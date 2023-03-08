南北分裂之北魏皇權進化論（三）：透過長孫氏派系興衰，看清楚北魏草創期皇權流動
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透過長孫氏興衰，拓跋三祖孫的皇權流動，那是看得更清楚了。基本上，世祖拓跋燾之後，最開枝散葉的長孫氏，其實也是阿肥這一脈，道生系則是精兵政策這樣。
文：阿前
長孫，不管在過去或現代，都是相當罕見的中國姓氏，他們最旺盛，最有名的時代，就是唐初了。唐太宗李世民的的長孫皇后，以及凌煙閣首席長孫無忌。在《舊唐書．長孫無忌傳》中，提到了這支長孫氏的出處。
其先出自後魏獻文帝第三兄。初為拓拔氏，宣力魏室，功最居多，世襲大人之號，後更跋氏，為宗室之長，改姓長孫氏。
七世祖道生，後魏司空、上黨靖王。六世祖旃，後魏特進、上黨齊王。五世祖觀，後魏司徒、上黨定王。
後魏就是北魏。北魏獻文帝兄弟，則是在「宦官王」宗愛之亂的勝利者，拓跋濬的兒子。《舊唐書》的意思是，長孫氏原本是拓跋氏，為拓跋皇室效力，功高官也高，按照中國人的說法，其實就是「宗室」。
那當時北方包括赫連匈奴在內，都進行了「皇室正名運動」。什麼意思呢？打個比方，就是曹操的兒子才能姓曹，屬於正皇室，而其他就得改姓夏侯。曹魏並沒有這樣的政令記錄，只是舉例。但也可以看出，北方會流行皇室與宗室「異姓」，其來有自。
那一開始，其實是改成「跋氏」，這個部分，可以跟南朝史做一個對應。北魏最初的宰相，記為長孫嵩，但在南朝《宋書》，寫作「托跋嵩」；《晉書》，則稱其為「拔拔嵩」。
拔拔嵩，代地鮮卑人，14歲出道，統領部族。《魏書》漢化，寫成「代父統軍」，看起來跟三國凌統有87%像。19歲時，鮮卑代國被前秦苻堅消滅，拔拔嵩一族就納入了東鮮卑之主劉庫仁管理。26歲，前秦因淝水戰敗開始崩潰，鮮卑也是騷亂不安。
鮮卑各部這時候的普遍共識，是脫離前秦，所以他們希望推舉「非前秦指派」的新共主。最佳人選，莫過於之前的代國王室：拓跋氏。除了北魏開國君主拓跋珪，當時還有一個他堂哥。拔拔嵩原本首選不是拓跋珪，算是半被強迫加入了阿珪陣營，「嵩」這個名字，其實也是拓跋珪賜給他的。
當時拔拔嵩一族，有700多家的勢力，按中國統計估算，大概也就3000多人吧。但對於五窮六絕的拓跋珪來說，已經是地獄裡的菩薩了。從這裡開始，拔拔嵩就是北魏的頭號人物，他的部族，也成為維繫北魏共主最主要的力量。
基本上，在北魏太宗拓跋嗣（珪子）組織「天子武力」之前，真正在「打天下」的，就是拔拔嵩一族。當然，太宗拓跋嗣轉移了武力，也要給拔拔嵩等老班底相對的封賞，時稱「八公」。
過去漢朝的最高級官員，除了丞相時期，多半使用所謂的「三公制」，不熟的話，想成三權分立就好。那三權其實不太夠用啦，所以三公常會因為時局變動，由不同的官職來擔任。八公制則始自西晉，基本就是把可以當三公的官都一起拉出來並列。當時是：太宰、太傅、太保、太尉、司徒、司空、大司馬，以及大將軍。
但是北魏是比較接近「部落民主」的國家。喔，意思跟原始中國一樣，這些「卿大夫」的本質是部族長。拓跋嗣想要往「漢制」轉移，以政權來換取他們的兵權，並非一朝一夕之功。
是以，北魏八公一開始其實是「八國」。後面再用郡縣制來分弱八國的實際力量，把過去漢朝花了一兩百年才完成的工作，在幾十年內做完。這邊應該就看得出來，北魏八公其實就都是宗室了。
所謂的分弱，實作上如何應用呢？這樣說，拔拔一族原本有700家，僅拔拔嵩一人領爵，那這一族會越來越壯大。漢武帝教我們的，就是「推恩令」。怎麼會只有拔拔嵩可以領爵呢？其他人也有功勞啊，也該裂土封侯。你去山東他去山西，你去河南他去河北。每人帶個幾百家，拔拔族就分崩離析了。若遇事，老大拔拔嵩反對天子，河北拔拔跟山東拔拔反而會挺天子。
策略能行，第一是以利益誘之，第二以威脅迫之，最後才是以武力強之。最厲害的渣男不是打你要你去賺錢，而是我好愛你請你去賣身養我。
跟拔拔嵩同並一傳，北魏第二大「拔拔」，就是長孫無忌的七世祖：道生。這邊注意一下，中國傳統的「Ｘ世祖」是「以我為中心」往前推。父親是一世祖，祖父是二世祖，曾祖三世，高祖四世，往後推就是「Ｘ代孫」。另一套比方富二代稱二世祖，或是族譜上第一個寫一世祖的，基本上說是秦始皇「萬世」那一套。
好啦，我們接下來還是寫長孫吧。從無忌家譜就可以看到，道生並不是長孫嵩的兒子，屬同族而已。一開始，道生本是拓跋珪身邊的機要秘書。反過來看：道生是長孫部族負責監控拓跋珪的使者，當時共有四使。而太宗拓跋嗣則讓長孫道生出鎮冀州刺史，獨領一軍。
事實上，拓跋嗣本來也是地方將軍，政變上位，所以反而比父親多了一些跟族長們斡旋的空間。那光是這些部分，我們也能看出拓跋嗣的手段非凡。除了讓宗族支脈分隔獨立出來，四使變八公，把既得利益族群變大了一倍，自然也會產生互相制衡的效用。
拓跋嗣的時候，長孫道生曾經強取民女來進貢，遭到責罵，不過當然拓跋嗣也沒有正式的降罪。等到第三代世祖拓跋燾繼位，在國師崔浩的協助下，又把這個權力遊戲推高了一層。長孫道生進爵為「公」，長孫嵩則進王，但實際上卻應用各種征戰議題，來打壓長孫嵩，同時帶著長孫道生去打仗。
道生系越來越茁壯，嵩系則漸漸名存實亡。等到拓跋燾皇權越來越牢固，長孫氏也只能夾著尾巴做人了。道生整個就扮演起廉潔大師，以霍去病為偶像，不滅柔然誓不還……沒有啦，就是不要鋪張浪費。拓跋燾更曾誇獎：「智如崔浩，廉如道生。」就不知道「道生」這個名字，跟北方天師教有什麼樣的關聯了。
說到底，長孫一族，豈止兩系。道生想要長保富貴安穩，怎能不用點心？跟道生大約同期的，還有長孫翰，他的父親長孫肥，其實是太祖拓跋珪的少年好兄弟。少時流離失所的拓跋珪，全賴這個「大肥哥」保護呢。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
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