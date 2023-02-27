2023/02/27,
軍事

在以男性為主體的軍隊中，女性官兵因隱私犯罪所背負的「紅字」永遠如影隨形、揮之不去

在以男性為主體的軍隊中，女性官兵因隱私犯罪所背負的「紅字」永遠如影隨形、揮之不去
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在陽剛的軍事團體中，女性軍人永遠是備受矚目、好奇甚至於「偷窺」的對象。女性軍人的情感世界，不但動見觀瞻，甚至經常流於八卦緋聞，而扭曲了原本正常的男女情事。如果再不幸遭遇到洩露其個人隱私秘密的犯罪行為，受到的傷害往往難以想像。

文：黃澎孝

19世紀美國文學家納撒尼爾・霍桑（Nathaniel Hawthorne）的傳世經典之作《紅字》（The Scarlet Letter：A Romance）是一部以美國麻薩諸塞州波士頓的清教徒區為背景的故事。女主角海斯特・白蘭（Hester Prynne）因婚外情懷孕，被迫按照清教徒的清規戒律，終身在胸前配戴一個象徵「通姦」的紅字「A」。

她單獨承擔了一切後果，包括辛苦的扶養小孩在內，卻始終拒不供認男主角的身份，因為他竟然是一位德高望重的清教徒牧師。

這部小說之所以成為美國的傳世名著，除了作者本人的文筆之外，主要是揭露了男女關係在虛偽的道德外衣下，嚴重失衡的現象——承擔後果，背負「紅字」的永遠是女性。時至今日的台灣仍然還是這樣⋯⋯。

在以男性為主體，陽剛的軍事團體中，女性軍人永遠是備受矚目、好奇甚至於「偷窺」的對象。女性軍人的情感世界，不但動見觀瞻，甚至經常流於八卦緋聞，而扭曲了原本正常的男女情事。

如果再不幸遭遇到洩露其個人隱私秘密的犯罪行為，女性官兵所受到的傷害，往往是難以想像的。她們在軍中相對封閉的小圈子裡，背負的「紅字」，將會如影隨形般的揮之不去，而不得不提前終止軍旅生涯。八軍團那位女軍官的遭遇就是一個典型的案例。

為了平衡一下「愛的教育」與「鐵的紀律」，我也要為那些跟著這位倒楣的女軍官一起「倒楣」的「直屬長官」們說幾句話。

軍事團體是社會的縮影，我們對軍中發生的「社會事」不要大驚小怪，更不應拿著放大鏡來檢視軍中的問題。動輒要求直屬長官或領導幹部，為他們任內每一個24小時發生的事情，都要負起連帶責任，其實既不現實也不公平。

axofso677fdh6cscfex9izw8n1hhbd
Photo Credit: 中央社

我也要特別向陸軍總部政戰主任陳育琳將軍致歉，我在資訊不足之下，對她的苛責同樣也是對她不公平。但是，陳將軍非常虛心的向我說明她的應處作為與為難之處。當我看了軍方公佈的懲處依據，是以違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」。我認為依法有據，為了維護軍中必要的紀律，我個人也非常認同國軍的決定。

在這同時，對於陳育琳將軍我也要表達我這個復興崗老學長愛深責切的歉意與敬意。

國軍是國之干城，目前的國軍官兵更都是我們台灣的子弟兵，愛護國軍、支持國軍、幫助國軍是我們每個愛國愛台的台灣人，就像愛護自己子女般的份內事。尤其，像我這樣曾在軍中渡過13＋4（軍校4年）青春歲月的老兵而言，每當看到年輕的國軍官兵都會油然生起「青青子衿，悠悠我心」的關愛。

更不禁回憶起當年退出聯合國後投筆從戎的赤子初心。雖然我今年老，但是一旦台灣受到侵犯，我也會像那位烏克蘭的老爺爺兵ㄧ樣，跟著國軍一起執干戈以衛社稷。

最後，我要為年輕的國軍朋友們說個我的老長官告訴我們要「悔在當初」的故事。

1976年我軍校畢業後，分發到台北衛戌的陸軍333師擔任排長兼輔導長。代號「埔光部隊」的333師是一支「歷史最悠久，傳統最光榮、裝備最精良、紀律最嚴明」的國軍勁旅。師長陶光遠將軍，政戰主任趙奠夏將軍，都是有實戰經驗的宿將，令我學習受益良多，終身難忘。

當時社會一度發生多起重大槍擊案件，造成嚴重的治安問題。於是軍中嚴格限令槍枝武器彈藥的管制。甚至於通令全軍，只要犯下攜械逃亡罪，就是判處唯一死刑。

當時師裡有一位小兵一時糊塗，犯下了攜械逃亡死罪。他是家中唯一男丁，家中親長當然格外痛心，再三向師長下跪求情，小兵也一再痛哭悔過，深深觸動了長官們的內心。但是，軍法不容情，最後還是依軍法判決槍斃了。

事後，陶師長和趙主任非常痛心的到各營區，親自展開軍法教育，陶師長還特別提出了官兵們要有「悔在當初」的自惕，以免在做出「悔不當初」的事情後，悔之晚矣。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。