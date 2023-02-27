無分彼此的冒雨者 ——讀呂永佳《於是送你透明雨衣》
我們想讓你知道的是
對呂永佳來說，散文是相對乏力的。當簡單的語言失去效力，散文句子過於直白，便要轉用詩的語言，呈現眩目的現實感。我們在愛情之中，自然是要擺脫孤獨的。然而得到愛情需要信心，信心本來是一條劃在地上的線，但當你缺乏信心，線便會建成了牆，牆便會隔絕愛情的誕生。
文：許嘉樂@火苗文學工作室
《於是送你透明雨衣》是詩人呂永佳的第三本散文集，收錄了他自一五年起至二零年的散文。全書分四輯，寫教育、寫愛情、寫隨想、寫成長。本文會介紹書的頭兩輯，有興趣的讀者，可以找書讀餘下的部分。
這本書像在放生無數嚼食精神的小蟲，意志傾向消沉。或者當人年屆三十以後，面對死水般的社會時，無可避免地要在迷失之中徘徊低吟。作者告訴我們，社會上再光明正大的理念背後，處處陷阱。書名「透明雨衣」，本身就充滿著尷尬的意味，既然是透明的，便得宣告毫無保留；但另一方面，「雨衣」又是一件能隔絕雨水的事物，頗有拒人於外的意蘊。作者的聲音或現或隱，把可言說的坦白說盡，同時又把心裡想保留的，隱藏於詩化的散文之中。在詩化，或作者稱為「液化」的文字之中，假如讀者不花心力解碼，書中部分的喃喃自語，讀者將難以進入，閱讀時便像投身於一場與自己無關的捉迷藏之中。
最直腸直肚的，是寫教育的部分。作者幾乎毫不保留直斥香港教育的失敗，他在〈氣球〉裡說：
因為從小到大，我們被灌輸一種關於競爭的價值觀，我們被教育，資源有限，要爭要搶。自私、涼薄，人不為己天誅地滅。狹窄的心境，緊緊鎖死我們的目光。
無法掙脫社會所塑造的觀值觀時，作為一名教師，基調始終是帶著失望的。這種價值觀作者一而再，再而三地展開嚴厲的批判。不過教育現況的扭曲終究是一面高牆，試問單憑一己之力，又能如何改變整個社會所帶來的負面影響？這種批判的聲音，幾乎是教育史永遠的迴響。然而，從正面的角度出發，提醒還是提醒，如果我們是利益掛帥的社會一份子，有了這種警剔，閱讀的過程依然能為我們帶來反思和力量，當你認同作者的想法，體會那種相當無力的威脅，也許會生出站在作者同一陣線的勇氣。
書中的輯二寫愛情的各種軟綿細想，這部分寫得相對私密，作者運用了充滿詩化的語言隱藏了具體的事和情。有的篇章彷彿是寫給情人的剖白情書，又像刻意隱藏在荒島的寶箱，悄悄留下一幅尋寶地圖，讓有心人（或某人）發現他的心事。了解「距離」的舞步或許是解讀這一篇的重要鑰匙。作者在〈潛入沉沒之中〉說：
當你又再一次，不願相信，最愛的總是遲到。我不能告訴你，其實你自己就是希望本身。我們總有時候，像要用四面的牆包圍自己。明明知道，這步步進逼；明明知道自己沉入敗退之中。所謂孤獨：是沒有人可以撞進來。
這不是一般散文，對呂永佳來說，散文是相對乏力的。當簡單的語言失去效力，散文句子過於直白，便要轉用詩的語言，呈現眩目的現實感。我們在愛情之中，自然是要擺脫孤獨的。然而得到愛情需要信心，信心本來是一條劃在地上的線，但當你缺乏信心，線便會建成了牆，牆便會隔絕愛情的誕生。作者用詩的語言善意提醒我們，也許愛情還是需要用力突破，否則不可能開成美滿的果。作者在〈脊椎之白〉提及並肩而行的情人時說：
走一段路，談談工作無關痛癢的瑣事，填補時光的尷尬的空白，填補不自在的陌生和距離……在步步為營間，你只想告訴他，你最喜歡的顏色是什麼？是脊椎之白。只給他知道，只給他知道。卻又不給他知道，白色裡有薄薄的痛。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna