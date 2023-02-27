2023/02/27,
訃聞

總統府資政辜寬敏辭世享耆壽97歲，一生致力於推動制定台灣新憲法

總統府資政辜寬敏辭世享耆壽97歲，一生致力於推動制定台灣新憲法
Photo Credit: 中央社

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辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業，這不僅是一場政治運動，更是一場台灣人「思想革命」。

（中央社）台灣制憲基金會今天指出，基金會董事長、總統府資政辜寬敏，27日上午8時55分於台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬均隨侍在側。台灣制憲基金會說，辜寬敏一生念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法。

制憲基金會說，有關辜寬敏悼念場域，將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思辜寬敏的精神與理念。

辜寬敏：國立台灣大學政治系畢業，曾擔任總統府資政（二度任職）、民進黨顧問、建國黨顧問、台灣青年會委員長、榮星企業股份有限公司董事長、新台灣國策智庫創辦人、台灣制憲基金會創辦人。

台灣制憲基金會透過新聞稿指出，辜寬敏認為人生退場美學是一種「花道」。所謂「花道」，是日本歌舞伎中左邊休息室與舞台間的通路。重要人物登場、退場都得經過，它不只是通道，也是一個重要表演空間。上台與下台，都是表演一部分。演員們在舞台上盡力表現還不夠，最重要是落幕後，如何走過花道，能圓滿謝幕，才是真正成功的演出。

林佳龍若選北市長 辜寬敏：一定支持
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日前前交通部長林佳龍（右）對是否參選縣市首長仍未鬆口，台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏（前左2）26日出席「台灣未來國家願景與挑戰」論壇被問到此事時表示，林佳龍是民進黨的代表、而他是民進黨員，「不必再講了，我一定支持他」。中央社記者鄭清元攝於2022年3月26日。

台灣制憲基金會表示，辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業。這不僅是一場政治運動，更是一場台灣人「思想革命」。

制憲基金會表示，辜寬敏終其一生，不畏任何政治壓力，堅持「對的事情就要去做」、「不做就是0」原則，勇往向前推進一波波行動，包括1960年代在日本擔任台獨聯盟委員長時發起228示威遊行；1990年代力勸彭明敏以民進黨籍身分參選總統；多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲。

制憲基金會說，辜寬敏曾當面向前日本首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念；2009年成立搶救台灣行動聯盟，發起全國319鄉鎮公民行動巡迴演講；2010年成立新台灣國策智庫；2013年成立新台灣和平基金會。

2019年成立台灣制憲基金會，2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動。

辜寬敏捐地 王美花見證（1）
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日前經濟部長王美花（右）出席總統府資政辜寬敏（中）捐贈土地「彰化縣鹿港鎮鹽埔段106地號」儀式，王美花攙扶辜寬敏進入會場。中央社記者郭日曉攝於2022年1月24日。

制憲基金會表示，辜寬敏於人生最後花道之際，念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法。希望從根本上團結並凝聚「台灣人意識」，深化台灣人民的「國民意識」與「國家意識」。

制憲基金會表示，辜寬敏一生的座右銘是：「為、不為、無不為。」他自有一套「無不為」的獨特解釋，他認為「即便對我不利，但只要是對的事情，該做的還是要去做」。

制憲基金會說，辜寬敏的快意人生，有悲喜，也有苦樂。他為了台灣，盡情盡興地走到了今天。雖然台灣仍不盡完美，雖然台灣國家正常化工程尚未完工，但很感佩辜寬敏奮鬥至人生最後一刻。

台灣制憲基金會開幕啟動儀式
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2019年台灣制憲基金會開幕式台北舉行，時任民進黨主席卓榮泰（右2）、副總統賴清德（右3）、台灣制憲基金會董事長辜寬敏（右4）等人出席，共同啟動儀式。中央社記者王飛華攝於2019年1月23日。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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