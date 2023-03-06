缺藥是因為健保藥價過低、不應砍價？要討論藥價差，先瞭解「處方藥不是自由市場」

文：李懿軒

「請問你們有這個藥嗎？我問了好幾家藥局。」

『不好意思這個缺藥耶，可能得回醫院請醫師改另外的藥。』

「為什麼啊！太誇張了吧，這個藥怎麼會缺？」

『……』

原本在構思這篇文章的時候，還在煩惱要怎麼用文字將台灣的藥品供應鏈大致解釋清楚。好在知名藥師粉專長生不老藥師姬．游佩雯藥師已經在2月26日發文解釋得很清楚了，請大家可以配合著看：

這篇文章主要是想要藉這個機會，嘗試談談藥品在健保架構中的千絲萬縷。或許我也沒辦法表達得很好，若有其他的想法也歡迎留言討論。

過去許多人把缺藥的原因歸咎於健保藥價過低，甚至連衛福部也認為應該檢討藥價政策。在談論藥價是否過低、應不應該砍價之前，我想先提一下，其實處方藥品並不是自由市場。

處方藥並不像是雞蛋一樣，消費者今天想吃、有需求，我們就買得到。一般民眾並沒有具備自行購買處方藥治療疾病的相關知識，法律亦賦予醫師診斷疾病並開立處方藥物治療的權力，如果我們要取得處方藥，就必須經過醫師處方、藥師調劑後才能取得。

也就是說，如果站在藥商的角度來說，今天自家的產品想要有多大的市場，就掌握在醫師的手上。若是醫師認為這個藥物效果卓越，或是品質精良，大量的處方這個藥，那這個藥就會在市場上炙手可熱。

用雞蛋來做比喻，就像是若我們今天想吃蛋，必須經過廚師同意後才能去買蛋。如果我是蛋農，大概就會想方設法希望有名的廚師認同我的雞蛋。什麼有機純天然、沒有藥物殘留，不再是跟大眾廣告的台詞，而是去爭取廚師的認同。

若要討論健保的核價機制，就必須先知道台灣並不是醫藥分業的國家。可能有人會說：「咦，台灣不是醫師看診、藥師給藥嗎？為什麼會認為台灣沒有醫藥分業。」醫師看診、藥師給藥充其量只能是「醫藥分工」，醫藥分業的實質內涵是能夠決定病人購買什麼處方藥的單位（醫業），與能夠賣給病人處方藥的單位（藥業），不能為同一單位。

這麼說吧，假設今天名廚阿軒師（虛構人物）能夠指定消費者能買什麼品牌的蛋，有一堆農場都希望阿軒師可以多跟消費者指定他們家生產的優質雞蛋。

結果阿軒師自己也經營了一家超商，並且都叫消費者到那家超商買蛋。這時，農場們為了增加自己的市占率，紛紛請求阿軒師開設的超商進他們的蛋，甚至做起了賠本生意，只為了將其他的蛋農給拚倒。衝高市佔率後，再賣給其他超商比較高的價格，將利潤給賺回來。

這大概就是台灣醫療環境的現況。

原先自由市場是由消費者決定，採購量大的通路，可以議得比較高的利潤，畢竟可以幫製造商減少許多行銷的成本。而採購量小的通路，所得的利潤就較低，但製造商需提供分散式的服務。

然而台灣的醫療並不是自由市場，即便某些藥品在醫療院所中採購量不見得大，廠商為了增加市佔率，還是願意讓利給醫院，甚至保障醫院的供應量。

在醫藥分業的國家，醫院、診所本身不能經營門診藥局，處方藥品一律由民眾選擇在醫院外面自己信任的藥局領取。甚至在日本，經營在醫院、診所附近的藥局，給付費用還會被打折扣。

政府賦予醫師處方的權利，可以決定病人藥買什麼藥（再由健保買單），其實就是伸出了半隻手掌握了處方藥市場的供需。

而台灣醫院掌控了醫師的處方權，又再自己採購藥品，透過自家的藥師賣給病人（再由健保買單），並且從中獲利，這就是過去常被提到的以藥養醫。

以藥養醫並不是指控醫師，而是指控醫院掌握了醫師的處方權，再從處方藥中獲取利潤，養「醫院」的行為。醫療院所旗下的醫師並沒有足夠的選擇權，選擇最適合的藥物給病人；而是被限縮在「可選擇的範圍內」選擇其中較合適的藥物給病人。

所以下次要討論藥價差，可以跟我默念三次：「處方藥不是自由市場。」

而健保錯就錯在，他用自由市場的想法，去買單非自由市場的商品。

健保在進行藥價調整的邏輯很簡單，身為站在消費者立場的保險公司，對於可以出險的商品價格一定斤斤計較（不信的話，你去問你的車險業務員）。

健保目前的給付價格，大略上來說，就是以同樣商品的市場價格，加上15%的合理利潤進行定價。當市場上出現超過15%的利潤，健保也不想當盤子，就會向下調整購買價格。（依據《全民健康保險藥品價格調整作業辦法》§ 17-§ 21）

問題來了，市場上大宗的是去讓利給醫療院所的藥品，對奉公守法的健保署來說，他調查到了高於合理利潤的價格，就是要大刀闊斧（其實也沒有）的調整價格。

所以為什麼某些藥商在抱怨健保價過低，我必須很沒良心的說，是藥商間惡性競爭的結果。健保只是像一個程式般，執行已經寫好的程式語言，也就是法條。到最後，他只會很無辜的跟大家說：「我是在幫大家守住荷包」。

講回來缺藥，當我們理解醫院對市場的宰制力不只是來自於量大，而是市場的影響力後，就不難理解為什麼醫院總是最後一個缺藥的單位了。

事實上，某些藥物也不見得非要處方；或是某些因為廠商供應問題而缺貨的複方成分，可以處方成兩種單方就解決問題；甚至某些藥物本來並不是用來減重，卻被大量的開立使用。如果我們說處方藥物的需求是水，只要把水龍頭（處方端）鎖住或關小一點，那供應跟需求就有可能得到平衡。