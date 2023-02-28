BBC分析蔡天鳳命案：疑兇一家提上法庭，我們目前知道什麼？

Reuters 蔡天鳳遺骸在大埔龍尾村一個村屋單元內被發現。

香港28歲社交名媛暨模特蔡天鳳（Abby Choi）被發現遭殺害，屍體遭肢解，消息迅速傳遍兩岸四地以至於東南亞華文媒體，連日來受重點報道。

香港警察迄今拘捕了五名疑犯，星期一（2月27日）將蔡天鳳前夫鄺家四人帶到法院提堂，分別控以謀殺與妨礙司法罪名。法庭下令將四人收押候審，待警察繼續偵查案件。

警察相信這起命案涉及「巨額金錢糾紛」，香港媒體連日來陸續披露了受害人、其家庭與前夫家的複雜關係。

不少台灣媒體紛紛將香港這起命案與韓國電影《寄生蟲》（台名《寄生上流》；港名《上流寄生族》）相提並論。

【以下報道內容或會引起不安，請斟酌閲讀。】

蔡天鳳遇害：從警察與法庭方面得知的信息

警察星期一將其中四名被落案控告的被捕人士帶到九龍城裁判法院提堂。依照中國香港特區司法機構公布的庭審日誌，四名被告人依次為31歲的鄺港傑、65歲的鄺球、63歲的李瑞香與28歲的鄺港智。

鄺港傑、鄺球與鄺港智各被控一項謀殺罪。控方指控三人於今年2月21日，在新界在大埔龍尾村一村屋住宅單元謀殺蔡天鳳；李瑞香被控一項「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，即俗稱「妨礙司法公正」罪，控罪稱她在2月23日銷毀對其本人進行刑事調查的資料。

據報道，四人沒有僱用律師，由法庭當值律師擔任辯護律師。

鄺港智是死者蔡天鳳的前夫；鄺球是死者的前家翁（公公）；李瑞香是死者的前家姑（婆婆）；鄺港傑是死者的前大伯（大伯子），也是她的司機。其前夫向法庭報稱無業，前家翁、家姑則報稱為退休人士。多家媒體指出，鄺球是前警察，離職前是偵緝警長。

控方在庭上申請被告人無須答辯——即回答認罪或不認罪——並押後案件，待警察繼續偵查；辯方表示三名男被告並無申請保釋，女被告則申請保釋，最終裁判官裁定所有被告人不准保釋，還押候審，延至5月8日再訊。

法庭同時得悉鄺港智是一起盜竊案的被告人，涉及七項盜竊罪，原定於2015年在區域法院開審，但鄺港智自同年8月起沒有依令向警察定期報到，遭法庭通緝。裁判官批准控方申請，於2月28日就該案開庭提堂。

警察又在星期天（26日）拘捕了一名47歲伍姓女子，並稱她是鄺球的情婦，懷疑協助窩藏鄺港智。她目前被警察以「協助罪犯」罪嫌扣查。

這宗謀殺及碎屍案是在2月24日深夜曝光。香港警察西九龍總區刑事部警司鐘雅倫25日凌晨表示，警察在22日凌晨時分接獲報案，報案人稱其一位28歲親友——即蔡天鳳——於之前一天失蹤。警方調查期間先後會見了鄺家各人，其中鄺港傑聲稱是最後一個見到死者的人。

鐘雅倫說：「經過調查，我們相信受害人與前夫一家人有許多巨額金錢糾紛……繼而動殺機。」

EPA 警方稱案發現場村屋單位是在近期租入。

警察探員經調查後，鎖定龍尾村單元，並在24日凌晨拘捕死者前家翁、前家姑和前大伯，繼而在村屋內一台冰箱中發現人體殘肢，以及蔡天鳳的證件與財物，據此斷定她已遇害。

至25日下午，死者前夫在香港國際機場附近的大嶼山東涌發展碼頭被捕，警察方面相信他當時正試圖乘船逃離香港。

龍尾村緊鄰大美督（又稱大尾篤），是熱門郊遊地點，與蔡天鳳最後被發現的地點九龍城相距約27公里。有香港媒體聲稱掌握監控視頻，拍下蔡天鳳登上一輛七座車，以及該七座車開進龍尾村的過程。

26日晚，警察證實法醫在村屋撿走的兩鍋湯內發現相信是死者的頭顱，其右耳後方有相信由重物撞擊造成的損傷。警察認為蔡天鳳在轎車上已被弄暈。

警察還指出，他們相信龍尾村單元是由鄺球與伍姓女子在近期租用。

雖然案件在裁判法院提訊，但按照香港刑事訴訟程序，謀殺罪必然由高等法院原訟法庭審理。至於案件何時轉介高院、何時審理等，則要視乎調查進展與控方工作進度。

China News Service 外號「水鬼隊」的警察潛水人員被派往將軍澳華人永遠墳場內一座蓄水池搜索證據，警察懷疑這裏是另一個蔡天鳳殘肢被棄置地點。

蔡天鳳其人

綜合香港媒體報道，蔡天鳳家境富裕，經常出席時裝名牌活動。她的最後一個Instagram帖文發表於2月15日，內容是有關她登上《巴黎時裝公報》摩納哥版（L'Officiel Monaco）。這本國際時裝雜誌創刊於1921年，一年前被香港金融管理企業尚乘（AMTD）收購。

蔡天鳳18歲時與鄺港智結婚，七年前離婚，2016年與現任丈夫結婚，並舉辦盛大婚宴，但據報道兩人並未辦理註冊。她為前夫與現任丈夫各誕下兩名子女。

蔡天鳳現任家翁譚澤均為香港知名餐飲品牌「譚仔米線」創辦人之一。2018年，日本餐飲企業東利多收購「譚仔米線」與同一家族另一方經營的「譚仔三哥米線」，整合成譚仔國際。

對於這宗命案，譚仔國際稱「深表難過」，但集團與案件無關，不便評論。

蔡天鳳命案曝光後，一位名為「豹太太」的友人宣稱與譚家共同懸賞200萬港元（25萬美元；177萬元人民幣）通緝鄺港智，台灣網紅林若佳（Doris）公開宣佈追加100萬港元。「豹太太」並表示，蔡天鳳生前與她共同開辦一家動物福利組織。該組織也發文悼念蔡天鳳。

另一位知名模特方媛也在社交媒體上發文，對蔡天鳳被殺感到「心情極度悲痛，無法接受」。方媛丈夫，名歌手兼演員郭富城也在微博上轉髮妻子的帖文，並評論稱「祈求安息」。

Aaron Kwok/Sina Weibo

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin