南北分裂之北魏皇權進化論（二）：藉著北胡蓋吳起義，崔浩引發了北魏太武帝「滅佛」

文：阿前

時值北魏。北魏，是一個由外國鮮卑人所建立的中國政權，但在他們自己的史書記錄上，可不這麼說。北魏表示，鮮卑人乃是黃帝子孫，入主中原，天意所歸。蠻夷坐正了皇位，反而要說其他人才是蠻夷。

最經典的，自然是他們對於「東晉」的看法。《晉書》，東晉開國元帝本紀有這麼一段話：「初，玄石圖有『牛繼馬後』，故宣帝深忌牛氏，遂為二榼，共一口，以貯酒焉，帝先飲佳者，而以毒酒鴆其將牛金。而恭王妃夏侯氏竟通小吏牛氏而生元帝，亦有符云。」

意思是司馬睿的親生父親，其實姓牛，《魏書》也採用了類似的史料，稱元帝司馬睿為「僭晉」。整個東晉都是假的，不是正統的。那鮮卑人也直接叫南部人「島夷」，東部人叫「海夷」。這很有講究的，要知道，按中國人的分類，鮮卑屬於東夷裡面，偏北的東胡。現在鮮卑人立場倒轉，我是中國人，你才是夷。

那麼，胡呢？本來就是中國北方叫胡，匈奴就是過去「胡」最強大的時候。這時候北魏入中國，北方除了還有他們自己的鮮卑部族，另外就是蠕蠕跟高車，正式的漢文說法是柔然跟鐵勒。

胡，只剩下一支，位於西側的「盧水胡」。以史書來說，盧水胡最早出現在西晉成書的《三國志》中。以年代論，《後漢書》在東漢初就已經提及盧水胡。

一般來說，史書作者不太會拿後代的名詞去稱呼前代，也就是東漢應該要有盧水胡這個名稱，偏偏《東觀漢記》是沒有的。不過，東漢倒是就已經定義，西邊的除了羌，就是胡，而北魏是滅羌一統北方的。所以到了北魏手上，又再一次確定東夷西胡的說法。

西元445年，南朝劉宋的皇族文學家，劉義慶剛過世一年，盧水胡就對北魏發起了反叛。兩件事沒有關係，只是剛好系列前面提到劉義慶而已。這場反叛的源起，也是從南朝的記錄中更容易找到。北魏稱南朝島夷，南朝則喊鮮卑「索虜」。

真漢人不是隨便湊兩個字罵人，是有意義的。索虜是「索頭虜」的簡稱，虜是罵人沒錯，但索頭是什麼意思？普遍相信，就是辮子頭。後來女真人也是辮子頭，蒙古人留下的畫像也有辮子頭。以前人又不是天天洗頭，頭髮不綁起來那也是滿麻煩的，綁辮子好處多多，光是要處理頭蝨就方便多了。

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不過老實說，以前沒有照片嘛。而且《南齊書》還寫：「被髮左衽，故呼為索頭。」辮子頭怎麼披髮？看著滿清皇朝想不出來，看個非洲東南亞髮型你就知道了。因為中國人自己是往上紮一球的嘛。

好，那北朝抓著小道消息說，東晉不是真正的司馬家。南朝也是沒有在示弱的，我們大中華，大氣，絕對願意承認你們鮮卑跟我們同一個血緣。不過你們的祖先沒那高尚，應該是漢人叛徒李陵的子孫這樣。

寫史追本，向來不甚嚴謹。不過拿出來這樣對罵的，也算是中國史上的奇葩了。扯遠了，《宋書．索虜傳》就說，「先是，虜中謠言：『滅虜者吳也。』」正常來說啦，北魏又不會說自己是虜，就算真的有謠言說「滅虜者吳」，北魏也不會覺得怎樣才是。除非講的是「滅魏者吳」，是吧？

可其實重點是「吳」，南朝的國號都不是吳，但是他們的首都都在吳。也就是說，當這個謠言走起，北魏防的一定是劉宋會有大動作。誰會想到，真正起事的，是一個名為「蓋吳」的胡人？

而且注意到，這個是「謠言」，不是「讖」。就在蓋吳興兵反魏的約兩年前，北魏世祖拓跋燾才下令，禁絕迷信。「愚民無識，信惑妖邪，私養師巫，挾藏讖記、陰陽、圖緯、方伎之書；又沙門之徒，假西戎虛誕，生致妖孽。」

有私藏的，有私養的，限期自首，否則殺無赦，這是包含了儒家陰陽，跟佛門子弟。北邊打壓南邊盛，南朝劉義慶一生簡樸，就是在死前為了私下供養沙門，花費甚鉅。所以讖言圖緯不流行啦，大家直接說唱，而這次的打壓，跟蓋吳的叛亂也相當有關。

445年，9月，蓋吳在天台起義，不是三重的天台，也不是你家的天台，這是杏城的天台，得到了周遭部族響應，聚眾十餘萬。10月，長安屯軍派兵討伐，反遭叛軍擊殺。當時正在北巡的魏世祖拓跋燾收到報告，才知道這事有點大，連下兩詔，調動各地兵馬前往長安支援。

11月，蓋吳不以大軍慢慢推進，反倒派出一支奇兵直闖長安周邊，兼而煽動雍州地界。安定地區響應，殺魏守將迎接叛軍。蓋吳這才前行，但仍不躁進，又分兵南下襲擊四川盆地的巴東，但北魏也緩過氣來，雙方互有勝負。

為什麼蓋吳一直不急？他算是滿有政治頭腦的一個領袖。很快的，長安洛陽北面的河東地區，也決定加入蓋吳陣營。一旦長安失守，叛軍串成一氣，北上雲中那是轉眼便至。

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拓跋燾再調重兵迎戰叛軍，並且取消北巡返京，同時下令選拔精兵。以一個非開國君主而言，拓跋燾可說是難得的將才。這次的精兵不是要增援長安，而是要去進攻劉宋邊境，來補充損失，草原狼性有沒有。

你說他幹嘛沒事找事？不是應該保持三角關係嗎？我不知道拓跋燾知不知道，但事實就是三角關係，必是弱弱相依以抗強。像孫權那種兩面三刀玩法，也是幾百年難得一見的奇才了。

沒錯，人家蓋吳早就寫信給劉宋了。「自靈祚南遷，禍纏神土，二京失統，豹狼縱毒，蒼元蹈犬噬之悲，舊都哀荼蓼之痛……」好啦文筆很好，這邊是在說東晉被逼南下巴拉巴拉。蓋吳接著分析局勢戰況，希望劉宋能夠派出援軍，並賜給他儀仗權柄，讓他能夠名正言順的以正統之姿對抗索虜。就算不能一舉消滅北魏，至少也能幫助劉宋收復大半江山。