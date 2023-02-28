因訂單減少宣布裁員2358人，越南台廠寶元鞋廠公布補助方案

位於胡志明市且隸屬台灣寶成國際集團的越南寶元鞋廠，日前因訂單減少宣布將在3月裁員2358人，25日公布裁員補助方案。

製作 球鞋和皮鞋的 寶元鞋廠主要是為耐吉（ Nike Inc.）和愛迪達（ Adidas AG）等知名運動品牌供貨，擁有5萬500名員工，是胡志明市最大雇主之一。

《中央社》報導，被裁員的寶元鞋廠員工自2月25日起至3月31日不需到廠上班，期間仍可領取全額薪資，社會保險照樣全額繳納；未休假將折現並預計於4月7日直接匯入帳戶。

在被裁員工中，工作20年以上的員工占16%，約370人，是獲得最高補助的一群，他們每月基本薪資超過1000萬越南盾，每個人將獲得超過3億越南盾（約新台幣38萬6127元），有人甚至可獲得3.79億越南盾（約新台幣48萬7808元）。至於剛到職不久的員工最低補助額為1200萬越南盾（約新台幣1萬5445元），約占被裁人數的3%。

寶元鞋廠表示，裁員是由於去年底以來訂單下滑，讓廠方不得不裁員，而人資部門已為正在育兒、懷孕、身心障礙且想繼續工作的員工安排新工作，其餘員工則協商解雇。

《越南快訊》報導， 胡志明市勞動部也在上週四宣布，15家企業已準備為寶元鞋廠即將裁員員工提供3200個工作機會，已確認平新區（即現 寶元鞋廠所在 ）和鄰近地區的15家企業目前有招聘需求。

胡志明市勞動部副主任Nguyen Van Lam表示， 木製品、紡織品和皮革製造商預計會在今年6月或7月的訂單數量趨於穩定。

《路透社》報導， 越南目前是東南亞國家中的全球製造業中心，不過經濟學家表示， 越南1月份出口同比下降26%，進口下降24%，而進口下降可能預示著未來工業生產將收縮，因為企業會減少對生產材料和設備的採購。

Photo Credit: 中央社 寶成集團位於越南胡志明市的寶元鞋廠。 （寶成集團提供）

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒