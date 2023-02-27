《華爾街日報》：美國能源部改口推斷COVID-19「最有可能源於中國實驗室洩漏」
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美方官員不願透露促使能源部改變立場的新情資與分析詳情，但是他們說，雖然能源部與FBI都推斷實驗室不慎洩漏是最有可能的起源，但兩者推論的理由不同，因此在美內部仍有些歧異。
《華爾街日報》報導，近期提供給白宮與國會重要成員的機密情報文件顯示，美國能源部從「不確定」，改為推斷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）「最有可能源於中國實驗室洩漏」，與美方其他機關不同調。
據報導，美國能源部是在國家情報總監海恩斯（Avril Haines）辦公室一份2021年文件的更新內容中改變看法，加入聯邦調查局（FBI）行列，認為新型冠狀病毒可能因中國實驗室事故而向外傳播。其他4個機關與國家情報會議（NIC）仍認為疫情可能源於自然傳播，另2個機關則不確定。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在美國有線電視新聞網（CNN）節目被問及此事時說，總統拜登（Joe Biden）曾多次指示情報圈各單位投入資源，盡可能追查COVID-19大流行起源。情報圈內對此眾說紛紜，有些單位曾說掌握的資訊不足。
報導寫道，美國能源部是依「新情資」做出推論。此事意義重大，因為能源部掌握可觀科學知識、督導美國國家實驗室網絡，其中部分實驗室從事高級生物學研究。
但讀過這份機密文件的人士說，能源部判定的把握度偏低。
一名美方資深情治官員證實，情報圈已依新情資更新COVID-19大流行起源判定，但需要研究更多文獻，並諮詢政府外的專家。
根據2021年的美方情報文件，2019年11月前新型冠狀病毒就在中國湖北省武漢市傳播。但疫情源頭在美國學術、情報界與國會議員間一直是爭論不休的話題。中國對世界衛生組織（WHO）疫源調查設限，不斷駁斥中國實驗室洩漏論，並暗示病毒來自中國以外地區。
FBI動用一群微生物學家、免疫學家和其他科學家，在美國國家生物鑑識分析中心（NBFAC）支援下，於2021年推論COVID-19可能源於實驗室洩漏，至今堅持這項把握度中等的看法。
美方官員不願透露促使能源部改變立場的新情資與分析詳情。他們說，雖然能源部與FBI都推斷實驗室不慎洩漏是最有可能的起源，但兩者推論的理由不同。
COVID-19大流行近3年，美國超過100萬人染疫喪命。美方更新文件顯示情報圈仍在拼湊這項傳染病的起源真相。
根據文件更新內容，從事長期戰略分析的美國國家情報會議與官員婉拒揭露名稱的4個機關仍認為，疫情源於動物受感染後的自然傳播，把握度偏低。讀過文件的人士透露，中央情報局（CIA）與另一機關在實驗室洩漏、自然傳播論間仍拿不定主意。
這份文件更新內容不到5頁，讀過的人士說，美方各機關分析雖然有別，但再次確認2021年10月一份報告指COVID-19並非中國發展生物武器結果的既定共識。
美國情報圈由18個機關構成，包括能源部、國務院、財政部內所設辦公室。其中8個機關和國家情報會議一同參與追查COVID-19大流行起源。
2021年10月的報告提到，各機關一致認為COVID-19並非中國發展生物武器的結果，但對實驗室洩漏或動物傳播沒有定論，僅說需要中國當局提供更多資訊。在此之前，能源部轄下勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）2020年5月籌劃的研究推斷，實驗室洩漏論貌似合理，應多加調查。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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