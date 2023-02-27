2023/02/27,
商業

ChatGPT加速AI晶片運算競爭，美台掌握關鍵供應鏈卡中國脖子

ChatGPT加速AI晶片運算競爭，美台掌握關鍵供應鏈卡中國脖子
Photo Credit: Getty Images

我們想讓你知道的是

近日人工智慧（AI）生成內容軟體應用掀起熱潮，相關應用包括人工智慧伺服器、AIGC軟體升級及反覆運算，需要高階且強大運算能力的半導體晶片支持，這些晶片的製造技術均掌握在台積電（TSMC）手裡。

（中央社）聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧熱潮，半導體晶片運算能力成關鍵，美商和台廠主導高階晶片供應鏈，儘管中國有意布局，但美國管制半導體出口，加上掌握電子設計自動化（EDA）軟體工具，使得中國發展人工智慧生成內容（AIGC）應用，面臨「卡脖子」窘境。

聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧生成內容（AIGC）熱潮，ChatGPT是獲微軟（Microsoft）投資的舊金山公司OpenAI所研發的聊天機器人，可依照輸入關鍵字自動生成散文、詩歌甚至論文。

亞系外資法人分析，ChatGPT能智慧化整合訊息，並透過連續對話相關話題，進行二次檢索與處理，有機會替代目前的搜尋引擎模式，未來成為資訊檢索的主流方式。

人工智慧生成內容軟體應用掀起熱潮，法人指出，AIGC應用包括人工智慧伺服器、AIGC軟體升級及反覆運算，需要高階且強大運算能力的半導體晶片支持，依賴晶片運算能力快速提升，相關需求帶動包括繪圖處理器（GPU）甚至通用繪圖處理器（GPGPU）、中央處理器（CPU）、特殊應用晶片（ASIC）、可編程連邏輯閘陣列（FPGA）等性能和需求。

觀察AIGC應用晶片供應鏈，法人分析，美商輝達（Nvidia）掌握設計高階GPU運算能力技術、台灣晶圓代工龍頭台積電代工，台積電（TSMC）的N3E製程擴展3奈米相關製程，預計今（2023）年下半年量產，是GPU晶片效能提升的關鍵。

此外，超微（AMD）今年也已針對AI基礎設施以及資料中心公布加速處理器（APU），後者整合GPU、CPU和記憶體，採用3D小晶片設計（chiplet），市場也傳出超微向台積電下AI晶片急單。

在矽智財（IP）部分，本土投顧法人指出，包括創意、世芯-KY、晶心科等台灣廠商，可望搭上ChatGPT順風車。

面對AIGC應用熱潮，中國積極布局，科技部日前宣布把人工智慧作為戰略性新興產業、新成長引擎，大力支持。中國網路商百度也有意在3月推出類似服務「文心一言」，包括科大訊飛、奇虎360、騰訊優圖等急起直追。此外，包括景嘉微、寒武紀科技、海光信息、天數智芯、龍芯中科等中國本土晶片設計商，有意提升繪圖處理器和中央處理器的運算能力。

不過法人分析，美國商務部去年10月上旬一系列晶片出口管制措施，擴大對中國晶片及設備出口限制，衝擊中國發展人工智慧和高效能運算（HPC）晶片，使得中國在布局AIGC應用時，已面臨高階運算晶片被「掐脖子」的困境。

此外，在半導體高階晶片設計與先進製程具有關鍵地位的電子設計自動化（EDA）軟體工具，攸關FPGA晶片設計和高階晶圓生產製造，AIGC軟體應用所需的高階人工智慧晶片運算能力，更凸顯EDA軟體工具的重要性。

產業人士指出，EDA工具應用在IC設計、晶圓製造、晶片封測等重要環節，是半導體晶片高階製程的關鍵軟體工具，前3大EDA廠商市占率高達78%，且均是美系企業，中國力拚EDA工具自主化，但在高階先進晶片設計仍有巨大差距，對中國發展AIGC應用阻礙大。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。