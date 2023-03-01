【專訪】健保署長石崇良：從醫師端抑制浪費，檢驗檢查部分負擔可望擱置
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健保署長石崇良指出，如果醫院管理做得好，檢驗檢查就不需要加收部分負擔。若是就醫行為造成浪費，才要民眾多付錢。近期將執行的藥費及急診費，都是希望透過部分負擔影響就醫行為，藥吃多了傷身體，不吃丟掉會污染環境、傷害地球，希望減少重複開立藥物製造浪費。
（中央社）健保部分負擔將分階段調整，藥費、急診最快4月實施，檢驗及檢查待議，中央健保署署長石崇良告訴《中央社》，若能從醫師端抑制浪費，檢驗檢查部分負擔就不會執行。
民眾目前用健保做腹部超音波、電腦斷層等檢驗檢查，不必部分負擔費用。石崇良最近接受《中央社》專訪時說， 會盡一切努力，窮盡所有辦法仍無效（抑制浪費）時，才會考慮開始向民眾收費（部分負擔費用）。
急診、藥費、檢驗檢查等部分負擔調整案，原擬去（2022）年5月實施，但為避免COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間增加民眾醫療支出而暫緩。石崇良日前就職時表示，部分負擔調整將分2階段，急診及藥費是第1階段，最快4月實施，檢驗檢查則暫無法承諾下半年上路。
石崇良最近接受《中央社》專訪時強調，抑制檢驗檢查浪費，應優先從醫療端管理著手，而非直接增加病人負擔，因為多數檢查檢驗由醫師決定，病人主動要求情形較少。
他指出，調整部分負擔有2大目的，分別是落實分級醫療與避免健保資源浪費，減少民眾動不動往大醫院跑的行為。
門急診的醫療分級從基層診所到醫學中心，石崇良說，檢查檢驗則沒有分級醫療問題，幾乎高達9成檢驗檢查只能在醫院完成，各層級醫院擁有的設備幾乎是固定的，檢查檢驗部分負擔與基層醫療比較沒有關係。
石崇良說明，健保署預計透過優化數位醫療介入、強化事後稽查，從醫院端減少重複檢查檢驗，若執行成效佳，就不需增加部分負擔。
他進一步說明，優化數位醫療介入建立在「次世代數位醫療平台」藍圖之上，統一醫療資訊上傳、查閱格式，標準化架構可以增加跨院可操作性、可對話性，成為醫師上傳資料、主動查閱誘因，甚至設計主動提醒功能，顯示病人曾在一定時間內有同樣檢查，減少重複浪費。
從醫院端管理檢驗檢查數量，還必須搭配事後稽查，石崇良說，透過健保大數據分析，與同級醫院、醫師相比，可以看出開立檢驗檢查數量相對較高的名單；至於患者端同樣可以藉由大數據，找出執行檢驗檢查較多病人，找出需要政府給予輔導對象。
他指出，如果醫院管理做得好，檢驗檢查就不需要加收部分負擔。若是就醫行為造成浪費，才要民眾多付錢。近期將執行的藥費及急診費，都是希望透過部分負擔影響就醫行為，藥吃多了傷身體，不吃丟掉會污染環境、傷害地球，希望減少重複開立藥物製造浪費。
此外，如果民眾就醫收取檢驗及檢查部分負擔，後續若未執行，將面臨退費問題；如檢驗及檢查當下收取，將增加民眾批價排隊人潮，石崇良的結論是，檢驗檢查部分負擔配套措施待與醫界、相關團體溝通再予推行，門診藥品、急診部分負擔調整先行。
石崇良：今年底健保財務無虞，健保安全準備金可維持1個月以上
（中央社）行政院會通過疫後特別預算案，其中新台幣200億元挹注健保，中央健保署署長石崇良表示，預估2023年底健保財務無虞，健保安全準備金可維持1個月的保險給付總額。
石崇良日前接受《中央社》專訪時說，維持健保財務平衡不外乎開源節流，在調整部分負擔費用、執行「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」（DET）方案等，做了非常多努力，確保健保制度續存，保障民眾就醫權利。
石崇良說，2023年度健保總額、也就是健保支出數目已確定；收入部分，考量補充保費收入會隨景氣浮動，若不要用去年樂觀數據推算，即使以相較保守補充保險費估計，現在加上疫後特別預算案的200億元挹注，預計大概到今年底健保安全準備金仍可以維持1個月以上。
全民健保費率最近一次調整是2021年起，一般保險費率調漲為5.17%，補充保險費費率依法連動調整至2.11%，維持至今。衛生福利部部長薛瑞元今年2月17日表示，因補充保費收繳超乎預期，加上特別預算挹注，正朝明（2024）年健保費率也不調整的方向努力。
健保收入來源有3大面向，包含：一般保費收入、補充保費收入、政府負擔不得少於每年度保險經費扣除法定收入後金額36%。石崇良說，除非調漲勞工基本工資而墊高健保費，一般保險費收入大概差異不大，補充保險費具浮動性，受到股息、股利及獎金的景氣波動影響。
民眾看病時有各種自掏腰包的項目，例如癌症新藥、達文西手術等，外界喊出「商保補位健保」措施，石崇良表示，隨著新醫療科技、新藥出現，秉持健保精神，即使有自付項目，依然必須控制在一定程度收費範圍。
他指出，台灣的健保是社會保險，主要任務是財務風險分攤，避免民眾因窮看不起病，或因病而窮，用商業保險來補健保不足，聽起來很簡單，實際兩者本質不同。健保屬於量能付費，依據個人經濟能力差異，負擔不同的保費，商業保險卻是按照風險收費，需要額外規範，才能落實健保提供基本保障服務。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料