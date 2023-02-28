【關鍵眼中盯】蔣萬安面對二二八活動「衝場」的反應，浪費了一個可貴的公關機會
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單從公關價值來看，如果今天蔣萬安主動走向抗議者，結果被巴了一掌或是潑一桶漆，之後輿論一定會站在蔣萬安這邊，絕對比讓抗議者「望其項背」、硬讀完講稿的呈現出來的形象要好。但蔣萬安的幕僚是刻意為之？判斷失準？還是根本沒想到會有衝突發生？
今年舉辦的二二八事件76週年活動有個和過往都不同的點，那就是擔任市長的蔣萬安是蔣家的第四代，果不其然，當日活動也發生了衝突。
這次的二二八紀念活動，從追思合唱、家屬默哀等環節，經歷家屬和貴賓致詞後，蔣萬安最後才上台次致詞，而在他直播中「誠摯道歉」、「希望用行動來撫平傷痛」等等的話語時，鏡頭外衝入了十多名手持白布條的抗議群眾，喊著「殺人兇手」、「下跪道歉」等口號，離蔣萬安只有一步之遙，但最後仍被警方抬離現場。
蔣萬安的幕僚，難道沒想到會有衝突發生？
讓我們先忽略歷史、抗議者立場、蔣萬安到底是不是蔣家等爭論，單從公關角度來看蔣萬安的反應，實在讓人覺得不及格，甚至是可惜。
因為台北市長蔣萬安的身分，本次二二八紀念活動之前，相關團體早就有表達不滿，誓言接下來4年不會和台北市府共同舉辦紀念活動，也自己規劃了別的、沒有市府參與的紀念儀式。
在這樣的緊張氛圍下，有抗議團體會衝場完全不意外，蔣萬安的幕僚或公關團隊理應早就兵棋推演、做好萬全準備。
然而，當抗議者衝向講台時，蔣萬安卻在護衛的阻擋下停下致詞，望向抗議者一眼後就一直背對著他們，過程看到文化局長蔡詩萍來來去去，最後在尷尬之下，蔣萬安又繼續在不遠處抗議者的叫囂中，把剩下致詞逕自讀完。
出現這樣的結果，我真的無法想像蔣萬安的幕僚是刻意為之？判斷失準？還是根本沒想到會有衝突發生？
在這種全台注目又高度敏感的政治場景，以蔣萬安的身分面對抗議者，原本可以展現出和解的氣度和形象，但這種讓抗議者「望其項背」的應對方式，即便蔣萬安講稿中有再多「愛心與寬容」，鏡頭前面讓人們記住的，就只剩下準備不足的尷尬與失分。
姑且不論是非，單從公關價值來看，蔣萬安今天的處理方式實在讓人覺得可惜。極端一點說，如果今天蔣萬安主動走向抗議者，結果被巴了一掌或是潑一桶漆，之後輿論一定會站在蔣萬安這邊，絕對會比現在的呈現出來的形象要好。
許多人說蔣萬安像馬英九，但至少在這件事，我覺得馬英九的反應或許都要更好一些。
蔣萬安「我一定會責成團隊進行研究」的說詞，還能夠使用多久？
這場二二八紀念活動的應對，其實也透露出蔣萬安團隊一直讓人覺得準備未足的問題。
說真的，蔣萬安市長的準備期並不是從上次的九合一開始，2018年地方選舉就曾被點名競選台北市長的他，對於這些一定會面臨到的問題、一上任該做哪些事才能達成記憶點的課題，有4年的時間可以想。
只是，相較於柯文哲（不論你喜歡他或討厭他）一上任就拆了座橋讓人記得，蔣市府至今除了整理了大巨蛋前面的路（同時造成幾天大塞車）以及慢慢把垃圾桶放回來，真的尚未讓台北人有「新氣象」的感覺。
某方面來說這也不難理解，因為蔣萬安面對各方勢力拉鋸的市府團隊，現在的首要任務確實該是鞏固自己的領導核心，但面對問題就以「我一定會責成團隊進行研究」的說詞，台北人還能買單多久，蔣市府真的要深切警惕。
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核稿編輯：楊士範
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料