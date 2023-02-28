蔣萬安出席二二八紀念活動：民眾抗議「殺人兇手」導致致詞中斷，本土社團呼籲不要變成祖先共犯

（中央社）台北市長蔣萬安2月28日在228事件紀念會中致歉，會後被問到是否以蔣家後代身分致歉時則重申，身為市長，願意為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房旁邊的事情，致上歉意。

蔣萬安今天下午出席「台北市228事件76周年紀念會」，致詞時表示，「身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。」

蔣萬安會後接受媒體聯訪時，被問及致詞中的「致歉」是針對查緝私菸，還是整個228事件，以及是否以「蔣家後代」身分致歉等問題。

蔣萬安僅反覆表示，「身為市長，也願意為76年前發生的事情，在台北市大稻埕天馬茶房旁邊，致上真摯的歉意。」

聯訪過程中有人大喊提問，「你覺得蔣家人需要負責任嗎」，蔣萬安則未回應。

此外，針對致詞遭民眾衝進場內打斷，蔣萬安表示，他是抱著非常誠懇、謙卑、肅穆的心情來參加，這次活動以家屬為主，而台灣社會每種聲音都有，都尊重。

媒體追問警方維安是否出問題，蔣萬安僅表示，警方都有事前規畫，重申任何聲音都予以尊重，而歷史事件不應該停格在某一個階段，他的態度就是坦然面對、還原真相。

《聯合報》報導，蔣萬安說，過去李登輝前總統曾以「國家元首」的身份，面對二二八事件，承擔了政府所犯的錯，並致以深摯的歉意；而馬英九前總統，亦曾說過：「至親愛人消逝的刻骨銘心感受，不可能因此消失，我們必須更深刻體會家屬的心境，對事件痛定思痛，認錯改變。重新出發的過程，是最好的社會教育，也是最好的人權教育。」

Photo Credit: 中央社 民團「無力者」多名成員突然衝進會場，並高舉寫有紅字「下跪道歉」的白布條向蔣萬安抗議，隨後也聚集場外表達立場訴求。中央社記者黃麗芸攝 112年2月28日

場內場外都出現抗議群眾

《自由時報》報導，台北市二二八紀念活動在活動開始前，台灣國與公投護台灣聯盟就在場外召開記者會，高喊「抗議蔣萬安濫設集遊管制區」，抗議蔣市府在2月28日這天將二二八公園周遭列為集會遊行管制區，不過過程平和，沒有任何衝突。

在活動開始後，仍有個別民眾在周邊喊著要求蔣萬安下跪道歉，這些民眾也被現場工作人員請走。沒想到在蔣萬安致詞到一半時，又有民眾抗議導致致詞中斷，大批民眾高喊「殺人兇手」，甚至有一名男子衝到台前靠近蔣萬安，遭維安人員抱住壓制，場面一度混亂。

本土社團：希望蔣萬安不要變成共犯

《中央社》報導，除了北市府的紀念活動，鄭南榕基金會等50多個民間團體也走上街頭紀念228，活動主軸是「拆除威權．起造新國家」。遊行隊伍在台北市日新國小前集結，走過相關歷史地點，從天馬茶房出發，經過專賣局台北分局、台北放送局（台灣廣播電台），到台灣行政長官公署（行政院）。

參與活動的人權律師李勝雄接受媒體訪問，被問到蔣介石後代、台北市長蔣萬安是否應該道歉，他回應，這是蔣萬安自己的問題，若蔣萬安認為祖先是對的，那麼蔣萬安自己要承受罪惡，希望蔣萬安不要變成共犯，蔣萬安對此事要表明，否則自己會受累。

另一方面《中央社》報導，對於台北市長蔣萬安具有蔣家身分，是否該就228事件道歉。前總統馬英九表示，他從擔任台北市長到總統，已就228事件道歉30多次，是否需要繼續道歉，可由蔣萬安自己決定。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範