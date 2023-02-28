香港3月1日起取消口罩令，李家超：現階段不會處理《禁蒙面法》

香港政府今天宣布取消口罩令，將於3月1日起生效。行政長官李家超與醫務及衞生局局長盧寵茂會見記者，宣布口罩令全面明日取消，但表示暫時不會處理與禁止參與集結市民配戴口罩的《禁蒙面法》。

港府宣布因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情穩定，而病毒沒有變異且冬季流感已接近尾聲，所以明日起市民於室內、室外及公共交通工具皆毋須配戴口罩。然而在高風險場所如醫院、老人院，負責人卻可以行政指令方式決定是否要求進入者戴口罩。

隨著澳門宣布27日起取消口罩令，據《星島日報》2月27日的報導，香港大學微生物學系教授薛達（Siddharth Sridhar）質疑港府強制民眾佩戴口罩的必要。薛達指，港府容許市民於高風險場所如餐廳脫下口罩，但同時要求在感染風險極低的戶外場所戴口罩，無助防疫。另外，於2月20日，台灣亦放寬了口罩令，也令港人關注港府何時取消口罩令。

然而，根據《獨立媒體》報導，被問到港府會否同時處理禁止參與集結市民配戴口罩的《禁蒙面法》，李家超指與口罩令是「兩回事」，所以現階段不會處理《禁蒙面法》，但會於適當時候檢討。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin