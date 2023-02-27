2023/02/27,
訃聞

辜寬敏一生推動台獨，曾面諫蔣經國反攻大陸不可行

辜寬敏一生推動台獨，曾面諫蔣經國反攻大陸不可行
Photo Credit: 中央社

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辜寬敏長期倡議和對岸是「兄弟之邦」，他認為台灣與中國是兄弟之邦，「本是同根生，相煎何太急」。而且中國經濟發展順利，當初是靠台灣幫忙，中國應該以哥哥的立場，承認台灣是一個國家，承認是對等的「兄弟之邦」，並幫助台灣加入聯合國。

（中央社）一頭白髮、一身白西裝，總統府資政辜寬敏是典型老派仕紳模樣，他打造出日不落漁業王國，一生投入台獨、制憲，和蔣經國、李登輝、陳水扁、蔡英文都有過招，曾當面力諫小蔣反攻大陸不可行，也因和小蔣見面遭台獨聯盟除名，人生快意恩仇，寫下一部台獨傳奇。

辜寬敏27日上午於台北榮總辭世，享耆壽97歲。他出生鹿港辜家，父親是辜顯榮，同父異母哥哥是已故海基會董事長辜振甫；辜家政治色彩偏藍，辜寬敏卻信奉台獨。

辜寬敏出席緬懷李登輝紀念會（1）
Photo Credit: 中央社

日前台北高等學校植物標本特展開幕式暨緬懷台高校友李登輝前總統紀念會在台灣師範大學舉行，總統府資政辜寬敏（前左）與老校友們到場參觀。中央社記者徐肇昌攝於2020年9月18日。

1949年有台大與台灣省立師範學院（現為台灣師範大學）學生共乘腳踏車，被警員攔下，雙方衝突，學生被毆打，之後台大與師大學生包圍警察局；同年4月6日，軍警包圍台大宿舍與師範學院宿舍逮捕。

時為台大政治系學生的辜寬敏人在香港，家人打電話對他說，憲兵到家中搜查要抓他，要求辜寬敏絕對不能回台，辜寬敏後來與第一任妻子蔡國儀結婚，再轉到日本經商。

辜寬敏與黨外運動人士在日本成立台獨聯盟，大力資助台獨運動。

1972年，辜寬敏受邀回台，與時任行政院副院長蔣經國見面。他在回憶錄提到，因為雙方約定秘密會面，他從東京搭飛機經過莫斯科到荷蘭，在阿姆斯特丹過一夜，隔天再到法國巴黎坐飛機到泰國曼谷，再到香港，在香港過一夜才回來。

台聯辦李登輝紀念餐會（1）
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故總統李登輝辭世百日，台灣團結聯盟6日舉辦感念餐會。台灣制憲基金會董事長辜寬敏（圖）致詞時表示，台灣現在最要緊的是制憲，而非繼續使用中華民國的憲 法。中央社記者林育瑄攝於2020年11月6日。

辜寬敏事後自述，他在蔣經國面前談把身分證的「籍貫」拿掉，減緩外省人與本省人差別問題；談應該要培養台灣的在野黨；談到反攻大陸是痴人說夢，讓蔣經國的臉色很難看。

辜寬敏回日本後，向台獨聯盟成員說明回台灣見蔣經國，但不被接受，認為這是「投誠」，後來還遭台獨聯盟日本本部除名。

1975年，辜寬敏決定回台長住，他在回憶錄提到，當時的想法是「獨立運動的重點問題不是在國際宣傳，而是在台灣島內」。

他返台後經營漁業公司，規模龐大的船隊縱橫中西太平洋，被譽為日不落漁業王國。他的事業成功，除成為參與政治的基礎外，也結合台派知識界創設經營「台灣春秋」、「黑白新聞周刊」、「日本文摘」等雜誌刊物。

2008年辜寬敏參加民主進步黨第12屆黨主席選舉，但輸給蔡英文，之後成立新台灣國策智庫、台灣制憲基金會，以民間力量推動制定新憲法。

辜寬敏曾坦言，在他的理想、事業之外，曾經荒唐過，自己是花花公子；他第一任太太是湖南籍的蔡國儀，現在的太太王美琇，因創辦黑白新聞周刊相識。

辜寬敏生有三子，著名經濟學家辜朝明是長子。

辜寬敏常因爭議言論躍上新聞版面，他曾發表「穿裙子的不適合當三軍統帥」、「民進黨的未來能否交給一位沒有結婚的小姐？」等言論，引發外界質疑大男人沙文主義。

李登輝追思告別禮拜　辜寬敏拭涕淚
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日前前總統李登輝追思告別禮拜在淡水真理大學大禮拜堂舉行，移靈儀式時，總統府資政辜寬敏（中）不捨拭涕淚。中央社記者徐肇昌攝於2020年9月19日。

對於兩岸關係，辜寬敏長期倡議「兄弟之邦」主張，認為台灣與中國是兄弟之邦，「本是同根生，相煎何太急」，中國經濟發展順利，當初是靠台灣幫忙，中國應該以哥哥的立場，承認台灣是一個國家，承認是對等的「兄弟之邦」，並幫助台灣加入聯合國。

辜寬敏讓人印象深刻的一幕則是，2016年5月20日，蔡總統就職典禮上，中華民國國歌響起時，觀禮人士紛紛起立，只有辜寬敏淡定地坐在位子上，這一幕也成了他堅持台獨的人生註記，不枉他「台獨教父」的稱號。

蔡總統辜寬敏交換意見
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台灣之友會日前在台北舉行2021春節聯歡晚宴，總統蔡英文（後右2）出席與會，席間與總統府資政辜寬敏（後左2）交換意見。中央社記者裴禛攝於2021年2月20日。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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