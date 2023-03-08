生育成本、職場歧視、婚姻恐懼：為何越來越多中國女性不想要孩子？
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養育孩子需要一筆不小的費用，這是許多中國女性對生育望而生畏的一個主要原因。在中國，許多家長從孩子一出生，就開始為他們接下來要迎接的激烈競爭做凖備。從購買學區房，到送孩子參加各種興趣班，家長們爭先恐後地踐行著「不讓孩子輸在起跑線上」的理念。「我不想把一個生命帶到這樣的社會」，22歲的大學生米婭說。
在廣東生活的吳小姐算了一筆帳：養一個孩子每月需要約1.6萬元人民幣（約相當於港幣1.8萬元，台幣7萬元）開銷。
「我負擔不起」，30多歲的吳小姐說。結婚已經十年，她決定不要孩子。
「上幼兒園每個月要2000（人民幣，下亦同）左右；日常開銷大約3000，包括吃的喝的；兼職託管的話至少要1000；早教課一套課程至少1萬。」
吳小姐是自由職業，兼職做小學輔導老師。在廣東，城鎮私營單位從業人員的平均工資是每月6000元。
她是家裡的獨生女，每月除了要支付房貸，還要存錢為年邁的父母考慮養老問題。在中國，自1980年起實施的「一孩政策」持續了20多年，目前許多「80後」、「90後」面臨同樣的問題。
中國正在經歷人口大轉變。中國國家統計局今（2023）年年初的數據顯示，中國人口在60年來首次出現負增長。中國的人口出生率在過去6年不斷下降，達到了每1000人中只有6.77個新生兒降生這一歷史最低點。2019年，每1000人有10個新生兒。
這意味著，越來越多中國女性只想生育一個孩子，或者完全不要孩子。
中國國家衛健委下屬中國人口與發展研究中心最近公布的調查顯示，中國女性終生無孩率快速上升，從2015年的6％，增加到2020年的10％。
該調查還顯示，中國育齡女性的生育意願持續降低，2021年平均打算生育1.64個孩子，低於2017年的1.76個和2019年的1.73個。其中，作為生育主體的「90後」和「00後」僅為1.54個和1.48個。
另外，女性現有子女數由2019年的1.63下降到2022年的1.19。
有學者表示，在一些生育率低的亞洲國家，比如新加坡、日本和韓國，雖然實際生育率與中國一樣，都低於兩個孩子，但在這些國家，大部分女性仍然有生育兩個孩子的意願。
「從這個意義上講，中國屬於異類，因為不僅實際生育率低，生育意願也很低」，倫敦政治經濟學院（London School of Economics）社會政策學院助理教授陳雙博士說。
「內卷」的社會
養育孩子需要一筆不小的費用，這是許多中國女性對生育望而生畏的一個主要原因。
在中國，許多家長從孩子一出生，就開始為他們接下來要迎接的激烈競爭做凖備。從購買學區房，到送孩子參加各種興趣班，家長們爭先恐後地踐行著「不讓孩子輸在起跑線上」的理念。
「我不想把一個生命帶到這樣的社會」，22歲的大學生米婭說。
米婭出生在中國東北地區的一個小城鎮，從小接受應試教育。她在高考中取得了優異的成績，來到首都北京一所不錯的大學上學。
但很多時候，學業壓力讓她喘不過氣。
「我身邊有很多北京同學，他們的眼界和學識高於我們這些在應試教育中培養出來的學生。他們可能從小經歷過興趣培訓，並且有了很好的成果，或者在成長過程中接受過博雅教育，培養了很高的綜合素質。」
除此之外，畢業後她還要跟從海外留學歸來的學生一起競爭就業崗位。
「我見過身邊很多學習成績不如我好，學習能力也一般，但家裡很有錢，送他們到國外讀本科和碩士，那麼他們在就業市場上，確實比我們這些在國內讀書的人更有優勢。」
「這些被金錢加持的東西很現實，但確實很重要。」
米婭讀文科相關專業，她認為憑借她的背景，未來無法賺到足夠的錢，在上有老下有小的情況下，給孩子更好的教育和生活環境。
「我不想讓孩子循環我們這一輩經歷的事情。」米婭說。
職場歧視與婚姻恐懼
許多受訪女性還擔心，生養孩子可能對她們的職業發展帶來負面影響。
比如在求職面試當中，有年輕女性被問到，未來幾年有沒有生育計劃。如果有，成功應聘的機會可能變小。對於那些需要付出更多個人時間和精力的工作，尤其在私人企業中，養育孩子可能影響女性的晉升機會。
「在中國的城市中，受過高等教育的女性格外強調無法平衡工作和生活，她們尤其擔心受到職場性別歧視，以及生育孩子影響事業發展」，美國密歇根大學（University of Michigan）社會學助理教授周韻說。
「對於她們來說，工作是對實現自我價值的一種追求，在這種背景下，如果面對充滿歧視的勞動力市場或工作環境，自然會覺得生育和工作是一個難以兩全的選擇。」
一些人還提到，對婚姻的恐懼也令她們不願意生育。
今年30多歲的原雪萍在農村出生、長大，在她的印象裡，結婚後女性大多是在家做家務、帶孩子，做不了自己想做的事，也不知道外面的事，「婚姻是女性的枷鎖」。
她曾經想走出這種枷鎖，但父母經常告訴她，「女孩子上大學有什麼用，你馬上就要結婚生孩子了」。即便她的成績在高中一直名列前茅，家裡始終不願意支付她和姐姐上大學的費用，只允許她的弟弟進入大學。
後來，當與她年齡相仿的小姨婚姻破裂，帶著兩個孩子回到娘家，原雪萍徹底拋棄了結婚生子的想法。
「小孩在哭，大人也在哭，全家人都感受到無望和痛苦」，她說，「我不再相信婚姻了。」
在城市長大的「00後」的米婭也認為，維持婚姻是一件複雜的事，涉及到很多現實層面的考慮，可能逐漸消耗兩個人的感情，最後對孩子不利。
「在我看來，婚姻是一紙契約，是嫁妝、禮金、婆媳關係，但唯獨不是一段純粹的感情。」米婭說，她稱自己是堅定的不婚族，並且不要孩子。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
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現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門