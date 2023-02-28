TNL+ 2023/02/28,
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全國1萬間新創公司僅6家成為「獨角獸」，全球第三大經濟體的日本為何新創產業發展緩慢？

全國1萬間新創公司僅6家成為「獨角獸」，全球第三大經濟體的日本為何新創產業發展緩慢？
Photo Credit: GettyImages

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美國矽谷這類高風險、高回報投資法，卻恰巧與日本較為古板的漸進主義投資模式大相逕庭，日本可以創造品質最好的汽車，反觀在扶植新創產業上卻是舉步維艱，即日本大企業穩紮穩打、小心為上的成功模式，卻也間接成為新創公司難產的主因之一。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

日本人口僅佔全球的1.61％，卻有53間公司能擠身世界前500強企業的行列中，占比高達10.6％，同時日本也是全世界第三大經濟體。日本求職網站《EJable》所提及的這些數據，突顯日本經濟影響力仍在國際社會占有重要的一席之地，然而，帶動產業轉型、接軌國際趨勢的新創企業（Startup company）是否也如同日本培植的跨國企業一樣亮眼？

根據紐約市場調查研究機構《CB Insights》2022年最新的數據顯示，成立不滿10年、公司市值卻已突破10億美元的「獨角獸公司」（Unicorn）全球約有1170間，其中有644間位於美國，中國以302間獨角獸公司拿下第二，印度境內則有108家該類型企業，目前位居第三。聚焦日本，雖日本國內擁有超過1萬間新創公司，成功蛻變成獨角獸公司的卻僅有6家。

美國企業家暨天使投資人（Angel Investor）帕特（DC Palter）揭露，日本所繳出的新創成績單，還不及美國獨角獸公司的1％，該表現僅與瑞士並列於全球新創表現第19名，該國獨角獸公司的數量甚至少於部分發展中國家，如墨西哥的8間、印尼的12間、巴西的16間，連人口不及日本一半的韓國都有16間獨角獸公司。

對此，帕特於網路文章發表平台《Medium》撰文分析導致日本新創公司龜速發展的原因，以及日本未來可採取哪些改變，藉此扭轉國內新創起步較晚的劣勢。

為何日本新創能量不足且發展緩慢？

帕特認為，日本新創企業發展不興盛並非市場缺乏資金挹注，畢竟日本諸多企業都是積極的創業投資者，只是這些日本大公司多在美國矽谷（Silicon Valley）開展創業投資業務，而非東京等日本商業大城。

問題亦非日本商界人士無心創業或政府缺乏支持，事實上，日本都、道、府、縣等一級行政區的地方政府，皆爭相為新創者提供創業資金、實體辦公空間及特殊簽證申請。

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