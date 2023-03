美台斷交近半世紀，吳釗燮訪AIT總部意味著什麼？民調：台灣民眾對美國立場越來越複雜

US-Taiwan 'special channel' meets in DC Metro on Feb 21.



TW

- FM Joseph Wu

- NSC Sec-Gen Wellington Koo

- TW's Rep to US, @bikhim



US

- State: Wendy Sherman, Daniel Kritenbrink, Rick Waters, AIT

- NSC: Jon Finer, Kurt Campbell, Rosenberger, Doshi

-DoD: Ely Ratner, Michael Chase pic.twitter.com/dj0xRanxxI