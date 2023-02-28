中國、印度與英法德提出調解意願，俄羅斯回應目前俄烏沒有和平解決的前提

在2月24日俄烏戰爭一週年後，包括中國、北約成員英法德三國以及印度，都提出希望促成俄烏雙方和談的意願。但俄羅斯2月27日發出聲明，認為目前沒有和平解決方案的前提。

《德國之聲》報導，克里姆林宮2月27日表示，已注意到中國方面提出政治解決俄烏沖突的動議，但同時指出「目前」沒有和平解決方案的前提。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對記者說，「需要考慮到各方的利益，對細節進行艱苦的分析。這是一個非常漫長和緊張的過程。」他說，「我們注意到中國朋友提出的計劃，但目前我們尚未看到通向和平的任何條件。」他表示，「特別軍事行動將繼續下去」。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，佩斯科夫在回答記者提出「克里姆林宮是否知道中國的計劃，並如何評價其能力」的問題時表示：「任何試圖制定有助於把衝突轉到和平軌道上去的計劃，它們都值得得到關注。」

中國提出的和平解決提案

俄羅斯方面提到的「中國計畫」，指的是中國外交部在2月24日提出的《 關於政治解決烏克蘭危機的中國立場 》，內容有12點，包括：一、尊重各國主權。二、摒棄冷戰思維。三、停火止戰。四、啟動和談。五、解決人道危機。六、保護平民和戰俘。七、維護核電站安全。八、減少戰略風險。九、保障糧食外運。十、停止單邊制裁。十一、確保產業鏈供應鏈穩定。十二、推動戰後重建。

中國外交部發言人汪文斌，在2月24日的例行記者會上，解釋了中方提出 12點聲明的立場。 汪文斌表示，中國領導人 習近平提出的「四個應該」「四個共同」和「三點思考」，是中方處理烏克蘭問題的根本遵循。

汪文斌說 烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯。中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。 中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，同國際社會一道，繼續為推動烏克蘭危機政治解決作出自己的貢獻。

《BBC》報導，烏克蘭總統澤倫斯基在得知中國提出的建議後， 強調「我們希望與中國進行會晤」。 澤倫斯基表示 「我認為總體來說，中國開始談論烏克蘭並且發出一些信號，是非常好的事。」

除了中國方面題出的政治解決計畫， 北約成員國英、法、德與印度，也都表示了願意調停俄烏戰爭的意願。

Photo Credit: GettyImages 中國外長王毅（左）2月22日會見俄羅斯總統普亭（右）

英、法、德以及印度紛紛表態，願意推動俄烏和談

《華爾街日報》報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）提出了一個協議藍圖，讓烏克蘭更廣泛地獲得先進的軍事裝備、武器和彈藥，以便在戰爭結束後保護自己。他說，該計劃應該被納入北約7月的年度會議議程。

法國、德國和英國官員說，在戰爭滿一年之際，巴黎和柏林也支持這一倡議，這三國政府都將其視為增強烏克蘭信心，並激勵烏克蘭政府與俄羅斯展開談判的一種方式。

《The Hindu》報導，2月25日印度總理莫迪（Narendra Modi），在跟來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面時表示，印度願意加入「任何和平進程」來解決烏克蘭危機。蕭茲則回應， 距今一年開始的俄烏戰爭 導致了巨大的損失。 這是場重大災難，因為這場戰爭違反了我們都同意的基本原則——不能通過使用暴力來改變疆界。

《Hindustan Times》報導， 莫迪向蕭茲表示「自烏克蘭事態發展以來，印度一直堅持通過對話和外交解決爭端。印度準備為任何和平進程做出貢獻。」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範