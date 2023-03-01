【專訪】健保署長石崇良：從醫師端抑制浪費，檢驗檢查部分負擔可望擱置

（中央社）健保部分負擔將分階段調整，藥費、急診最快4月實施，檢驗及檢查待議，中央健保署署長石崇良告訴《中央社》，若能從醫師端抑制浪費，檢驗檢查部分負擔就不會執行。

民眾目前用健保做腹部超音波、電腦斷層等檢驗檢查，不必部分負擔費用。石崇良最近接受《中央社》專訪時說， 會盡一切努力，窮盡所有辦法仍無效（抑制浪費）時，才會考慮開始向民眾收費（部分負擔費用）。

急診、藥費、檢驗檢查等部分負擔調整案，原擬去（2022）年5月實施，但為避免COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間增加民眾醫療支出而暫緩。石崇良日前就職時表示，部分負擔調整將分2階段，急診及藥費是第1階段，最快4月實施，檢驗檢查則暫無法承諾下半年上路。

石崇良最近接受《中央社》專訪時強調，抑制檢驗檢查浪費，應優先從醫療端管理著手，而非直接增加病人負擔，因為多數檢查檢驗由醫師決定，病人主動要求情形較少。

他指出，調整部分負擔有2大目的，分別是落實分級醫療與避免健保資源浪費，減少民眾動不動往大醫院跑的行為。

門急診的醫療分級從基層診所到醫學中心，石崇良說，檢查檢驗則沒有分級醫療問題，幾乎高達9成檢驗檢查只能在醫院完成，各層級醫院擁有的設備幾乎是固定的，檢查檢驗部分負擔與基層醫療比較沒有關係。

石崇良說明，健保署預計透過優化數位醫療介入、強化事後稽查，從醫院端減少重複檢查檢驗，若執行成效佳，就不需增加部分負擔。

他進一步說明，優化數位醫療介入建立在「次世代數位醫療平台」藍圖之上，統一醫療資訊上傳、查閱格式，標準化架構可以增加跨院可操作性、可對話性，成為醫師上傳資料、主動查閱誘因，甚至設計主動提醒功能，顯示病人曾在一定時間內有同樣檢查，減少重複浪費。

從醫院端管理檢驗檢查數量，還必須搭配事後稽查，石崇良說，透過健保大數據分析，與同級醫院、醫師相比，可以看出開立檢驗檢查數量相對較高的名單；至於患者端同樣可以藉由大數據，找出執行檢驗檢查較多病人，找出需要政府給予輔導對象。

他指出，如果醫院管理做得好，檢驗檢查就不需要加收部分負擔。若是就醫行為造成浪費，才要民眾多付錢。近期將執行的藥費及急診費，都是希望透過部分負擔影響就醫行為，藥吃多了傷身體，不吃丟掉會污染環境、傷害地球，希望減少重複開立藥物製造浪費。

此外，如果民眾就醫收取檢驗及檢查部分負擔，後續若未執行，將面臨退費問題；如檢驗及檢查當下收取，將增加民眾批價排隊人潮，石崇良的結論是，檢驗檢查部分負擔配套措施待與醫界、相關團體溝通再予推行，門診藥品、急診部分負擔調整先行。

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石崇良：今年底健保財務無虞，健保安全準備金可維持1個月以上

（中央社）行政院會通過疫後特別預算案，其中新台幣200億元挹注健保，中央健保署署長石崇良表示，預估2023年底健保財務無虞，健保安全準備金可維持1個月的保險給付總額。

石崇良日前接受《中央社》專訪時說，維持健保財務平衡不外乎開源節流，在調整部分負擔費用、執行「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」（DET）方案等，做了非常多努力，確保健保制度續存，保障民眾就醫權利。

石崇良說，2023年度健保總額、也就是健保支出數目已確定；收入部分，考量補充保費收入會隨景氣浮動，若不要用去年樂觀數據推算，即使以相較保守補充保險費估計，現在加上疫後特別預算案的200億元挹注，預計大概到今年底健保安全準備金仍可以維持1個月以上。

全民健保費率最近一次調整是2021年起，一般保險費率調漲為5.17%，補充保險費費率依法連動調整至2.11%，維持至今。衛生福利部部長薛瑞元今年2月17日表示，因補充保費收繳超乎預期，加上特別預算挹注，正朝明（2024）年健保費率也不調整的方向努力。

健保收入來源有3大面向，包含：一般保費收入、補充保費收入、政府負擔不得少於每年度保險經費扣除法定收入後金額36%。石崇良說，除非調漲勞工基本工資而墊高健保費，一般保險費收入大概差異不大，補充保險費具浮動性，受到股息、股利及獎金的景氣波動影響。

民眾看病時有各種自掏腰包的項目，例如癌症新藥、達文西手術等，外界喊出「商保補位健保」措施，石崇良表示，隨著新醫療科技、新藥出現，秉持健保精神，即使有自付項目，依然必須控制在一定程度收費範圍。

他指出，台灣的健保是社會保險，主要任務是財務風險分攤，避免民眾因窮看不起病，或因病而窮，用商業保險來補健保不足，聽起來很簡單，實際兩者本質不同。健保屬於量能付費，依據個人經濟能力差異，負擔不同的保費，商業保險卻是按照風險收費，需要額外規範，才能落實健保提供基本保障服務。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航