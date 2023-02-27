《兩萬種蜜蜂》8歲童星演繹跨性別女孩奪銀熊獎，刷新柏林影展最年輕獲獎者紀錄

（中央社）第73屆柏林影展獲獎名單出爐，年僅8歲的西班牙童星蘇菲亞奧蒂羅（Sofia Otero）以競賽片「兩萬種蜜蜂」（20000 Species of bees）中，尋求自我認同的跨性別女孩勇奪銀熊獎最佳主演，刷新影展最年輕獲獎者紀錄。

「兩萬種蜜蜂」是38歲西班牙導演伊斯蒂巴利斯（Estibaliz Urresola Solaguren）的首部長片，講述一名出生就與眾不同、擁有男性生殖特徵的女孩「可可」，到底要成為男孩或女孩，一直讓她舉棋不定。

由於母親遭逢婚變，可可從法國被帶往西班牙鄉村，和養蜂的外婆居住，讓可可認為這正是展示她是女孩的完美時機。全片以孩童視角探索性別認同議題，藉世上有超過2萬種蜜蜂，譬喻性別的多樣多姿與包容。

Photo Credit: 中央社 電影「兩萬種蜜蜂」主演童星蘇菲亞奧蒂羅（Sofía Otero）（左）過往完全沒有演出經驗，是導演從500名女孩中海選出來，她在片中飾演出生就與眾不同、擁有男性生殖特徵的女孩「可可」。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真於2023年2月26日。

主演童星蘇菲亞奧蒂羅過往完全沒有演出經驗，是導演從500名女孩中海選出來。當奧蒂羅聽到本屆柏林影展評審團主席克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）宣布她獲得影帝影后獎合併後的「最佳主演獎」，奧蒂羅在台上喜極而泣。

奧蒂羅含著淚水頻頻感謝陪審團、電影團隊，和她的父母、兄弟、爺爺奶奶、叔叔阿姨，她說：「我爸爸是全世界最好的爸爸，我媽媽瘋狂地愛他。」童言童語引發現場開懷笑聲。她的大方大器，也為藝術殿堂注入活力，讓現場所有電影人眼睛一亮。

Photo Credit: 中央社 電影「兩萬種蜜蜂」以孩童視角探索性別認知過程，也藉世上有超過2萬種蜜蜂，譬喻性別的多樣多姿與包容。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真於2023年2月26日。

不過，由於西班牙重要電影獎項哥雅獎（Goya Awards），為保護未成年演員及影藝會員投票資格，規定16歲以下演員不得角逐，這將使得銀熊獎得主奧蒂羅注定得在自己國家的獎項前止步，還得再等8年後才能角逐。

「兩萬種蜜蜂」版權已由台灣海鵬電影取得，預計年底前在台上映。

Photo Credit: GettyImages 「兩萬種蜜蜂」（20,000 Species of bees）的重要劇組成員，包含：導演伊斯蒂巴利斯（Estibaliz Urresola Solaguren）左1、電影核心演員蘇菲亞奧蒂羅（Sofia Otero）左2，出席第73屆在柏林國際電影節電影首映。

El momento en que Kristen Stewart le entrega el Oso de Plata a mejor interpretación a Sofía Otero por su papel en '20.000 especies de abejas', la película de Estíbaliz Urresola



Ha sido precioso y emocionante 💗



El cine español vuelve otra vez con premio de la #Berlinale2023 pic.twitter.com/8eecTTzZVT — El cine en la SER (@ElCineEnLaSER) February 25, 2023

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