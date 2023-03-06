南北分裂之北魏皇權進化論（一）：「國師」崔浩成功幫助北魏集中兵權，也集中了帝權

文：阿前

崔浩，出身清河崔氏，祖上為曹魏明帝司空崔林。這個崔林，就是被曹操逼死的美髯公崔琰的堂弟。崔林跟司馬懿沒什麼交情，當曹爽打壓司馬懿的時候，崔林仍然身居高位。於是毫不意外的，隨著司馬家掌權，清河崔氏就從政治舞台上退了下來。

不過世族即使不在歷史表面活躍，底下的動作也是不會少的。八王之亂期間，崔氏透過聯姻，逐漸又回到衰敗的西晉朝廷。跟崔家關係最好的，則是鎮守北方的西晉大將劉琨。於是崔家先與鮮卑段氏合作（劉琨與段氏初為聯合），後降於匈奴前趙。

來得早不如來得巧，崔家一口氣又回到三公之位，自此於五胡政權中壯大。即使在前秦、後燕、北魏的紛爭中，崔氏仍能不墜。

北魏太祖拓跋珪在入侵中原的過程中，深知借重世族力量，因此重用了崔浩的父親。拓跋珪死後的叛亂，崔父又選對了邊站，進爵為公，與北魏宰相長孫嵩、大將軍奚斤等人平起平坐，號為八公。

雖然我們不知道八公的詳細名單，但崔氏的地位，或許告訴了我們一件事：北魏太宗拓跋嗣，借重了漢人的力量。就像過去匈奴漢趙一樣，北魏的內部顯然也有著鮮卑派與漢人派。而從太宗開始，漢人派的力量，就足以與鮮卑本土派抗衡了。

崔浩在太祖時代，也不過就是個文書官，但到了太宗，榮耀跟地位就大大看漲了。

崔浩從小博學，特別對陰陽儒有擅長。五胡政權，石虎以降，這些怪力亂神的東西，漢儒被胡沙門算是壓在地上摩擦。

此時為北魏太宗復起，相當具有歷史意義。民族問題，民俗問題，要不猜猜崔浩何時失勢？就在劉裕北伐後秦的時候。

胡派的意思是，劉裕根本不可能打穿函谷關，應該是想要聲東擊西，其實準備偷襲我們北魏。但崔浩的計策卻十分大膽：不如我們借劉裕水道，讓他從黃河繞過函谷關去滅秦。等他的大軍入關中，我們就從後面堵死他的補給線。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 函谷關

如果姚泓贏了，我們有幫忙，秦國不能跟我們翻臉。萬一劉裕還是贏，我們也有幫忙，他不能跟我們翻臉。而且他勢必不能久守關中，到時候我們漁翁得利，豈不甚好？是不錯，不過我們用膝蓋也猜得到「鮮卑價值」會怎麼說。啊崔浩一定跟劉裕勾結啦，要我們敞開國門放晉軍進來，絕對不行啊。

所以，最後北魏還是採取了緊守防線，派兵支援後秦，結果弄得自己勞民傷財，關中最後也被胡夏所奪。

先抑後揚，太宗拓跋嗣當然是決定，一定要找機會讓崔浩再上大位，讓北魏再次偉大。問題是，鮮卑派的領袖都是部族長，手上握有兵權。不管崔浩的戰爭計謀如何高超，是不可能有他噴屁的資格的。

最後，拓跋嗣還是決定從政務面下手。由太子拓跋燾組建行政團隊，左輔三公仍是鮮卑三大老。右弼三公，則分別以太尉穆觀、散騎常侍丘堆跟崔浩並立。穆家是北魏開國功臣，正鮮卑。但就拓跋珪開始算，穆觀是第二代，受漢儒教育的第二代，跟大老們不同。丘堆也是正鮮卑，但你看職務就會發現了，這個是特助，是皇帝放在執政團隊中的心腹。

當時詔令更說：「丘堆雖無大用，然在公專謹。」那個態勢是很明白的。

更重要的是，拓跋嗣今天組建這個團隊，對右弼是提拔，提拔就能跟大老嗆聲？不能。拓跋嗣接下來的詔令才是重點：「七人團隊主政，其他的，全部由我親自指揮，征伐四方。」

軍閥兵權，是每個亂世皇帝都得面對的難題。「杯酒釋兵權」，也不過是政治遊戲的其中一種玩法而已。對，大家當然會覺得不妥啊，吵鬧啊。但拓跋嗣就統一回答：「不要跟我說，去跟你們的老闆說啊。」

這些不平之聲，當然就是鮮卑大老叫小的出來吵。那事情返回大老身上，最後就是執政七人團表決啦，四比三，閉嘴啦。整個套路，就是崔浩所提供。也許是過於聰明，崔浩很喜歡這種卞莊刺虎，將軍抽車的計謀。這一招除了奪兵權，更重要是穩固拓跋燾的繼承統治地位。事實上，拓跋嗣也怕自己活不了太久。

Photo Credit: Jason 22 @ public domain 劉裕

眼看一切平順，老天爺又開了這對君臣一個玩笑，南朝劉裕死了。拓跋嗣認為應南征，崔浩認為不可。崔浩說：「應該要以仁義服人。」拓跋嗣說：「姚興死了，劉裕打他，我也沒看到誰不服。」崔浩又說：「那是因為姚興的兩個兒子不合啊。」難道劉裕的兒子就沒異心？拓跋嗣說：「少囉嗦，跟我走。」

崔浩覺得根本不可能打贏，除了把心思放在治理地方考核制度外，如何說服君王，也成了他的另一個重要課題。沒多久，拓跋嗣死了。大家還不用力在新皇拓跋燾面前臭崔浩？一度被鬥掉的崔浩，拜了天師寇謙之學道，因而再次復起。

如何說服君王？儒教仁義不行，那就靠老天吧。

當拓跋燾要對胡夏匈奴開戰，大家都反對時，崔浩不再出計謀，想方法，談心理學。「今年五星併出東方，利以西伐。天應人和，時會並集，不可失也。」老天說可以打，你就打吧。神棍不可怕，但當神棍有文化，諸葛孔明也不過如此。崔浩本就是一流學者兼軍師，再加上道術思維，輔以儒學陰陽，整個就成了北魏辯論王。

拓跋燾更在鮮卑大臣面前說：「你們看這個人啊，他是這麼柔弱，甚至不能彎弓持矛，上陣殺敵。可是他的肚子裡，藏著比千軍萬馬更厲害的東西。」「以後不管軍事國事，只要是你們不能決定，討論不出結果的，一律都要先問過崔浩。」

崔浩也曾自稱「禀性弱劣，力不及健婦人」。在我們沒有注意到的魏晉期間，文與武，已經悄悄分了家。三軍之帥也要師之，是為軍師。崔浩，則是軍國大計之師，是真正的「國師」。