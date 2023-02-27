台南學甲88槍擊槍手孔祥志聲押、主嫌洪政軍發監，2嫌逃亡飲食不佳稱「還是台灣好」

（中央社）台南學甲槍擊案的策畫共犯洪政軍及槍手孔祥志26日到案，同日先由警方偵訊後下午移送台南地檢署，檢察官複訊後向法院聲押孔祥志，洪政軍因前案被判刑9年遭通緝，訊問後發監。

台南學甲88槍擊槍手孔祥志聲押，主嫌洪政軍發監

台南地檢署26日晚發布新聞稿指出，檢察官錢鴻明與台南市政府警察局刑事警察大隊等單位25日前往桃園機場押解甫從中國解送返台的洪、孔2人到案，台南市警察局專案小組同日詢問後，下午解送至台南地檢署由檢察官複訊。

檢察官複訊後，認定孔祥志涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇等罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞及有逃亡事實，26日晚向台南地方法院聲請羈押禁見。

洪政軍因前案遭法院判決有期徒刑9年定讞，因傳喚拘提未到，經台南地檢署發布通緝。檢察官訊問後，諭知發監執行。

Photo Credit: 中央社 台南學甲88槍槍擊案幕後策劃人之一的洪政軍（中），26日接受警方偵訊後，下午被帶出刑警大隊，移送台南地檢署。中央社記者楊思瑞攝於2023年2月26日

逃亡日子飲食不佳，2嫌落網稱「還是台灣好」

台南學甲88槍槍擊案幕後策劃人之一的洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，25日押解回台，26日接受檢警偵訊時供詞避重就輕，但向警方透露逃亡過程飲食不理想，還是台灣比較好。

台南市政府警察局刑警大隊大隊長林宏昇26日上午接受媒體聯訪表示，洪、孔2人26日押解回到台南後已入夜，未進行夜間訊問，在留置室休息後，該日上午7時30分先提供早餐，接著在律師到場後進行初步訊問。

Photo Credit: 中央社 台南學甲88槍震驚全台。日前台南市長黃偉哲接受媒體聯訪，當時臉色凝重被問及學甲88槍槍擊案偵辦進度時表示，任何對案情的臆測都是對檢警辦案不尊重與不信任。中央社記者楊思瑞攝於2022年11月28日。

林宏昇表示，專案小組追查重點在於槍擊案動機、槍枝下落及是否仍有共犯在逃，但2人初步說法都避重就輕，包括已將作案用槍枝丟在海邊，並在2022年11月一起透過漁船管道偷渡到中國等，專案小組追問是否有人接應時，2人雖供出一些綽號，但也有可能是推託說法，專案小組都還要一一比對查證。

媒體詢問，外傳有前民意代表協助2人偷渡，並指稱犯案動機與光電利益、台南市正副議長選舉有關，林宏昇指出，這些都是傳聞，目前沒有這方面的相關情資，但仍會進一步查證，一切都依證據偵辦，也不會有政治上的壓力。

林宏昇表示，洪、孔2人也向專案小組人員表示，逃亡期間飲食情況不理想，從25日到現在警方提供的飲食反而讓他們覺得「還是台灣好」。

Photo Credit: 中央社 台南市刑警大隊大隊長林宏昇（圖）26日上午接受媒體聯訪表示，台南學甲槍擊案2名嫌疑人初訊供詞避重就輕。中央社記者楊思瑞攝於2023年2月26日。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航