓋毒》的殺人熊並非真實存在，但毒品對野生動物的傷害卻再真實不過

我們想讓你知道的是

專家認為《熊蓋毒》間接的講述人類產物對野生動物帶來的影響，熊無法選擇是否購買毒品。無論是甜甜圈或是一包古柯鹼，這些是否來自人類並不重要，因為經過高度加工，對野生動物來說都是危險的，吃了大概只有死路一條。

文：黃皓筠

大家對於人吸毒的新聞大概都不陌生，但你有聽過嗑嗨了的熊嗎？將在3月上映的驚悚電影《熊蓋毒》便是改編自真人實事，講述一隻熊吸了古柯鹼後大開殺戒的悲劇（放心，真實事件中的熊並沒有失控成為殺人熊）。

1985年9月，安德魯．桑頓（Andrew Thornton）的屍體被發現於美國田納西州的一個後院，他的身邊有一袋古柯鹼、一個降落傘及一架小型飛機的鑰匙。調查人員花了數個月的時間尋找剩餘的毒品卻一無所獲，因為一隻在喬治亞州北部的黑熊奪得了先機。

「這隻熊搶在我們之前把袋子撕開，最後吸毒過量。」當時的官員說道。根據《美聯社》於1985年的報導，法醫稱當時黑熊在死前攝入大約3至4克的古柯鹼。不過，吸毒後的熊究竟經歷甚麼仍然不得而知。

誤食人類毒品、嗑嗨的熊

熊科動物學家摩根（Chris Morgan）《Vox》的專訪中提到，現實生活中熊吸食古柯鹼的機率真的很小，但生理上來說，熊如果吸毒應該會跟人類一樣有一些非常相似的行為—變得有點瘋狂。這隻黑熊吸食了那麼多的古柯鹼，其實等於被判處了死刑，就跟吸毒過量的人一樣。

「我為那隻熊感到難過，雖然只是猜測，當時的牠一定一頭霧水，牠可能不明白為什麼自己從未如此清醒，也經歷了『熊生』中最糟糕的一段旅程。」摩根說道。

事實上熊是出了名的喜歡吃人類食物，尤其是冬天來臨前牠們需要儲備熱量、增重的時候。「本質上來說，牠們就是一台專門吃的機器，持續尋找著簡單、高熱量的食物。」美國麻塞諸塞州漁業及野生動物部（Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife）黑熊生物學家沃特斯（Dave Wattles）說道。

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