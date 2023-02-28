全國1萬間新創公司僅6家成為「獨角獸」，全球第三大經濟體的日本為何新創產業發展緩慢？
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美國矽谷這類高風險、高回報投資法，卻恰巧與日本較為古板的漸進主義投資模式大相逕庭，日本可以創造品質最好的汽車，反觀在扶植新創產業上卻是舉步維艱，即日本大企業穩紮穩打、小心為上的成功模式，卻也間接成為新創公司難產的主因之一。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
日本人口僅佔全球的1.61％，卻有53間公司能擠身世界前500強企業的行列中，占比高達10.6％，同時日本也是全世界第三大經濟體。日本求職網站《EJable》所提及的這些數據，突顯日本經濟影響力仍在國際社會占有重要的一席之地，然而，帶動產業轉型、接軌國際趨勢的新創企業（Startup company）是否也如同日本培植的跨國企業一樣亮眼？
根據紐約市場調查研究機構《CB Insights》2022年最新的數據顯示，成立不滿10年、公司市值卻已突破10億美元的「獨角獸公司」（Unicorn）全球約有1170間，其中有644間位於美國，中國以302間獨角獸公司拿下第二，印度境內則有108家該類型企業，目前位居第三。聚焦日本，雖日本國內擁有超過1萬間新創公司，成功蛻變成獨角獸公司的卻僅有6家。
美國企業家暨天使投資人（Angel Investor）帕特（DC Palter）揭露，日本所繳出的新創成績單，還不及美國獨角獸公司的1％，該表現僅與瑞士並列於全球新創表現第19名，該國獨角獸公司的數量甚至少於部分發展中國家，如墨西哥的8間、印尼的12間、巴西的16間，連人口不及日本一半的韓國都有16間獨角獸公司。
對此，帕特於網路文章發表平台《Medium》撰文分析導致日本新創公司龜速發展的原因，以及日本未來可採取哪些改變，藉此扭轉國內新創起步較晚的劣勢。
為何日本新創能量不足且發展緩慢？
帕特認為，日本新創企業發展不興盛並非市場缺乏資金挹注，畢竟日本諸多企業都是積極的創業投資者，只是這些日本大公司多在美國矽谷（Silicon Valley）開展創業投資業務，而非東京等日本商業大城。
問題亦非日本商界人士無心創業或政府缺乏支持，事實上，日本都、道、府、縣等一級行政區的地方政府，皆爭相為新創者提供創業資金、實體辦公空間及特殊簽證申請。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna