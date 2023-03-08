南北分裂之北魏皇權進化論（三）：透過長孫氏派系興衰，看清楚北魏草創期皇權流動

文：阿前

長孫，不管在過去或現代，都是相當罕見的中國姓氏，他們最旺盛，最有名的時代，就是唐初了。唐太宗李世民的的長孫皇后，以及凌煙閣首席長孫無忌。在《舊唐書．長孫無忌傳》中，提到了這支長孫氏的出處。

其先出自後魏獻文帝第三兄。初為拓拔氏，宣力魏室，功最居多，世襲大人之號，後更跋氏，為宗室之長，改姓長孫氏。 七世祖道生，後魏司空、上黨靖王。六世祖旃，後魏特進、上黨齊王。五世祖觀，後魏司徒、上黨定王。

後魏就是北魏。北魏獻文帝兄弟，則是在「宦官王」宗愛之亂的勝利者，拓跋濬的兒子。《舊唐書》的意思是，長孫氏原本是拓跋氏，為拓跋皇室效力，功高官也高，按照中國人的說法，其實就是「宗室」。

那當時北方包括赫連匈奴在內，都進行了「皇室正名運動」。什麼意思呢？打個比方，就是曹操的兒子才能姓曹，屬於正皇室，而其他就得改姓夏侯。曹魏並沒有這樣的政令記錄，只是舉例。但也可以看出，北方會流行皇室與宗室「異姓」，其來有自。

那一開始，其實是改成「跋氏」，這個部分，可以跟南朝史做一個對應。北魏最初的宰相，記為長孫嵩，但在南朝《宋書》，寫作「托跋嵩」；《晉書》，則稱其為「拔拔嵩」。

拔拔嵩，代地鮮卑人，14歲出道，統領部族。《魏書》漢化，寫成「代父統軍」，看起來跟三國凌統有87%像。19歲時，鮮卑代國被前秦苻堅消滅，拔拔嵩一族就納入了東鮮卑之主劉庫仁管理。26歲，前秦因淝水戰敗開始崩潰，鮮卑也是騷亂不安。

鮮卑各部這時候的普遍共識，是脫離前秦，所以他們希望推舉「非前秦指派」的新共主。最佳人選，莫過於之前的代國王室：拓跋氏。除了北魏開國君主拓跋珪，當時還有一個他堂哥。拔拔嵩原本首選不是拓跋珪，算是半被強迫加入了阿珪陣營，「嵩」這個名字，其實也是拓跋珪賜給他的。

當時拔拔嵩一族，有700多家的勢力，按中國統計估算，大概也就3000多人吧。但對於五窮六絕的拓跋珪來說，已經是地獄裡的菩薩了。從這裡開始，拔拔嵩就是北魏的頭號人物，他的部族，也成為維繫北魏共主最主要的力量。

基本上，在北魏太宗拓跋嗣（珪子）組織「天子武力」之前，真正在「打天下」的，就是拔拔嵩一族。當然，太宗拓跋嗣轉移了武力，也要給拔拔嵩等老班底相對的封賞，時稱「八公」。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

過去漢朝的最高級官員，除了丞相時期，多半使用所謂的「三公制」，不熟的話，想成三權分立就好。那三權其實不太夠用啦，所以三公常會因為時局變動，由不同的官職來擔任。八公制則始自西晉，基本就是把可以當三公的官都一起拉出來並列。當時是：太宰、太傅、太保、太尉、司徒、司空、大司馬，以及大將軍。

但是北魏是比較接近「部落民主」的國家。喔，意思跟原始中國一樣，這些「卿大夫」的本質是部族長。拓跋嗣想要往「漢制」轉移，以政權來換取他們的兵權，並非一朝一夕之功。

是以，北魏八公一開始其實是「八國」。後面再用郡縣制來分弱八國的實際力量，把過去漢朝花了一兩百年才完成的工作，在幾十年內做完。這邊應該就看得出來，北魏八公其實就都是宗室了。

所謂的分弱，實作上如何應用呢？這樣說，拔拔一族原本有700家，僅拔拔嵩一人領爵，那這一族會越來越壯大。漢武帝教我們的，就是「推恩令」。怎麼會只有拔拔嵩可以領爵呢？其他人也有功勞啊，也該裂土封侯。你去山東他去山西，你去河南他去河北。每人帶個幾百家，拔拔族就分崩離析了。若遇事，老大拔拔嵩反對天子，河北拔拔跟山東拔拔反而會挺天子。

策略能行，第一是以利益誘之，第二以威脅迫之，最後才是以武力強之。最厲害的渣男不是打你要你去賺錢，而是我好愛你請你去賣身養我。

跟拔拔嵩同並一傳，北魏第二大「拔拔」，就是長孫無忌的七世祖：道生。這邊注意一下，中國傳統的「Ｘ世祖」是「以我為中心」往前推。父親是一世祖，祖父是二世祖，曾祖三世，高祖四世，往後推就是「Ｘ代孫」。另一套比方富二代稱二世祖，或是族譜上第一個寫一世祖的，基本上說是秦始皇「萬世」那一套。

好啦，我們接下來還是寫長孫吧。從無忌家譜就可以看到，道生並不是長孫嵩的兒子，屬同族而已。一開始，道生本是拓跋珪身邊的機要秘書。反過來看：道生是長孫部族負責監控拓跋珪的使者，當時共有四使。而太宗拓跋嗣則讓長孫道生出鎮冀州刺史，獨領一軍。

事實上，拓跋嗣本來也是地方將軍，政變上位，所以反而比父親多了一些跟族長們斡旋的空間。那光是這些部分，我們也能看出拓跋嗣的手段非凡。除了讓宗族支脈分隔獨立出來，四使變八公，把既得利益族群變大了一倍，自然也會產生互相制衡的效用。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

拓跋嗣的時候，長孫道生曾經強取民女來進貢，遭到責罵，不過當然拓跋嗣也沒有正式的降罪。等到第三代世祖拓跋燾繼位，在國師崔浩的協助下，又把這個權力遊戲推高了一層。長孫道生進爵為「公」，長孫嵩則進王，但實際上卻應用各種征戰議題，來打壓長孫嵩，同時帶著長孫道生去打仗。

道生系越來越茁壯，嵩系則漸漸名存實亡。等到拓跋燾皇權越來越牢固，長孫氏也只能夾著尾巴做人了。道生整個就扮演起廉潔大師，以霍去病為偶像，不滅柔然誓不還……沒有啦，就是不要鋪張浪費。拓跋燾更曾誇獎：「智如崔浩，廉如道生。」就不知道「道生」這個名字，跟北方天師教有什麼樣的關聯了。

說到底，長孫一族，豈止兩系。道生想要長保富貴安穩，怎能不用點心？跟道生大約同期的，還有長孫翰，他的父親長孫肥，其實是太祖拓跋珪的少年好兄弟。少時流離失所的拓跋珪，全賴這個「大肥哥」保護呢。