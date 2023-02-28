英國、歐盟為解決北愛爾蘭貿易問題達成協議，但成功關鍵仍在北愛政黨能否支持
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接下來蘇納克（港譯「辛偉誠」）與歐盟談出的這項協議，是否能說服「民主聯盟黨」重新回到「權力分享機制」，決定了這項協議的成敗，也影響了北愛爾蘭政治能否重新回歸正常運作。
（中央社）英國首相蘇納克與歐盟執委會主席馮德萊恩今天進行會談，就調整英國脫離歐盟後的北愛爾蘭議定書達成協議。蘇納克表示，這項協議能讓貨物從英國其他地區更順暢地進入北愛爾蘭。
英國過去與歐盟在脫歐協議中達成「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol），實施特殊安排，讓北愛爾蘭實際上留在歐盟關稅同盟及歐洲單一市場內，以避免北愛爾蘭與愛爾蘭建立硬邊界。
但在此情況下，從英國本土送到北愛的貨物須經檢查，以防有風險的貨物進入歐盟成員國愛爾蘭。
蘇納克（Rishi Sunak）與馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今天在會談後舉行記者會，他讚揚跟歐盟就北愛的未來貿易安排取得「決定性突破」，馮德萊恩則描述所謂的「溫莎框架」（Windsor Framework）是「具有歷史意義」。
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，蘇納克表示，這項協議達成3件事，首先是消除「愛爾蘭海」（Irish Sea）的任何邊界觀念。他承諾使用綠色通道和紅色通道系統，讓貨物從英國其他地區更順暢、更少繁文縟節地進入北愛爾蘭。
還有英國產品在北愛爾蘭的供應會增加，其中包含藥品。蘇納克指出，一項「里程碑式的協定」代表著，北愛爾蘭能使用英國監管當局批准的藥物。
協議還會「維護北愛爾蘭的主權」。蘇納克說道，北愛爾蘭議會將能阻止歐盟貨物法規在北愛實施。
蘇納克更把協議形容成北愛爾蘭的「轉折點」，它將結束不確定性。
但蘇納克坦言，國內各政黨會希望仔細衡量協議內容。 他指出，英國國會將於「適當時機進行表決，而表決將獲得尊重」。
這項協議希望能解決的問題
這項協議最大的意義，在於讓英國、歐盟，還有北愛爾蘭各派系之間，找到一套能夠照顧各方利益的折衷方案。
《華爾街日報》報導，根據當初的英國脫歐協議，英國同意在其國內設置一道海關邊界，以避免在歐盟成員國愛爾蘭，與英國的北愛爾蘭地區之間形成「硬邊界」。當時雙方都擔心「硬邊界」會激化這一地區的派系緊張關係，其中一派是支持英國繼續統治北愛的「統一派」，另一方是希望北愛與愛爾蘭其他地區組建政治聯盟的「共和派」。
另一方面，英國也試圖避免在其境內與北愛爾蘭設置一道海關邊界的安排，認為這項安排會疏遠北愛爾蘭的統一派社群，也阻礙了英國境內的自由貿易流動。
這項協議的政治風險
《衛報》報導，這項協議受到英國主要反對黨的歡迎——工黨領袖基爾・斯塔默（Keir Starmer）表示，雖然它「並不完美」，但他明白工黨有責任讓這項協議發揮作用。然而在另一方面，蘇納克仍面臨來自其同黨內部強硬脫歐派的壓力，他們不樂見歐盟法律持續在北愛爾蘭生效。
除了英國國會內部的壓力，蘇納克最大的政治風險就是北愛爾蘭「民主聯盟黨」（DUP）的態度。「民主聯盟黨」是北愛爾蘭親英國的主要政黨。之前民主聯盟黨由於不滿英國前首相強森（Boris Johnson）與歐盟談判的貿易協議，長時間抵制北愛爾蘭的「權力分享機制」。這項機制是1998年北愛爾蘭和平協議《貝爾法斯特協議》中的重要條款，規範了北愛爾蘭的行政權分配。民主聯盟黨抵制「權力分享機制」期間，導致北愛爾蘭政府陷入空轉。
因此接下來蘇納克與歐盟談出的這項協議，是否能說服「民主聯盟黨」重新回到「權力分享機制」，決定了這項協議的成敗，也影響了北愛爾蘭政治能否重新回歸正常運作。
《BBC》報導，「民主聯盟黨」領導人Sir Jeffrey Donaldson得知這項協議後，表示這項協議「取得了重大進展。」 但該黨聲明現在還在研究這份協議，並打算「根據需要進行進一步的澄清、修改。」民主聯盟黨議員Ian Paisley表示，這項協議在一些關鍵領域「達不到要求」，包括歐洲法院將繼續作為貿易規則糾紛的最終仲裁者。Ian Paisley說「我的直覺是這項協議並沒有削減芥蒂。」
《BBC》編輯Chris Mason分析，白宮在協議出爐後，表態「美國隨時準備支持該地區巨大的經濟潛力。」英國保守黨希望協議簽署後的巨大商機，可能會誘使「民主聯盟黨」重新回到「權力分享機制」。
新聞來源
- 北愛爾蘭貿易規則調整 英相：英貨物更順利入北愛（中央社）
- 英國和歐盟達成旨在解決北愛爾蘭貿易問題的協議（華爾街日報）
- Sunak hails ‘new chapter’ in UK-EU relations as Northern Ireland deal is agreed（衛報）
- Rishi Sunak hails new NI Brexit deal but DUP concerns remain（BBC）
- Chris Mason: The path back to power sharing at Stormont remains difficult（BBC）
延伸閱讀
- 單方面修改脫歐協議引發歐盟不滿，強森深陷北愛爾蘭「政治僵局」泥沼中
- 北愛政治僵局難解：英國擬立法推翻脫歐協議部分內容，歐盟警告單方面改變將全力反制
- 可能引發英國與歐盟的貿易戰？｜國際大風吹Ep.216 - YouTube
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：楊士範
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