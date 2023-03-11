【小說】小川洋子《小鳥》選摘：大家又想起「小鳥叔叔」的時候，他已經死了
我們想讓你知道的是
原文書名「ことり」不直接寫成漢字「小鳥」，是因為故事裡藏著一樁懸案、一個悲傷的謎團。小川洋子透過《小鳥》裡尋常卻奇異的人物，細細描摹出人心旮旯的幽微，留下陰翳之美的繚繞餘音。
文：小川洋子（Ogawa Yōko）
小鳥叔叔過世的時候，遺體和遺物都依照那種情況下的規定，俐落地處理完畢——也就是無依無靠的人死後過了幾天才被人發現的情況。
急救隊員、警察、民生委員、町內會會長、公務員、淸潔工人、看熱鬧的人。各式各樣的人輪番前來，做好各自該做的事。有人搬運遺體，有人調配消毒液，有人翻找信夾裡的明信片，找尋聯絡線索。就連看熱鬧的人群也恰如其分，喧鬧不休地聊起了傳聞，多少消除了現場瀰漫的陰沉氣氛。
多數人對於小鳥叔叔都不太熟悉。就算有過幾面之緣，也沒人和他有過親近的交談。這麼多人造訪小鳥叔叔家，這還是第一次。
發現遺體的，是前來收報費的人。他看信箱裡塞滿了報紙，覺得可疑，從門口沿著庭院繞往屋子南側時，見到小鳥叔叔就倒臥在敞開的起居室窗邊。
遺體微微腐爛，但生前沒有痛苦掙扎的痕跡，甚至看起來像是很安心地緩緩躺下來休息。他穿著一身平常的襯衫和長褲，弓著背躺在地上，雙腳微彎。唯一令圍觀群眾感到吃驚的，是他緊抱著一個竹製鳥籠。鳥籠裡那隻小鳥安分地站在棲木的正中央。
「是鳥啊。」
率先開口的，是身為第一發現者、基於責任留在現場角落觀看情勢發展的那個收費員。照理說，小鳥叔叔家裡就算有小鳥，也不足為奇，但眾人因為他這句話而猛然一驚，臉上的表情彷彿有生以來首次目睹「鳥」這種生物般。
是一隻能夠輕鬆藏在掌中的小小鳥兒。飼料盒空空如也，卻不顯虛弱的模樣，還偏著頭打量現場的人們。在死者手臂的環繞保護下，牠沒半點不安之色，骨碌碌轉動著黑眼珠。羽毛微帶黃綠色，但色調柔和，看不出搶眼的花紋，只能用「小鳥」來稱之，除此之外，毋需任何其他詞彙來補充說明。
經過半晌的靜默，警察高高抬起鳥籠，就像要拿來遮擋從庭院射進的陽光般。小鳥振翅拍了二、三下，雙腳抓向鳥籠側面，旋即又回到棲木上。底部堆積的乾燥鳥糞和脫落的羽毛也一同飄落。儘管沐浴在陽光下，牠的羽毛依舊是那低調的色澤。
不久，牠發出急促的「啾啾」叫聲，接著是一陣出人意表的鳥囀，傳遍四方。在場眾人皆望向籠內。就像要確認那傳遍庭院每個角落、猶如淸澈小溪般的聲音，是否眞是眼前這個小生物所發出般，靜靜凝睇著牠。
小鳥持續引吭長鳴。牠彷彿相信，只要繼續鳴唱，那不知何時喪命的死者將就此復活。
警察之所以打開籠門，或許是因為那聲音太過淒美，聽得如痴如醉，就此鬆懈了緊繃的神經。也可能心生錯覺，以為自己能用雙手輕輕承接這樣的聲音。不管原因為何，只見下一個瞬間，小鳥飛出籠外，在遺體上方盤旋一周後，從窗口離去。誰都來不及阻擋。
不久，相關工作重新展開，現場恢復喧鬧。由於飼主已死，也無法可施；動物回歸大自然是理所當然的，再怎麼說，畢竟是鳥，能在天空自在飛翔，是無比幸福的事。人們各自在心中低語。警察為了不讓人注意到他的處理失當，改寫起文件內容。
半晌過後，庭院角落再次傳來鳥囀，但是對眾人來說，那只是一個遙遠的聲響，就像是自己聽錯了一樣。沒人知道那小鳥是一隻綠繡眼。
人們之所以稱他「小鳥叔叔」 ，與鳥籠裡的綠繡眼毫不相干。早在飼養綠繡眼之前，他已照料附近一家幼稚園裡的小鳥將近二十年之久。沒人拜託他這麼做，完全是當義工。就這樣，不知不覺間他成了小鳥叔叔。
他固定在孩童上學前、放學後，或是假日，才會出現在幼稚園的鳥屋前。他不擅長與孩子相處。
他投入的心力遠超過單純來園裡打發時間的程度，那嚴格的態度近乎修行。首先，他會從倉庫裡搬出桶子、長柄刷、畚箕等各種用具。盡是一些用舊了的工具，但他維護得很周全。鳥屋共有兩座，小的養了一對烏骨雞，大的鳥舍則是一些觀賞用的小鳥。他總是先從烏骨雞那兒做起，因為要是之後再打掃，烏骨雞就會鬧脾氣，發出「唧——唧——」的怪叫聲，喧鬧不休。
曬乾鋪地上的稻草、淸理糞便、淸洗水盒、更換飼料。這些步驟他已嫻熟，一氣呵成，不會有多餘的動作。烏骨雞同樣也記住了這些步驟，在鳥屋門打開的同時，兩隻雞會從小鳥叔叔腳下溜過，在外頭玩沙浴，然後在庭園裡蹓躂，看準他更換新鮮飼料的時間，再回到鳥屋裡。就算小鳥叔叔沒出聲叫喚或是發出信號，他和這對烏骨雞之間同樣能感受到彼此的呼吸。
另一座鳥舍就更天眞可愛了。小鳥頻頻高聲鳴唱，來回飛舞，甩動尾羽，啄著鐵絲網歡迎他的到來。有虎皮鸚鵡、橫斑鸚鵡、雞尾鸚鵡、櫻文鳥、肉桂文鳥、十姊妹。不時因為自然死去或是屬性不合的問題，而有種類或數量的變化。但對於小鳥的挑選和採購，小鳥叔叔向來沒有任何權限。他只是一個照顧鳥兒的人。
不論是飼料盒還是水盒，小鳥叔叔都淸洗得無可挑剔。只要他拿起長柄刷刷洗地板，園長甚至擔心他會不會一刷就沒完。在沒半個學童的庭園裡，就只聽得見刷洗聲和水流聲，小鳥的鳴唱與這個節奏相互重疊，有如唱和般。他弓著背，視線就只落向腳下，儘管濕了褲腳，飛沫濺向臉上，也毫不在意。他氣息平穩，雙眸淸澄。原本想早點洗去髒汙的念頭已飛到九霄雲外，不知不覺間成了冥想和祈禱。小鳥有時在他頭上飛舞，有時停在他肩上，發出更高亢的鳥囀，為小鳥叔叔獻上祝福。
Tags：
專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。