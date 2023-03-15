《此時此刻，我們相遇》：若要成功挽救地球上的生命根基，思維方式就必須發生哥白尼式的轉向
我們想讓你知道的是
儘管如此，我們這個時代最重要的哲學問題，仍然非以下莫屬：我們該如何保衛住人類文明，以及我們自己星球上的這套生命根基？那本我直到一九九一年都還在寫的哲學小說，其中沒有收錄到的就是這個問題。而就在發現這點後，我冒起了冷汗——我怎麼可以這麼盲目輕率哪？
文：喬斯坦・賈德（Jostein Gaarder）
〈星球的永續性〉
我不認為作家通常會坐下來讀自己的著作，至少我自己是從來沒有這麼做過。書在發行之前就被再三閱讀過了，而自出版的那一刻起，想對內文做任何更動，反正都是木已成舟，為時已晚。
不過倒是有那麼一次，我坐著聚精會神地翻閱一本我自己的書，那本書就是被添上了副標題《哲學史小說》的《蘇菲的世界》。有一件事情我非得弄清楚不可。當我竟然遍尋不著自己在找的那個內容時，便開始冷汗直流。這麼說還真不是開玩笑，就彷彿我的體內出現了一個巨大空洞；最後我不得不認清事實：有一個重要的哲學問題，搞不好還是最重要的那一個，我居然連碰都沒有碰。
哲學的問題，在任何時候都是同樣的問題嗎？我的答案：既是，也不是。許多有關宇宙本質及我們自己於人生中所處位置的問題，皆經受了數千年來人們的思索。世界本身就帶有某種引發哲學反思的性質，人類對自身存在所感到的驚嘆，永遠不會有停下來的一天。
再來也會發生這樣的情況：由於我們周遭的環境——社會、科學與科技——發生劇烈變遷，某些全新的問題如雨後春筍般冒出。人工智慧就是一個例子：電腦或網路會不會哪天變得有能力發展出意識或自我意識，因而說不定一併生出焦慮、恐懼或喜悅等情緒？若真如此，這類人工智慧應當獲得哪些法律保障或權利呢？
還有很多例子，屬於大致上能被自然科學解決的哲學議題。「生物由什麼所組成？」之類的古老問題大多已由生物學解答了，而自從去氧核醣核酸分子於一九五○年代初期被加以描述了以後，生物體的特徵如何代代遺傳，就不再是什麼天大玄機。這些問題都是柏拉圖和亞里斯多德等早期哲學家冥思苦想的，而他們這麼做有很好的理由。
然而，哲學探討的事情依舊有很多。道德哲學問題自成一類：人生中最重要的價值為何？何謂公平正義？人類和動物，或甚至原始無損的大自然擁有什麼樣的權利？以及最重要的：什麼樣的社會制度才是最好的？
儘管如此，我們這個時代最重要的哲學問題，仍然非以下莫屬：我們該如何保衛住人類文明，以及我們自己星球上的這套生命根基？
那本我直到一九九一年都還在寫的哲學小說，其中沒有收錄到的就是這個問題。而就在發現這點後，我冒起了冷汗——我怎麼可以這麼盲目輕率哪？
雖然我是寫「我們這個時代最重要的哲學問題」，不過「我們這個時代」一詞所指的，卻是差不多從我出生開始、至少會持續到本世紀結束的一整段時期。如同我最初提到的：我能毫不猶豫地宣告，恰好這一百五十年很有可能會列入人類存在史上最關鍵的時期，因而也會在我們星球的歷史占有一席之地。
相較於我寫這封信的當下，地球的未來沒有獲得更好的保障，為此，我這一代以及我的孩子這一代必須承擔多數責任；但是隨著下一代長大成人，就連你們也會逐漸承擔一部分的相同責任。而另一方面，我則可以想像，站在進入二十二世紀門檻的人們，也許會經歷到某些最大的挑戰受到了掌控，並穩妥地往解決的方向發展。
人類面臨要歷經好幾個世代才能解決的課題，這種情況過去曾發生，而這就是一封一位爺爺寫給自己孫子女的信。
所以，我們要如何才能保障人類文明的未來，還有我們自己星球上的這套生命根基呢？在現實中，這所牽涉到的可不只是一個問題而已。
那首先是一個道德哲學問題，因為我認為，關照後代子孫與確保我們自己文明的未來，是你我身為人類的義務；稍後在信裡，我會回過頭來談談為什麼。除此之外，維護我們以外物種的生存條件，同樣是我們的道德義務。目前正在摧毀這顆星球生物多樣性的，正是我們；此時此刻，正是我們在這個世上。
再者，那個問題當然也帶有政治層面。無論是作為個人、社會或人類全體，光是想要某件事是不夠的；問題尤其在於，這件事有何要求，或是必須做什麼才能達到。我們該如何達成所望之事？必須建立哪些體制？在全世界的基礎上，會需要哪些經濟方面的變革？又該如何施行？如何才能為更公平分配地球資源奠定基礎？世界上最富有、超支最多資源的那一部分人，他們將不得不放棄哪些特權，不論是自願還是被迫？那些必要的改革，絲毫容得下資本主義對更多利潤永不滿足的追求嗎？
當我寫下這幾行字時，我們正生活在一場現代中無先例的大流行病之中；要找到類似的情形，得回到一百年前的西班牙流感。然而在過去一年內，我們也同時見到了，從小小的地方社區和國家，乃至國際社會，上上下下——沒錯，事實上就是全人類——是如何必須想方設法就必要的措施合作，並協調共同努力的事項。這特別涉及到了自願與強迫之間的權衡取捨，我剛剛所略提到的那個微妙的平衡點。
所有的倫理道德一直都有一項重要根基，那就是「黃金定律」或互惠原則：你想要別人怎樣對你，就要用同樣的方式待他人。然而，黃金定律卻再也不能只有水平的面向——即「我們」與「其他人」；人們開始頓悟，互惠原則還有另一個垂直的面向：你希望上一代怎樣對你，就要用同樣的方式待下一代。
就是這麼簡單。要愛鄰人如同自己，那些鄰人當然必須包括下一代，必須確實包括我們之後生活在這個星球上的每一個人。
原因在於，地球上的人並不是同時活著，全體人類並非一同存在。在這個世上，有人活在我們之前，有些正度過今生，也有些人將生於我們之後；不過，就連那些生在我們之後的人也一樣是你我的人類同胞。假如先活在這個星球上的是他們，我們會希望受到何等對待，就要用這樣的方式對待他們。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。