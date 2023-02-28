2023/02/28,
歷史

台東228事件：76年前卑南族頭目馬智禮安排公務員躲山區，免去一場嚴重衝突

台東228事件：76年前卑南族頭目馬智禮安排公務員躲山區，免去一場嚴重衝突
台東二二八和平紀念公園｜Photo Credit: Outlookxp @ CC BY-SA 4.0

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228事件爆發，台東青年包圍縣長公館、車站等地，衝突一觸即發，馬智禮安排縣長謝真和200多名政府官員，避難初鹿山區加以保護。事件過後，馬智禮又陪著當時的國防部長白崇禧，全省來回奔波7次，化解原住民和國民政府軍間的猜忌。

（中央社）76年前228事件延燒到台東，由於卑南族頭目馬智禮機智安排台東縣政府公務員躲避山區，免去一場嚴重衝突。馬智禮孫子馬來盛2月28日在當年避難處燒狼煙、緬懷當年事蹟。

狼煙緩緩地升起，飄向山區的「和平古道」，這條翻過初鹿山區的產業道路，是民國36年、228事件時台東外省人的避難路線。

今天上午馬來盛及立委吳玉琴、前縣長陳建年、台東228關懷協會理事長賴坤成等人，在當年台東縣長謝真等200多人的躲藏地點（當年是上里派出所，現為卡米莎度樹屋區）祈福、放狼煙、鳴槍，看過往老照片，敘述馬智禮救人的故事。

馬來盛說，228事件爆發，台東青年包圍縣長公館、車站等地，衝突一觸即發，他的祖父馬智禮下令卑南族不得輕舉妄動，並且安排當時首任官派縣長謝真和200多名政府官員，避難初鹿山區加以保護。

事件過後，馬智禮陪著當時的國防部長白崇禧，全省來回奔波7次，化解原住民和國民政府軍間的猜忌，使得國民政府不費一兵一卒，就安定了原住民社會。

馬來盛說，馬智禮本姓朱，1890年前後，4歲時隨著父親朱來盛從大陸福建避難來台，輾轉到後山台東，隱姓埋名，後來被初鹿社（現今的初鹿）的卑南族人收養，漢名也跟著改為「馬智禮」。

馬智禮雖然是漢人，但是天資聰穎、勤於學習，很快地融入卑南族，並訓練出一身是膽及高超狩獵技巧的卑南族特性，獲部落長老賞識，25歲入贅到初鹿社頭目家，28歲正式接掌初鹿社頭目。

賴坤成表示，台東縣228關懷協會過去曾舉辦追思音樂會、健行、植樹等活動，與長期合作的教會等單位討論，今年改放映「悲情城市」，因檔期安排不易，3月4日下午3時將在台東秀泰影城放映。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：楊士範


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