2023/03/02,
社會

嘉義市驚傳槍擊案，10大槍擊要犯「瘋琴」盧照琴公司遭開槍，槍手自行投案稱不滿性騷擾案判決

嘉義市驚傳槍擊案，10大槍擊要犯「瘋琴」盧照琴公司遭開槍，槍手自行投案稱不滿性騷擾案判決
彈孔資料照。Photo Credit:Shutterstock

我們想讓你知道的是

這名29歲邱姓男子自稱，不滿盧照琴日前性騷擾未成年少女的案件判決結果，才幹下這起槍擊案，水上警分局表示，警方對他的說法存疑，懷疑有藏鏡人，將持續追查。

嘉義市驚傳當街掃射重大槍擊案件。曾為台灣10大槍擊要犯的「瘋琴」盧照琴，因多年前涉入藝人澎恰恰的自慰光碟案遭判刑，其位於水上鄉的公司，門口傳出巨大的「碰碰碰」巨響，附近鄰居外出察看，發現有人持長槍在一棟大樓門口開槍，嫌犯隨後逃逸，並攜帶做案槍枝到水上分局投案。邱嫌供稱，他看到新聞報導，指盧照琴曾猥褻少女，心生不滿而開槍。

盧照琴是誰？

盧照琴綽號為「瘋琴」，具有黑道身份背景的他曾捲入不少爭議事件，也有數次前科；早年曾與綽號「穿山甲」的詹龍欄聯手，槍殺宋姓賭友，一度遭法院判處死刑，後改判無期，經過2次減刑後假釋，最終在1999年出獄。

出獄之後，又涉入其他案件，其中最為知名的，就是藝人澎恰恰的自慰光碟恐嚇案，當時光碟女主角盧靚，就是盧照琴的姪女，盧照琴替她出頭，向澎恰恰勒索巨款，澎恰恰出面開記者會表示自己受到威脅而讓此事曝光；後來盧照琴遭判刑2年4月，2009年7月獲假釋出獄。

2018年，他又被控猥褻17歲少女小美（化名），根據媒體報導，當時盧照琴和女友及女友的17歲女兒一起入住旅館，結果趁著女兒在清洗喝醉母親的衣物時，盧照琴從背後摸胸部、頂臀部等行為，後來甚至發現是母親因為受到盧照琴的資助，故意「設局」容許盧照琴對女兒上下其手，母親並有傳訊和女兒道歉等；後來法院一、二審均依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判盧照琴有期徒刑10月，2022年3月最高法院駁回他的上訴定讞。

盧照琴因為此案入獄後，今年的1月才剛剛結束服刑出獄。

槍手自行投案：不滿性騷擾案判決

盧照琴在水上鄉開的公司遭人開槍後，警方獲報後即刻展開追查，發現槍手並非中南部人士，而是從台北南下前往盧照琴的公司行兇，懷疑是盧照琴與人結怨。不過正當警方在追緝槍手時，槍手今天清晨便帶著作案用的槍枝投案。

水上警方迅速到場勘查，發現現場大門前方道路上有散布的彈殼，大門玻璃、大門門框、鐵捲門旁柱子上有凹損。警方拍照記錄並量測現場證物座標位置情形，初步判定犯嫌於現場射擊了5發子彈，警方已經查扣嫌疑人持有之槍彈，全案並將邱嫌以涉嫌《槍砲彈藥刀械管制條例》移送嘉義地方法院檢察署偵辦。

根據《中國時報》《CTWANT》報導，警方初步調查，這名29歲邱姓男子自稱不滿盧照琴性騷擾案件判決，才幹下這起槍擊案，他從新北市新莊開車南下，直接前往盧照琴公司開槍。確切行凶動機、槍枝來源等有待警方調查釐清。水上警分局表示，邱嫌自稱不滿盧的行徑，但警方對他的說法存疑，懷疑有藏鏡人，已擴大追查邱嫌的動線、通訊紀錄等，務必將幕後藏人繩之以法。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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