2023/02/28,
交通

228連假最後一天車潮湧現，國道與省道易壅塞路段一次看

228連假最後一天車潮湧現，國道與省道易壅塞路段一次看
Photo Credit: 中央社

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228連假最後一天，中午12時西部國道大致順暢，並未有明顯壅塞路段，不過國5已經出現北返車潮，宜蘭到頭城時速不到40公里。高公局預估，中午過後西部國道將出現北返車潮，要到晚間8時後紓解，國5也預計今晚8時後才會紓解。

（中央社）228連假收假日，根據國道即時路況顯示，中午12時左右，西部國道大致順暢，國5北上宜蘭到頭城時速不到40公里，高公局指出，午後西部國道預計也將湧現北返車潮。

228連假最後一天，根據國道即時路況顯示，中午12時西部國道大致順暢，並未有明顯壅塞路段，不過國5已經出現北返車潮，宜蘭到頭城時速不到40公里。

高公局預估，2月28日中午過後西部國道將出現北返車潮，要到晚間8時後紓解，國5也預計今晚8時後才會紓解。

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Photo Credit: 交通部高速公路局

高公局指出，預判下午重點壅塞路段為國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰；國10西向仁武－左營端等路段。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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Photo Credit: 交通部高速公路局

《中央社》報導，高公局預估今天交通量為109百萬車公里並將以北向車流為主。高公局指出，2月28日相關疏導措施，包含下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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Photo Credit: 交通部高速公路局

省道預期有短期觀光與收假車流

而在省道方面，《中央社》報導，公路總局預估觀光風景區周邊路段仍有短程出遊車潮，包含北部台2線東北角路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段；中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭周邊等。

公路總局也預估省道主要幹道將有返回工作地的車流出現，包含北部鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南路段、南部台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港路段，以及東部台9線蘇花路廊等。

《中央社》報導，公路總局還整理了省道其他易壅塞路段，包含台61線中彰大橋路段、銜接國道的台86線仁德系統路段與歸仁交流道、台18線中埔交流道等。觀光風景區易壅塞路段，包含台2線福隆路段與萬里至大武崙路段，台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台9甲線新店至烏來路段等。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：楊士範


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