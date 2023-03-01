從間諜氣球到台美國安秘會，顯示美國對中政策將由「強硬」走向「更強硬」

文：黃澎孝

俄烏戰爭即將屆滿一週年，年逾八旬的美國拜登（Joe Biden）總統，於2月20日冒著不確定的戰場風險親訪基輔。此舉無疑是對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直接送暖，並大大鼓舞了烏克蘭人民繼續奮戰到底的信心。

訪烏塑造「勇敢拜登」挽救「漏氣拜登」

但是，若干政治分析家解讀拜登此舉，卻認為拜登是想樹造一個「勇敢的拜登」，以挽救因處理中國氣球事件而民意支持度重創的「漏氣的拜登」。並力助烏克蘭力爭在2023勝利結束俄烏戰爭，以營造一個「勝利的拜登」，為2024總統大選預鑄一個拜登的「凱旋門」。

事實上，我們從拜登不惜拚老命，豁出去的表現，不難看出：中國間諜氣球事件後，在美國人民幾乎一面倒的反中民意下，不論是拜登總統或是美國國會，在處理台海問題或俄烏戰爭上，絕無示弱的空間。尤其在兩黨競爭的螺旋效應上，抗俄反中的情緒將會「上不封頂」的螺旋直上。

一顆氣球壞了美中關係和緩契機

但是俄烏戰爭是否能夠順利結束？顯然中國的角色至關重要。因為，在這個地球上，唯一能夠幫得上俄羅斯的只有中國。同樣的，如果中國能夠對俄羅斯採取與西方更一致的態度，也必將更有助於普亭停止戰爭。

這也讓我們能夠理解，為什麼拜登總統會在去年11月的峇里島G20峰會上，對習近平釋出緩和雙方關係的善意訊號？並安排國務卿布林（Antony Blinken）肯原訂的今年2月北京之行。

布林肯原先敲定的訪中行程是2月5日至6日。而美國白宮國家安全委員會發言人柯比也在1月31日公開表示，國務卿布林肯訪華期間，將尋求與中方官員討論俄羅斯出兵烏克蘭引發的戰爭。另一方面，按照中國外交部發言人毛寧在例行記者會上的答問，中國準備應對布林肯來訪的重頭戲卻是「台灣問題」以及美中「脫鉤」的問題。

但是，一顆不期而至的中國間諜氣球，不但破壞了美中之前和緩雙邊緊張關係的盤算，顛覆了美中之間原本規劃的一盤棋。

Photo Credit: GettyImages

美國人民無法接受軟弱的總統

事實上，對於任何一位美國總統而言，他的政策作為除了考慮美國的國家利益之外，更會考慮到美國選民的態度。因為面對選舉的殘酷現實，任何美國總統背離主流民意的作為，實不啻為政治自殺。

換言之，一顆失控的中國氣球，讓美國人民的敵意為之「失控」，並且嚴重質疑拜登的應處過於軟弱。美國的歷史顯示，美國人民無法接受軟弱的總統。因此，這股強烈的反中民意，連帶強烈影響到美國國會和白宮的對中政策的走向。讓我們可以預期：從2023到2024，美國對中政策只能夠由「強硬」走向「更強硬」。

明顯的例子就是去年普亭入侵烏克蘭前，代表美國出面與俄羅斯進行最後談判的副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），2月15日在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）演說中表示，台海安全不只關乎亞洲安全，還是全球經濟安全事務；正如同俄羅斯侵略烏克蘭影響全球的能源、糧食與通膨，若台海生變，全球也會面臨類似問題。

因此雪曼重申，美國反對片面改變台海和平穩定的行動，並警告中國不要以美國國會議員訪台為藉口，採取軍事行動。

緊接著國務卿布林肯與王毅在慕尼黑安全會議場邊會晤中也ㄧ改溫文儒雅的態度，不假辭色的，指控中國正意圖提供俄羅斯「致命武器」。布林肯還直白警告說，如果中國向俄羅斯提供物質支持或協助其逃避系統性制裁，將產生嚴重後果。

更令人側目的是，在美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）結束他在蒙古的訪問後，14日搭乘民航客機轉機來台訪問三天後返美。緊接著台灣外交部長吳釗燮與國安會祕書長顧立雄，連袂訪美並進入美國在台協會（AIT）華盛頓總部。在駐美代表蕭美琴的陪同下，與美方高層官員就台美之間的國安議題進行閉門會議。

美方主要與會人士為美國副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）。美國副國務卿雪蔓美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）以及AIT台北辦事處長孫曉雅。

台美國安高層會談將改變應處台海危機態度

從台美雙方罕見的出席者層次顯示，這場台美閉門會談一定是討論與台海安全有關的重要議題。值得玩味的是，這場閉門會議的消息，似乎早已不脛而走，顯然美方毫不在意中國所謂的「紅線」，擺明了就是要讓中國清楚瞭解美方日趨強硬的態度。

這當然也意謂著，未來台美雙方應處中國在台海軍事挑釁的作為，應該會有更強硬的反應。或許在今年美國眾議院議長麥卡錫訪台時，如果中國再度做出過激反應時，台美甚至於不排除可能已建立了不惜軍事衝突的共識和準備。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航