【關鍵眼中盯】蔣萬安面對二二八活動「衝場」的反應，浪費了一個可貴的公關機會

今年舉辦的二二八事件76週年活動有個和過往都不同的點，那就是擔任市長的蔣萬安是蔣家的第四代，果不其然，當日活動也發生了衝突。

這次的二二八紀念活動，從追思合唱、家屬默哀等環節，經歷家屬和貴賓致詞後，蔣萬安最後才上台次致詞，而在他直播中「誠摯道歉」、「希望用行動來撫平傷痛」等等的話語時，鏡頭外衝入了十多名手持白布條的抗議群眾，喊著「殺人兇手」、「下跪道歉」等口號，離蔣萬安只有一步之遙，但最後仍被警方抬離現場。

蔣萬安的幕僚，難道沒想到會有衝突發生？

讓我們先忽略歷史、抗議者立場、蔣萬安到底是不是蔣家等爭論，單從公關角度來看蔣萬安的反應，實在讓人覺得不及格，甚至是可惜。

因為台北市長蔣萬安的身分，本次二二八紀念活動之前，相關團體早就有表達不滿，誓言接下來4年不會和台北市府共同舉辦紀念活動，也自己規劃了別的、沒有市府參與的紀念儀式。

在這樣的緊張氛圍下，有抗議團體會衝場完全不意外，蔣萬安的幕僚或公關團隊理應早就兵棋推演、做好萬全準備。

然而，當抗議者衝向講台時，蔣萬安卻在護衛的阻擋下停下致詞，望向抗議者一眼後就一直背對著他們，過程看到文化局長蔡詩萍來來去去，最後在尷尬之下，蔣萬安又繼續在不遠處抗議者的叫囂中，把剩下致詞逕自讀完。

出現這樣的結果，我真的無法想像蔣萬安的幕僚是刻意為之？判斷失準？還是根本沒想到會有衝突發生？

在這種全台注目又高度敏感的政治場景，以蔣萬安的身分面對抗議者，原本可以展現出和解的氣度和形象，但這種讓抗議者「望其項背」的應對方式，即便蔣萬安講稿中有再多「愛心與寬容」，鏡頭前面讓人們記住的，就只剩下準備不足的尷尬與失分。

姑且不論是非，單從公關價值來看，蔣萬安今天的處理方式實在讓人覺得可惜。極端一點說，如果今天蔣萬安主動走向抗議者，結果被巴了一掌或是潑一桶漆，之後輿論一定會站在蔣萬安這邊，絕對會比現在的呈現出來的形象要好。

Photo Credit: 中央社 蔣萬安在二二八紀念會致詞

許多人說蔣萬安像馬英九，但至少在這件事，我覺得馬英九的反應或許都要更好一些。

蔣萬安「我一定會責成團隊進行研究」的說詞，還能夠使用多久？

這場二二八紀念活動的應對，其實也透露出蔣萬安團隊一直讓人覺得準備未足的問題。

說真的，蔣萬安市長的準備期並不是從上次的九合一開始，2018年地方選舉就曾被點名競選台北市長的他，對於這些一定會面臨到的問題、一上任該做哪些事才能達成記憶點的課題，有4年的時間可以想。

只是，相較於柯文哲（不論你喜歡他或討厭他）一上任就拆了座橋讓人記得，蔣市府至今除了整理了大巨蛋前面的路（同時造成幾天大塞車）以及慢慢把垃圾桶放回來，真的尚未讓台北人有「新氣象」的感覺。

某方面來說這也不難理解，因為蔣萬安面對各方勢力拉鋸的市府團隊，現在的首要任務確實該是鞏固自己的領導核心，但面對問題就以「我一定會責成團隊進行研究」的說詞，台北人還能買單多久，蔣市府真的要深切警惕。

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核稿編輯：楊士範