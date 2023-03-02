2023/03/02,
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新加坡辣椒螃蟹創始人逝世，當年意外把辣椒醬當番茄醬翻炒而創造這道美食

新加坡辣椒螃蟹創始人逝世，當年意外把辣椒醬當番茄醬翻炒而創造這道美食
「棕櫚灘海鮮」的辣椒螃蟹。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

新加坡的辣椒螃蟹原本只是以番茄醬翻炒，徐炎珍和丈夫林春義1956年在經營海鮮手推車檔口時，無意間用了辣椒醬而非番茄醬下鍋，反而味道更佳，大受食客喜愛，因而這道美食才正式「面世」。夫妻倆原本經營無招牌小檔口，1962年才開設「棕櫚灘海鮮」餐館。

文：王震宇

編按：本文作者為新加坡人，文中的「本地」、意旨「新加坡」。

關於新加坡美食你不知道的事

說起新加坡的辣椒螃蟹，普羅大眾的評價和印像多停留在它是一道美味佳餚，但對其歷史和來源多半一知半解。

新加坡的食評家們2月在網路上陸續發文，悼念一位號稱「新加坡辣椒螃蟹之母」的人物，才讓更多人知曉，原來新加坡辣椒螃蟹的創始人就是她——徐炎珍女士（Cher Yam Tien）。

徐炎珍今年2月15日逝世，享年90歲。

著名食評家司徒國輝在臉書貼文中寫道，辣椒螃蟹是徐炎珍在50年代研創的，而她「烹煮螃蟹時加入辣椒醬的大膽想法，如今已烙印在本地（新加坡）飲食文化的歷史篇章裡。」

原來最早的時候，新加坡的辣椒螃蟹只是以番茄醬翻炒。據悉，徐炎珍和丈夫林春義1956年在經營海鮮手推車檔口時，無意間用了辣椒醬而非番茄醬下鍋，反而味道更佳，大受食客喜愛，因而這道美食才正式「面世」。

夫妻倆原本經營無招牌小檔口，1962年才開設「棕櫚灘海鮮」（Palm Beach Seafood）餐館。

餐館事業後來由徐炎珍的兒子林羅倫繼承。他創辦了東皇海鮮樓，目前位於馬林百列一帶的這家餐館，仍售賣著原味的番茄辣椒螃蟹。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
「棕櫚灘海鮮」的辣椒螃蟹

一道特色美食的背後，其實蘊藏著許多不為人知的故事，就像辣椒螃蟹一樣，也是徐炎珍將原味「陰差陽錯」調配一番，才締造出經典口味，代代相傳。

而除了辣椒螃蟹，新加坡其他著名美食還有哪些趣味冷知識？

海南雞飯

海南雞飯也是大多數旅客來新家坡時必吃的一道「國菜」，它還曾經和辣椒螃蟹一同入列美國CNN全球50大美食榜單。

這道美食早期是由海南島的中國移民帶入新加坡，而其「原貌」包含文昌雞、油飯、辣椒醬、以及薑粉、蠔油、大蒜等。

雖然海南雞飯「飄洋過海」落戶新加坡，但新加坡和海南兩地烹煮這道佳餚的方式還是略有不同。

在新加坡，海南籍廚師只用雞肉烹製雞汁，但在海南會結合豬骨和雞骨炮製而成。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
海南雞飯

咖椰吐司

提起「海南」，就不得不介紹另一道富有濃郁獅城特色的咖椰吐司（kaya toast）。

咖椰吐司的歷史可追溯至上世紀初。當時，新加坡的海南移民在英國人的家庭擔任廚師，他們吃的早餐就有吐司、牛油，以及果醬。

後來，這些移民開設咖啡店，就以咖椰醬取代果醬。直到今天，咖椰吐司配搭牛油＋兩顆半生熟蛋，仍是很多新加坡人必點的早餐或下午茶。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
咖椰吐司

至於咖椰的由來，據傳它是從葡式果醬（egg jam）調製成新馬一帶獨有的歐式果醬。

「Kaya」一詞則源自於馬來語，意指「豐富」，用以形容厚厚的一層咖椰醬也十分貼切。

叻沙

你知道嗎，一碗碗香噴噴又嗆又辣的叻沙（laksa），居然曾加入令人毛骨悚然的食材！

據悉在上世紀50年代，小販們為了增添叻沙的鹹味，竟有攤主加入蚯蚓（earthworms），甚至連蛆蟲（maggots）也一起丟下鍋熬煮，為的是要吃掉湯底中的細菌。

還好，當年聽似暗黑料理的叻沙，現在早已沒有這些奇奇怪怪的生物。今天在小販中心售賣的叻沙，一般上只會有蝦、蛤蜊、魚餅、豆包、豆芽，以及水煮蛋。

另一方面，「叻沙」一詞其實源自波斯語「laksha」，即麵條之意。無獨有偶，叻沙最早是在馬六甲海峽出現，那里當時有很多波斯商人探訪。

傳承多年後，現在叻沙的口味也很多元，除了有加東叻沙（娘惹叻沙），還有亞參叻沙、乾炒叻沙等等。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
叻沙

沙爹

由鮮嫩多汁的雞肉、牛肉和羊肉串成的沙爹，是新加坡人鍾愛的夜宵美食。

沙爹的靈感來自阿拉伯特色佳餚烤肉串。在新加坡，除了把肉插入木串烘烤，有時也會戳入以椰子樹乾製成的竹籤。

吃沙爹肯定少不了以香菜和孜然種子等材料製成的花生醬汁。

在上世紀60年代至70年代的新加坡，衛生標準仍有待改善，當時在美芝路一帶可見到一些無執照營業的攤主售賣沙爹。

有趣的是，食客購買沙爹肉串後，並沒有專屬的花生醬，而是沾在一大鍋的「共享」醬汁裡這麼吃。

咖哩卜（curry puff）

新加坡常見的特色小吃咖哩卜，歷史非常悠久。

1800年代面世的咖哩卜，其實是受到英式康沃爾餡餅（Cornish pastry）、葡式肉餡捲餅和印度咖哩角（samosa）的啟發。

新加坡人一般稱之為curry puff，在馬來同胞口中則是「epok-epok」。咖哩卜的月牙形狀也是馬來人推崇的，以此向伊斯蘭信仰致意。

歷經時代變遷，咖哩卜不再是只有咖哩馬鈴薯、肉類、沙丁魚、雞蛋等口味，如今還出現了別出心裁的新版咖哩卜，可吃到榴槤、紅豆、燕窩、烏打（辣魚肉泥）等餡料。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
咖哩卜（curry puff）

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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