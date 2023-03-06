南北分裂之北魏皇權進化論（一）：「國師」崔浩成功幫助北魏集中兵權，也集中了帝權
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重要的不是崔浩因何得罪魏世祖拓跋燾，從天堂跌落地獄，而是他成功了。崔浩成功幫助北魏，集中了兵權，集中了帝權。天下尚未統一，可儒皮法骨的帝制時代，回來了。
文：阿前
崔浩，出身清河崔氏，祖上為曹魏明帝司空崔林。這個崔林，就是被曹操逼死的美髯公崔琰的堂弟。崔林跟司馬懿沒什麼交情，當曹爽打壓司馬懿的時候，崔林仍然身居高位。於是毫不意外的，隨著司馬家掌權，清河崔氏就從政治舞台上退了下來。
不過世族即使不在歷史表面活躍，底下的動作也是不會少的。八王之亂期間，崔氏透過聯姻，逐漸又回到衰敗的西晉朝廷。跟崔家關係最好的，則是鎮守北方的西晉大將劉琨。於是崔家先與鮮卑段氏合作（劉琨與段氏初為聯合），後降於匈奴前趙。
來得早不如來得巧，崔家一口氣又回到三公之位，自此於五胡政權中壯大。即使在前秦、後燕、北魏的紛爭中，崔氏仍能不墜。
北魏太祖拓跋珪在入侵中原的過程中，深知借重世族力量，因此重用了崔浩的父親。拓跋珪死後的叛亂，崔父又選對了邊站，進爵為公，與北魏宰相長孫嵩、大將軍奚斤等人平起平坐，號為八公。
雖然我們不知道八公的詳細名單，但崔氏的地位，或許告訴了我們一件事：北魏太宗拓跋嗣，借重了漢人的力量。就像過去匈奴漢趙一樣，北魏的內部顯然也有著鮮卑派與漢人派。而從太宗開始，漢人派的力量，就足以與鮮卑本土派抗衡了。
崔浩在太祖時代，也不過就是個文書官，但到了太宗，榮耀跟地位就大大看漲了。
崔浩從小博學，特別對陰陽儒有擅長。五胡政權，石虎以降，這些怪力亂神的東西，漢儒被胡沙門算是壓在地上摩擦。
此時為北魏太宗復起，相當具有歷史意義。民族問題，民俗問題，要不猜猜崔浩何時失勢？就在劉裕北伐後秦的時候。
胡派的意思是，劉裕根本不可能打穿函谷關，應該是想要聲東擊西，其實準備偷襲我們北魏。但崔浩的計策卻十分大膽：不如我們借劉裕水道，讓他從黃河繞過函谷關去滅秦。等他的大軍入關中，我們就從後面堵死他的補給線。
如果姚泓贏了，我們有幫忙，秦國不能跟我們翻臉。萬一劉裕還是贏，我們也有幫忙，他不能跟我們翻臉。而且他勢必不能久守關中，到時候我們漁翁得利，豈不甚好？是不錯，不過我們用膝蓋也猜得到「鮮卑價值」會怎麼說。啊崔浩一定跟劉裕勾結啦，要我們敞開國門放晉軍進來，絕對不行啊。
所以，最後北魏還是採取了緊守防線，派兵支援後秦，結果弄得自己勞民傷財，關中最後也被胡夏所奪。
先抑後揚，太宗拓跋嗣當然是決定，一定要找機會讓崔浩再上大位，讓北魏再次偉大。問題是，鮮卑派的領袖都是部族長，手上握有兵權。不管崔浩的戰爭計謀如何高超，是不可能有他噴屁的資格的。
最後，拓跋嗣還是決定從政務面下手。由太子拓跋燾組建行政團隊，左輔三公仍是鮮卑三大老。右弼三公，則分別以太尉穆觀、散騎常侍丘堆跟崔浩並立。穆家是北魏開國功臣，正鮮卑。但就拓跋珪開始算，穆觀是第二代，受漢儒教育的第二代，跟大老們不同。丘堆也是正鮮卑，但你看職務就會發現了，這個是特助，是皇帝放在執政團隊中的心腹。
當時詔令更說：「丘堆雖無大用，然在公專謹。」那個態勢是很明白的。
更重要的是，拓跋嗣今天組建這個團隊，對右弼是提拔，提拔就能跟大老嗆聲？不能。拓跋嗣接下來的詔令才是重點：「七人團隊主政，其他的，全部由我親自指揮，征伐四方。」
軍閥兵權，是每個亂世皇帝都得面對的難題。「杯酒釋兵權」，也不過是政治遊戲的其中一種玩法而已。對，大家當然會覺得不妥啊，吵鬧啊。但拓跋嗣就統一回答：「不要跟我說，去跟你們的老闆說啊。」
這些不平之聲，當然就是鮮卑大老叫小的出來吵。那事情返回大老身上，最後就是執政七人團表決啦，四比三，閉嘴啦。整個套路，就是崔浩所提供。也許是過於聰明，崔浩很喜歡這種卞莊刺虎，將軍抽車的計謀。這一招除了奪兵權，更重要是穩固拓跋燾的繼承統治地位。事實上，拓跋嗣也怕自己活不了太久。
眼看一切平順，老天爺又開了這對君臣一個玩笑，南朝劉裕死了。拓跋嗣認為應南征，崔浩認為不可。崔浩說：「應該要以仁義服人。」拓跋嗣說：「姚興死了，劉裕打他，我也沒看到誰不服。」崔浩又說：「那是因為姚興的兩個兒子不合啊。」難道劉裕的兒子就沒異心？拓跋嗣說：「少囉嗦，跟我走。」
崔浩覺得根本不可能打贏，除了把心思放在治理地方考核制度外，如何說服君王，也成了他的另一個重要課題。沒多久，拓跋嗣死了。大家還不用力在新皇拓跋燾面前臭崔浩？一度被鬥掉的崔浩，拜了天師寇謙之學道，因而再次復起。
如何說服君王？儒教仁義不行，那就靠老天吧。
當拓跋燾要對胡夏匈奴開戰，大家都反對時，崔浩不再出計謀，想方法，談心理學。「今年五星併出東方，利以西伐。天應人和，時會並集，不可失也。」老天說可以打，你就打吧。神棍不可怕，但當神棍有文化，諸葛孔明也不過如此。崔浩本就是一流學者兼軍師，再加上道術思維，輔以儒學陰陽，整個就成了北魏辯論王。
拓跋燾更在鮮卑大臣面前說：「你們看這個人啊，他是這麼柔弱，甚至不能彎弓持矛，上陣殺敵。可是他的肚子裡，藏著比千軍萬馬更厲害的東西。」「以後不管軍事國事，只要是你們不能決定，討論不出結果的，一律都要先問過崔浩。」
崔浩也曾自稱「禀性弱劣，力不及健婦人」。在我們沒有注意到的魏晉期間，文與武，已經悄悄分了家。三軍之帥也要師之，是為軍師。崔浩，則是軍國大計之師，是真正的「國師」。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料