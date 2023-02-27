總統府資政辜寬敏辭世享耆壽97歲，一生致力於推動制定台灣新憲法
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辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業，這不僅是一場政治運動，更是一場台灣人「思想革命」。
（中央社）台灣制憲基金會今天指出，基金會董事長、總統府資政辜寬敏，27日上午8時55分於台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬均隨侍在側。台灣制憲基金會說，辜寬敏一生念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法。
制憲基金會說，有關辜寬敏悼念場域，將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思辜寬敏的精神與理念。
辜寬敏：國立台灣大學政治系畢業，曾擔任總統府資政（二度任職）、民進黨顧問、建國黨顧問、台灣青年會委員長、榮星企業股份有限公司董事長、新台灣國策智庫創辦人、台灣制憲基金會創辦人。
台灣制憲基金會透過新聞稿指出，辜寬敏認為人生退場美學是一種「花道」。所謂「花道」，是日本歌舞伎中左邊休息室與舞台間的通路。重要人物登場、退場都得經過，它不只是通道，也是一個重要表演空間。上台與下台，都是表演一部分。演員們在舞台上盡力表現還不夠，最重要是落幕後，如何走過花道，能圓滿謝幕，才是真正成功的演出。
台灣制憲基金會表示，辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業。這不僅是一場政治運動，更是一場台灣人「思想革命」。
制憲基金會表示，辜寬敏終其一生，不畏任何政治壓力，堅持「對的事情就要去做」、「不做就是0」原則，勇往向前推進一波波行動，包括1960年代在日本擔任台獨聯盟委員長時發起228示威遊行；1990年代力勸彭明敏以民進黨籍身分參選總統；多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲。
制憲基金會說，辜寬敏曾當面向前日本首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念；2009年成立搶救台灣行動聯盟，發起全國319鄉鎮公民行動巡迴演講；2010年成立新台灣國策智庫；2013年成立新台灣和平基金會。
2019年成立台灣制憲基金會，2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動。
制憲基金會表示，辜寬敏於人生最後花道之際，念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法。希望從根本上團結並凝聚「台灣人意識」，深化台灣人民的「國民意識」與「國家意識」。
制憲基金會表示，辜寬敏一生的座右銘是：「為、不為、無不為。」他自有一套「無不為」的獨特解釋，他認為「即便對我不利，但只要是對的事情，該做的還是要去做」。
制憲基金會說，辜寬敏的快意人生，有悲喜，也有苦樂。他為了台灣，盡情盡興地走到了今天。雖然台灣仍不盡完美，雖然台灣國家正常化工程尚未完工，但很感佩辜寬敏奮鬥至人生最後一刻。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21