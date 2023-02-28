台灣人在1947年已經用鮮血證明：用放下武器的方式追求和平是完全不可行的
我們想讓你知道的是
我們讀完《辛酸六十年》之後，應該要做的是：老老實實的準備好自己手上的武器，即使備而不用，也要讓準備武統台灣的中國共產黨知難而退。台灣人在1947年已經用鮮血證明：用放下武器的方式追求和平是完全不可行的。
每年的二二八紀念日，我最有興趣的就是想聽聽看，身為事主的國民黨會有怎樣的表示？去年（2022年2月28日）國民黨的臉書上，有這樣的呼籲：
我們衷心期盼世界和平、兩岸和平，國人能夠同心團結，共同為和平而努力。任何製造對立、造成衝突，甚至破壞和平導致戰爭的言論或行為，都將傷害台灣。
在這一天，希望透過銘記、瞭解完整的歷史真相，才能透過對話達到和解，共同攜手，珍視和平，團結台灣，邁向未來。
很明顯的，國民黨的小編或長官，應該沒讀過《辛酸六十年》。以武力對抗國民黨軍隊的二七部隊，為什麼沒有被槍斃？如此「製造對立、造成衝突，甚至破壞和平」的部隊長鍾逸人先生為什麼還能活到天年，還在解嚴後寫下這本回憶錄？在國民黨眼中，要為和平努力，不就是把手上的武器通通丟掉，跪在地上求饒，看看敵人是否會大發慈悲的饒過你嗎？
很可惜的，以《辛酸六十年》的二二八實戰記錄帶給我們的教訓剛好相反：放下武器代表民眾去和談的人，絕大多數都遭國民黨虐殺示眾；倒是拿起武器勇敢扺抗的人，反而還殺出了一條生路。
以下是二七部隊的重要幹部在部隊解散後的境遇：
- 謝雪紅：坐國民黨的軍艦逃出台灣，加入中共。
- 楊克煌（謝雪紅的革命伙伴）：同謝雪紅。
- 部隊長鍾逸人：內亂罪判刑15年，現年103歲，人在台灣，積極參與社會運動。
- 參謀長黃信卿：逃出台灣，加入中共。
- 副官古瑞雲（後改名周明）：同謝雪紅坐國民黨的軍艦逃出台灣，加入中共。
- 宣傳部長蔡鐵城：內亂罪判刑三年出獄，後因他案判死刑。
- 自動車隊長吳金燦：內亂罪判刑七年。
- 衛兵司令黃金島：二七部隊解散後逃亡六年，後入獄至1975年出獄。
有沒有發現到一個驚人的事實？沒有一個二七部隊的幹部，直接因為二七部隊的緣故被槍斃。
與之對照的是：當年嘉義的二二八處理委員會派「和平使」去跟陳儀軍和談，當中成員有陳復志、盧炳欽、潘木枝、陳澄波、柯麟等人，結果無一倖免於難。之前這些「和平使」被捕的消息傳到了嘉義市政府，鍾逸人和群眾商討下一步行動，其中一名「帶著深度近視眼鏡，約莫二十五、六歲的小姐」勇敢的向鍾逸人發聲了：
希望你即刻下令恢復攻擊，不然那幾個人的生命就救不成了。
這位小姐，就是剛卸任閣揆的蘇貞昌院長要叫「阿妗（舅媽）」的張清秀女士，因為有這麼強大的家學淵源，難怪蘇貞昌院長的戰鬥力那麼高。
因為二七部隊散播「隱匿山內，未被遣送回國的日軍，已經陸續參加二七部隊」的謠言（剛好二七部隊只有日本軍服可穿），讓到中部的國民黨軍隊如臨大敵，集中全部火力去攻擊埔里。在埔里與國民黨軍隊幾場小規模的激戰之後，二七部隊因後繼無力就地解散，看似不起眼的扺抗，卻解救了台中市免於國民黨軍隊的蹂躪，成為二二八期間最為人稱道的英勇行動。
國民黨去年的臉書寫得冠冕堂皇，要大家「銘記、瞭解完整的歷史真相」。我讀了幾本二二八相關的書籍，沒有一本寫到台灣人民丟下武器、跪在殺紅眼的國民黨軍隊前面，還可以倖免於難的故事。當大家瞭解這些歷史真相後，還會乖乖的聽國民黨的「珍視和平」，放下手邊的武器當「和平使」去跟中國共產黨「共同為和平而努力」嗎？
在二七部隊的部隊長鍾逸人先生還在世的今天，我們讀完《辛酸六十年》之後，應該要做的是：老老實實的準備好自己手上的武器，即使備而不用，也要讓準備武統台灣的中國共產黨知難而退。
台灣人在1947年已經用鮮血證明：用放下武器的方式追求和平是完全不可行的。高齡百歲的鍾逸人先生，在台中干城營區口紀念碑的成立典禮上，提醒我們當年他當年的堅持：
民軍如果沒武器、沒有籌碼，你憑什麼來跟蔣介石的部隊談判。
我們可以如此照樣造句來警惕自己：台灣軍隊如果放下武器、沒有籌碼，你憑什麼來跟習近平的部隊談判？
延伸閱讀
- 【導讀】二二八的台中之盾——二七部隊奮戰的軌跡
- 【二七部隊老兵專訪】鍾逸人、黃金島談二二八在台中的抗暴
- 【二七部隊老兵專訪】烏牛欄戰役：40人對700人，以寡擊眾的藝術
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
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