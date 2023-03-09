南北分裂之北魏皇權進化論（四）：史上最強宦官宗愛，給北魏上了一課「中式朝廷奪權術」
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文：阿前
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北魏，南北朝時代，北方的第一個王朝。建立北魏的鮮卑拓跋氏，在西晉期間，仍屬「外國」，偶爾參與了晉跟五胡的戰爭，在前秦苻堅一統北方時，完全被捲入。經歷三代變遷，在漢人崔浩的協助下，鮮卑北魏從塞外共主，蛻變成為了「中國式皇帝」。
差別在哪？差別在於天子權力。從聯合國主席，變成了至高無上領導者。
北魏世祖拓跋燾，真正坐上了皇帝的寶座。不過，我們都知道，「皇帝制度」並非只有優點。帝制下最興盛的王朝：「漢」，就是亡於太后與宦官的鬥爭。中國人曾經碰過的問題，北魏鮮卑這才要開始面對。
西元432年，世祖拓跋燾的統一戰爭，來到了一個新的里程碑。吐谷渾送上赫連匈奴的首領，表示臣服，西方大定。東側，北燕馮跋被親弟殺死，陷入分裂，且觀兩虎相鬥，北魏只要支持著其中一方，等著收成就是。這是卞莊刺虎的策略，也是過去三國霸主曹操平定河北的戰術。即使不是未來人，也猜得到接下去的發展。
年初，拓跋燾立后，這是非常有「草原價值」的一后。北魏的新皇后，就是當時赫連匈奴首領的姊妹。在先前拓跋燾攻破匈奴首都時，所奪取的俘虜。對草原民族來說，妻女就是財物，不過老師不會告訴你，妻女是最珍貴的那一種。
族長的妻女，就是中國皇帝的玉璽。所以在中國周邊的「蠻族」，基本上你都會看到「女婿繼承一切財產與權力」的故事。拓跋燾立赫連氏為后，同時也是在宣告：赫連匈奴的一切，都已經是我的了。可惜，中國人的玩法不一樣。
當拓跋燾立赫連氏為后，對於中國式朝廷的意思卻是：如果拓跋燾不在了，赫連氏將可以代管他的一切。不論如何，這顆種子總是埋下了。
北魏的漢化，始自拓跋燾的祖父珪。剛開始只是草建一些官職，主要是拿以前中國設置在邊疆的軍事系統為參考。很多時候鮮卑人也是不想用中國名稱，根本看不懂嘛。比方說監察官，什麼督郵？御史？不知道。我們要叫「白鷺」，這些總是在旁邊裝悠哉，其實伸長了脖子在觀察一切的鳥，更合適啊。又或者將軍是三小？帶領一萬騎兵就叫萬騎啊。
大概感受一下初期翻譯的「美學」。但是慢慢就會混亂了，中國的官職實在太多，一個任務要切給5個官20個員，怎麼號？大白鷺、小白鷺、左白鷺、右白鷺逆？加上拓跋燾的父親，嗣，勇猛善戰開疆拓土，需求大幅增加。拓跋嗣就開始要求漢官們，一次把你們壓箱底的都拿出來吧，我不改名字就是了。
三公九卿各軍將，東宮內禁后妃品，一字排開之後，內侍自然也在其中。這幹嘛用的？服侍皇族，很好。挑選標準呢？要閹割。幹，誰要當啊，還以為這官職很尊貴呢。漢儒說，我們都是閹割犯罪的人，來充當宮廷的奴僕，藉以保障皇室血統的純粹。好啦，搞就搞吧。
你知道這個漢化的過程說起來輕鬆，但作為外來政權，北魏有一個非常大的弱勢。
沒有資料。真正的造冊登記，多從拓跋嗣開始，而且不詳不盡不實。以至於甚至沒有人知道，北魏的「宦官之王」宗愛，到底是從哪裡來的。大概就是個罪閹，從各種打雜活兒慢慢升上中常侍的吧。
呃，少騙，我一看就知道這是趙高的履歷表。更何況，北魏的中常侍跟中國的中常侍比起來，高級太多了。上面說了，一開始他們是仿中國邊塞軍制定官。所以北魏中常侍不是皇宮總管而已，他們還有一種「指揮官」中常侍，負責率領護羌、戎、夷、蠻、越校尉。
西元449年，拓跋燾又一次與柔然大戰，獲得重大的勝利。隔年，南朝劉宋襲來。這也是「國史之獄」，國師崔浩被誅的那一年。經歷了一整年的奮鬥，劉宋請降，非常開心的拓跋燾，於451年正月，在長江北側慶功，大行封賞。中常侍宗愛，此時爵封秦郡公。
北魏雖然有中國的官爵，但這時候本體還是草原概念，不像兩漢兩晉有什麼「異姓不得為王」的禁令。西漢時代的匈奴也沒有這種規定，大族族長就是王啊，而能封到公的，自也是鼎鼎有名的將軍。崔浩有記錄的最高爵位，也是東郡公而已。
走到這個高度的宗愛，要嘛本是一族之長，要嘛得到皇帝寵信的程度，直逼過去的崔浩了。不是有戰謀，就是有戰功。如果有「中國史上最強宦官」，宗愛應該也要有個一席之地。而他真正厲害的地方，還在後頭。
過去國師崔浩幫北魏設計了一套「繼承者系統」。因為草原民族對於單于的兒子擁有自然繼承權這件事，不是那麼習慣，不太能接受。與東晉並立的五胡政權，幾乎都發生過類似的問題，導致覆滅。
所以崔浩就設計，太子要跟大臣（大族長）與皇帝親信一起組成執政團隊，透過長期執政來贏得諸侯的信任。拓跋燾當年就是這樣上位的，而崔浩也是他的團隊部長之一。這時，拓跋燾的兒子「晃」也實習了好多年，不過他的團隊記錄不詳。
從上面的推論看起來，宗愛當時很可能就是以皇帝親信的身分，作為團隊一員，然後他跟拓跋晃不對盤。拓跋燾仍在世，宗愛還有人罩。萬一拓跋燾走了，阿晃稱帝，宗愛肯定要糟。
這不，看到宗愛小人得志封郡公，阿晃就給手下兩個人增加了一些權力，兩位仁兄，也是看宗愛不爽的。拓跋燾沒有注意到這麼細，他當時只發現，兒子正在給人增權，這並不是一件好事。
宗愛也注意到了這些變化，索性先下手為強，告了兩位仁兄一狀。內容不明，只知道拓跋燾很生氣，先把一干人等拖去斬首示眾，至於阿晃的處分，再議。阿晃很緊張，很害怕，就病死了，嗯哼，背後有沒有暗盤就任憑想像。
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