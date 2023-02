美國演員工會獎《媽的多重宇宙》連拿4獎成最大贏家，楊紫瓊勇奪最佳女主角獎

電影圈的重要里程碑,科幻奇異喜劇片《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All At Once)持續在全球電影圈中發揮驚人影響力,2023年2月26日幾乎橫掃美國演員工會獎(Screen Actors Guild)電影類獎項,成為所有影迷關注焦點。

美國演員工會獎電影類得獎名單如下:

最佳卡司獎:「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

最佳男主角獎:布蘭登費雪(Brendan Fraser)/「我的鯨魚老爸」(The Whale)

最佳女主角獎:楊紫瓊/「媽的多重宇宙」

最佳男配角獎:關繼威(Ke Huy Quan)/「媽的多重宇宙」

最佳女配角獎:潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)/「媽的多重宇宙」

最佳特技演出:「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)

《媽的多重宇宙》獲得11項提名,但其重要的6個獎項中,拿下最佳男配角獎、最佳卡司獎、最佳女主角獎、最佳女配角獎成為美國演員工會最大贏家。該獎被視為奧斯卡金像獎重要風向球,而本次的大豐收,讓劇組喜出望外。

根據《紐約時報》(New York Post)報導,亞洲知名女演員楊紫瓊是第一個獲得美國演員工會獎最佳女主角獎的亞洲女演員。同時主辦單位也證實《媽的多重宇宙》搶下4項大獎,是有史以來在美國演員工會獎的拿走最多獎項的電影。

其中,在其電影中飾演靈魂人物一角的楊紫瓊領獎時興奮難耐,數度爆粗口引起台下一片掌聲跟歡笑,他說感謝美國演員工會對其肯定,並指出評審很清楚,他此刻站在台上意味著什麼。

身為馬來西亞華裔的楊紫瓊感性的說:「每個人都走過這段旅程,明白那些起起落落,人生的高潮跌宕,但最重要的是,我們從未放棄。」他一再感謝所有人愛與支持。

英國《衛報》(The Guardian)引述影評人說法指出,這部奇幻、搞笑且多元的電影,比任何一部好萊塢更具特色,再加上楊紫瓊精湛的表演下,讓電影光彩奪目。電影中 超現實主義的武俠冒險,橫空出世不知從何而來,卻成為近年來票房佳績。

雖然許多人認為這部電影剪輯太過混亂,讓人不知所措,但是《衛報》報導指出,在2個多小時的電影中,導演突破了各種界線,讓創意無止境發揮奇效,而本次美國演員工會意識到這種突破,並頒發眾多獎項給《媽的多重宇宙》應該要給予鼓勵跟喝采。

此外,華裔男演員關繼威也創下歷史紀錄,抱走最佳男配角獎,成為首位獲頒這座獎項的亞洲男演員。關繼威表示,這真的是很興奮的時刻。

近日有人告訴他如果如果他得獎了,會是得到這座獎項的首位亞洲演員。關繼威強調,他一聽到立刻就明白,這一刻不再屬於個人,也屬於每位過去要求改變向上的人。

最後,關繼威表示,因為機會太少,曾一度暫別演員身分,而今晚大家歡聚一堂。現在的情況比起從前已經不同,非常感謝美國演員工會給予這項榮耀。

