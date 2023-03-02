新加坡辣椒螃蟹創始人逝世，當年意外把辣椒醬當番茄醬翻炒而創造這道美食
我們想讓你知道的是
新加坡的辣椒螃蟹原本只是以番茄醬翻炒，徐炎珍和丈夫林春義1956年在經營海鮮手推車檔口時，無意間用了辣椒醬而非番茄醬下鍋，反而味道更佳，大受食客喜愛，因而這道美食才正式「面世」。夫妻倆原本經營無招牌小檔口，1962年才開設「棕櫚灘海鮮」餐館。
文：王震宇
編按：本文作者為新加坡人，文中的「本地」、意旨「新加坡」。
關於新加坡美食你不知道的事
說起新加坡的辣椒螃蟹，普羅大眾的評價和印像多停留在它是一道美味佳餚，但對其歷史和來源多半一知半解。
新加坡的食評家們2月在網路上陸續發文，悼念一位號稱「新加坡辣椒螃蟹之母」的人物，才讓更多人知曉，原來新加坡辣椒螃蟹的創始人就是她——徐炎珍女士（Cher Yam Tien）。
徐炎珍今年2月15日逝世，享年90歲。
著名食評家司徒國輝在臉書貼文中寫道，辣椒螃蟹是徐炎珍在50年代研創的，而她「烹煮螃蟹時加入辣椒醬的大膽想法，如今已烙印在本地（新加坡）飲食文化的歷史篇章裡。」
原來最早的時候，新加坡的辣椒螃蟹只是以番茄醬翻炒。據悉，徐炎珍和丈夫林春義1956年在經營海鮮手推車檔口時，無意間用了辣椒醬而非番茄醬下鍋，反而味道更佳，大受食客喜愛，因而這道美食才正式「面世」。
夫妻倆原本經營無招牌小檔口，1962年才開設「棕櫚灘海鮮」（Palm Beach Seafood）餐館。
餐館事業後來由徐炎珍的兒子林羅倫繼承。他創辦了東皇海鮮樓，目前位於馬林百列一帶的這家餐館，仍售賣著原味的番茄辣椒螃蟹。
一道特色美食的背後，其實蘊藏著許多不為人知的故事，就像辣椒螃蟹一樣，也是徐炎珍將原味「陰差陽錯」調配一番，才締造出經典口味，代代相傳。
而除了辣椒螃蟹，新加坡其他著名美食還有哪些趣味冷知識？
海南雞飯
海南雞飯也是大多數旅客來新家坡時必吃的一道「國菜」，它還曾經和辣椒螃蟹一同入列美國CNN全球50大美食榜單。
這道美食早期是由海南島的中國移民帶入新加坡，而其「原貌」包含文昌雞、油飯、辣椒醬、以及薑粉、蠔油、大蒜等。
雖然海南雞飯「飄洋過海」落戶新加坡，但新加坡和海南兩地烹煮這道佳餚的方式還是略有不同。
在新加坡，海南籍廚師只用雞肉烹製雞汁，但在海南會結合豬骨和雞骨炮製而成。
咖椰吐司
提起「海南」，就不得不介紹另一道富有濃郁獅城特色的咖椰吐司（kaya toast）。
咖椰吐司的歷史可追溯至上世紀初。當時，新加坡的海南移民在英國人的家庭擔任廚師，他們吃的早餐就有吐司、牛油，以及果醬。
後來，這些移民開設咖啡店，就以咖椰醬取代果醬。直到今天，咖椰吐司配搭牛油＋兩顆半生熟蛋，仍是很多新加坡人必點的早餐或下午茶。
至於咖椰的由來，據傳它是從葡式果醬（egg jam）調製成新馬一帶獨有的歐式果醬。
「Kaya」一詞則源自於馬來語，意指「豐富」，用以形容厚厚的一層咖椰醬也十分貼切。
叻沙
你知道嗎，一碗碗香噴噴又嗆又辣的叻沙（laksa），居然曾加入令人毛骨悚然的食材！
據悉在上世紀50年代，小販們為了增添叻沙的鹹味，竟有攤主加入蚯蚓（earthworms），甚至連蛆蟲（maggots）也一起丟下鍋熬煮，為的是要吃掉湯底中的細菌。
還好，當年聽似暗黑料理的叻沙，現在早已沒有這些奇奇怪怪的生物。今天在小販中心售賣的叻沙，一般上只會有蝦、蛤蜊、魚餅、豆包、豆芽，以及水煮蛋。
另一方面，「叻沙」一詞其實源自波斯語「laksha」，即麵條之意。無獨有偶，叻沙最早是在馬六甲海峽出現，那里當時有很多波斯商人探訪。
傳承多年後，現在叻沙的口味也很多元，除了有加東叻沙（娘惹叻沙），還有亞參叻沙、乾炒叻沙等等。
沙爹
由鮮嫩多汁的雞肉、牛肉和羊肉串成的沙爹，是新加坡人鍾愛的夜宵美食。
沙爹的靈感來自阿拉伯特色佳餚烤肉串。在新加坡，除了把肉插入木串烘烤，有時也會戳入以椰子樹乾製成的竹籤。
吃沙爹肯定少不了以香菜和孜然種子等材料製成的花生醬汁。
在上世紀60年代至70年代的新加坡，衛生標準仍有待改善，當時在美芝路一帶可見到一些無執照營業的攤主售賣沙爹。
有趣的是，食客購買沙爹肉串後，並沒有專屬的花生醬，而是沾在一大鍋的「共享」醬汁裡這麼吃。
咖哩卜（curry puff）
新加坡常見的特色小吃咖哩卜，歷史非常悠久。
1800年代面世的咖哩卜，其實是受到英式康沃爾餡餅（Cornish pastry）、葡式肉餡捲餅和印度咖哩角（samosa）的啟發。
新加坡人一般稱之為curry puff，在馬來同胞口中則是「epok-epok」。咖哩卜的月牙形狀也是馬來人推崇的，以此向伊斯蘭信仰致意。
歷經時代變遷，咖哩卜不再是只有咖哩馬鈴薯、肉類、沙丁魚、雞蛋等口味，如今還出現了別出心裁的新版咖哩卜，可吃到榴槤、紅豆、燕窩、烏打（辣魚肉泥）等餡料。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。