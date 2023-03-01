從間諜氣球到台美國安秘會，顯示美國對中政策將由「強硬」走向「更強硬」
我們想讓你知道的是
美國的歷史顯示，美國人民無法接受軟弱的總統。因此，這股強烈的反中民意，連帶強烈影響到美國國會和白宮的對中政策的走向。讓我們可以預期：從2023到2024，美國對中政策只能夠由「強硬」走向「更強硬」。
文：黃澎孝
俄烏戰爭即將屆滿一週年，年逾八旬的美國拜登（Joe Biden）總統，於2月20日冒著不確定的戰場風險親訪基輔。此舉無疑是對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直接送暖，並大大鼓舞了烏克蘭人民繼續奮戰到底的信心。
訪烏塑造「勇敢拜登」挽救「漏氣拜登」
但是，若干政治分析家解讀拜登此舉，卻認為拜登是想樹造一個「勇敢的拜登」，以挽救因處理中國氣球事件而民意支持度重創的「漏氣的拜登」。並力助烏克蘭力爭在2023勝利結束俄烏戰爭，以營造一個「勝利的拜登」，為2024總統大選預鑄一個拜登的「凱旋門」。
事實上，我們從拜登不惜拚老命，豁出去的表現，不難看出：中國間諜氣球事件後，在美國人民幾乎一面倒的反中民意下，不論是拜登總統或是美國國會，在處理台海問題或俄烏戰爭上，絕無示弱的空間。尤其在兩黨競爭的螺旋效應上，抗俄反中的情緒將會「上不封頂」的螺旋直上。
一顆氣球壞了美中關係和緩契機
但是俄烏戰爭是否能夠順利結束？顯然中國的角色至關重要。因為，在這個地球上，唯一能夠幫得上俄羅斯的只有中國。同樣的，如果中國能夠對俄羅斯採取與西方更一致的態度，也必將更有助於普亭停止戰爭。
這也讓我們能夠理解，為什麼拜登總統會在去年11月的峇里島G20峰會上，對習近平釋出緩和雙方關係的善意訊號？並安排國務卿布林（Antony Blinken）肯原訂的今年2月北京之行。
布林肯原先敲定的訪中行程是2月5日至6日。而美國白宮國家安全委員會發言人柯比也在1月31日公開表示，國務卿布林肯訪華期間，將尋求與中方官員討論俄羅斯出兵烏克蘭引發的戰爭。另一方面，按照中國外交部發言人毛寧在例行記者會上的答問，中國準備應對布林肯來訪的重頭戲卻是「台灣問題」以及美中「脫鉤」的問題。
但是，一顆不期而至的中國間諜氣球，不但破壞了美中之前和緩雙邊緊張關係的盤算，顛覆了美中之間原本規劃的一盤棋。
美國人民無法接受軟弱的總統
事實上，對於任何一位美國總統而言，他的政策作為除了考慮美國的國家利益之外，更會考慮到美國選民的態度。因為面對選舉的殘酷現實，任何美國總統背離主流民意的作為，實不啻為政治自殺。
換言之，一顆失控的中國氣球，讓美國人民的敵意為之「失控」，並且嚴重質疑拜登的應處過於軟弱。美國的歷史顯示，美國人民無法接受軟弱的總統。因此，這股強烈的反中民意，連帶強烈影響到美國國會和白宮的對中政策的走向。讓我們可以預期：從2023到2024，美國對中政策只能夠由「強硬」走向「更強硬」。
明顯的例子就是去年普亭入侵烏克蘭前，代表美國出面與俄羅斯進行最後談判的副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），2月15日在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）演說中表示，台海安全不只關乎亞洲安全，還是全球經濟安全事務；正如同俄羅斯侵略烏克蘭影響全球的能源、糧食與通膨，若台海生變，全球也會面臨類似問題。
因此雪曼重申，美國反對片面改變台海和平穩定的行動，並警告中國不要以美國國會議員訪台為藉口，採取軍事行動。
緊接著國務卿布林肯與王毅在慕尼黑安全會議場邊會晤中也ㄧ改溫文儒雅的態度，不假辭色的，指控中國正意圖提供俄羅斯「致命武器」。布林肯還直白警告說，如果中國向俄羅斯提供物質支持或協助其逃避系統性制裁，將產生嚴重後果。
更令人側目的是，在美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）結束他在蒙古的訪問後，14日搭乘民航客機轉機來台訪問三天後返美。緊接著台灣外交部長吳釗燮與國安會祕書長顧立雄，連袂訪美並進入美國在台協會（AIT）華盛頓總部。在駐美代表蕭美琴的陪同下，與美方高層官員就台美之間的國安議題進行閉門會議。
美方主要與會人士為美國副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）。美國副國務卿雪蔓美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）以及AIT台北辦事處長孫曉雅。
台美國安高層會談將改變應處台海危機態度
從台美雙方罕見的出席者層次顯示，這場台美閉門會談一定是討論與台海安全有關的重要議題。值得玩味的是，這場閉門會議的消息，似乎早已不脛而走，顯然美方毫不在意中國所謂的「紅線」，擺明了就是要讓中國清楚瞭解美方日趨強硬的態度。
這當然也意謂著，未來台美雙方應處中國在台海軍事挑釁的作為，應該會有更強硬的反應。或許在今年美國眾議院議長麥卡錫訪台時，如果中國再度做出過激反應時，台美甚至於不排除可能已建立了不惜軍事衝突的共識和準備。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21