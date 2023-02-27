ChatGPT加速AI晶片運算競爭，美台掌握關鍵供應鏈卡中國脖子
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近日人工智慧（AI）生成內容軟體應用掀起熱潮，相關應用包括人工智慧伺服器、AIGC軟體升級及反覆運算，需要高階且強大運算能力的半導體晶片支持，這些晶片的製造技術均掌握在台積電（TSMC）手裡。
（中央社）聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧熱潮，半導體晶片運算能力成關鍵，美商和台廠主導高階晶片供應鏈，儘管中國有意布局，但美國管制半導體出口，加上掌握電子設計自動化（EDA）軟體工具，使得中國發展人工智慧生成內容（AIGC）應用，面臨「卡脖子」窘境。
聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧生成內容（AIGC）熱潮，ChatGPT是獲微軟（Microsoft）投資的舊金山公司OpenAI所研發的聊天機器人，可依照輸入關鍵字自動生成散文、詩歌甚至論文。
亞系外資法人分析，ChatGPT能智慧化整合訊息，並透過連續對話相關話題，進行二次檢索與處理，有機會替代目前的搜尋引擎模式，未來成為資訊檢索的主流方式。
人工智慧生成內容軟體應用掀起熱潮，法人指出，AIGC應用包括人工智慧伺服器、AIGC軟體升級及反覆運算，需要高階且強大運算能力的半導體晶片支持，依賴晶片運算能力快速提升，相關需求帶動包括繪圖處理器（GPU）甚至通用繪圖處理器（GPGPU）、中央處理器（CPU）、特殊應用晶片（ASIC）、可編程連邏輯閘陣列（FPGA）等性能和需求。
觀察AIGC應用晶片供應鏈，法人分析，美商輝達（Nvidia）掌握設計高階GPU運算能力技術、台灣晶圓代工龍頭台積電代工，台積電（TSMC）的N3E製程擴展3奈米相關製程，預計今（2023）年下半年量產，是GPU晶片效能提升的關鍵。
此外，超微（AMD）今年也已針對AI基礎設施以及資料中心公布加速處理器（APU），後者整合GPU、CPU和記憶體，採用3D小晶片設計（chiplet），市場也傳出超微向台積電下AI晶片急單。
在矽智財（IP）部分，本土投顧法人指出，包括創意、世芯-KY、晶心科等台灣廠商，可望搭上ChatGPT順風車。
面對AIGC應用熱潮，中國積極布局，科技部日前宣布把人工智慧作為戰略性新興產業、新成長引擎，大力支持。中國網路商百度也有意在3月推出類似服務「文心一言」，包括科大訊飛、奇虎360、騰訊優圖等急起直追。此外，包括景嘉微、寒武紀科技、海光信息、天數智芯、龍芯中科等中國本土晶片設計商，有意提升繪圖處理器和中央處理器的運算能力。
不過法人分析，美國商務部去年10月上旬一系列晶片出口管制措施，擴大對中國晶片及設備出口限制，衝擊中國發展人工智慧和高效能運算（HPC）晶片，使得中國在布局AIGC應用時，已面臨高階運算晶片被「掐脖子」的困境。
此外，在半導體高階晶片設計與先進製程具有關鍵地位的電子設計自動化（EDA）軟體工具，攸關FPGA晶片設計和高階晶圓生產製造，AIGC軟體應用所需的高階人工智慧晶片運算能力，更凸顯EDA軟體工具的重要性。
產業人士指出，EDA工具應用在IC設計、晶圓製造、晶片封測等重要環節，是半導體晶片高階製程的關鍵軟體工具，前3大EDA廠商市占率高達78%，且均是美系企業，中國力拚EDA工具自主化，但在高階先進晶片設計仍有巨大差距，對中國發展AIGC應用阻礙大。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna