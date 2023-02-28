BBC分析蔡天鳳命案：疑兇一家提上法庭，我們目前知道什麼？
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這宗謀殺及碎屍案是在2月24日深夜曝光。香港警察凌晨表示，他們在22日凌晨時分接獲報案，報案人稱其一位28歲親友——即蔡天鳳——於之前一天失蹤。警方調查期間先後會見了鄺家各人，其中鄺港傑聲稱是最後一個見到死者的人。鄺港智是死者蔡天鳳的前夫；鄺球是死者的前家翁；李瑞香是死者的前家姑；鄺港傑是死者的前大伯，也是她的司機。其前夫向法庭報稱無業，前家翁、家姑則報稱為退休人士。多家媒體指出，鄺球是前警察，離職前是偵緝警長。
香港28歲社交名媛暨模特蔡天鳳（Abby Choi）被發現遭殺害，屍體遭肢解，消息迅速傳遍兩岸四地以至於東南亞華文媒體，連日來受重點報道。
香港警察迄今拘捕了五名疑犯，星期一（2月27日）將蔡天鳳前夫鄺家四人帶到法院提堂，分別控以謀殺與妨礙司法罪名。法庭下令將四人收押候審，待警察繼續偵查案件。
警察相信這起命案涉及「巨額金錢糾紛」，香港媒體連日來陸續披露了受害人、其家庭與前夫家的複雜關係。
不少台灣媒體紛紛將香港這起命案與韓國電影《寄生蟲》（台名《寄生上流》；港名《上流寄生族》）相提並論。
【以下報道內容或會引起不安，請斟酌閲讀。】
蔡天鳳遇害：從警察與法庭方面得知的信息
警察星期一將其中四名被落案控告的被捕人士帶到九龍城裁判法院提堂。依照中國香港特區司法機構公布的庭審日誌，四名被告人依次為31歲的鄺港傑、65歲的鄺球、63歲的李瑞香與28歲的鄺港智。
鄺港傑、鄺球與鄺港智各被控一項謀殺罪。控方指控三人於今年2月21日，在新界在大埔龍尾村一村屋住宅單元謀殺蔡天鳳；李瑞香被控一項「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，即俗稱「妨礙司法公正」罪，控罪稱她在2月23日銷毀對其本人進行刑事調查的資料。
據報道，四人沒有僱用律師，由法庭當值律師擔任辯護律師。
鄺港智是死者蔡天鳳的前夫；鄺球是死者的前家翁（公公）；李瑞香是死者的前家姑（婆婆）；鄺港傑是死者的前大伯（大伯子），也是她的司機。其前夫向法庭報稱無業，前家翁、家姑則報稱為退休人士。多家媒體指出，鄺球是前警察，離職前是偵緝警長。
控方在庭上申請被告人無須答辯——即回答認罪或不認罪——並押後案件，待警察繼續偵查；辯方表示三名男被告並無申請保釋，女被告則申請保釋，最終裁判官裁定所有被告人不准保釋，還押候審，延至5月8日再訊。
法庭同時得悉鄺港智是一起盜竊案的被告人，涉及七項盜竊罪，原定於2015年在區域法院開審，但鄺港智自同年8月起沒有依令向警察定期報到，遭法庭通緝。裁判官批准控方申請，於2月28日就該案開庭提堂。
警察又在星期天（26日）拘捕了一名47歲伍姓女子，並稱她是鄺球的情婦，懷疑協助窩藏鄺港智。她目前被警察以「協助罪犯」罪嫌扣查。
這宗謀殺及碎屍案是在2月24日深夜曝光。香港警察西九龍總區刑事部警司鐘雅倫25日凌晨表示，警察在22日凌晨時分接獲報案，報案人稱其一位28歲親友——即蔡天鳳——於之前一天失蹤。警方調查期間先後會見了鄺家各人，其中鄺港傑聲稱是最後一個見到死者的人。
鐘雅倫說：「經過調查，我們相信受害人與前夫一家人有許多巨額金錢糾紛……繼而動殺機。」
警察探員經調查後，鎖定龍尾村單元，並在24日凌晨拘捕死者前家翁、前家姑和前大伯，繼而在村屋內一台冰箱中發現人體殘肢，以及蔡天鳳的證件與財物，據此斷定她已遇害。
至25日下午，死者前夫在香港國際機場附近的大嶼山東涌發展碼頭被捕，警察方面相信他當時正試圖乘船逃離香港。
龍尾村緊鄰大美督（又稱大尾篤），是熱門郊遊地點，與蔡天鳳最後被發現的地點九龍城相距約27公里。有香港媒體聲稱掌握監控視頻，拍下蔡天鳳登上一輛七座車，以及該七座車開進龍尾村的過程。
26日晚，警察證實法醫在村屋撿走的兩鍋湯內發現相信是死者的頭顱，其右耳後方有相信由重物撞擊造成的損傷。警察認為蔡天鳳在轎車上已被弄暈。
警察還指出，他們相信龍尾村單元是由鄺球與伍姓女子在近期租用。
雖然案件在裁判法院提訊，但按照香港刑事訴訟程序，謀殺罪必然由高等法院原訟法庭審理。至於案件何時轉介高院、何時審理等，則要視乎調查進展與控方工作進度。
蔡天鳳其人
綜合香港媒體報道，蔡天鳳家境富裕，經常出席時裝名牌活動。她的最後一個Instagram帖文發表於2月15日，內容是有關她登上《巴黎時裝公報》摩納哥版（L'Officiel Monaco）。這本國際時裝雜誌創刊於1921年，一年前被香港金融管理企業尚乘（AMTD）收購。
蔡天鳳18歲時與鄺港智結婚，七年前離婚，2016年與現任丈夫結婚，並舉辦盛大婚宴，但據報道兩人並未辦理註冊。她為前夫與現任丈夫各誕下兩名子女。
蔡天鳳現任家翁譚澤均為香港知名餐飲品牌「譚仔米線」創辦人之一。2018年，日本餐飲企業東利多收購「譚仔米線」與同一家族另一方經營的「譚仔三哥米線」，整合成譚仔國際。
對於這宗命案，譚仔國際稱「深表難過」，但集團與案件無關，不便評論。
蔡天鳳命案曝光後，一位名為「豹太太」的友人宣稱與譚家共同懸賞200萬港元（25萬美元；177萬元人民幣）通緝鄺港智，台灣網紅林若佳（Doris）公開宣佈追加100萬港元。「豹太太」並表示，蔡天鳳生前與她共同開辦一家動物福利組織。該組織也發文悼念蔡天鳳。
另一位知名模特方媛也在社交媒體上發文，對蔡天鳳被殺感到「心情極度悲痛，無法接受」。方媛丈夫，名歌手兼演員郭富城也在微博上轉髮妻子的帖文，並評論稱「祈求安息」。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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