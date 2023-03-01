俄羅斯女高音先支持祖國、後譴責戰爭惹議，NSO取消台灣音樂會

俄羅斯女高音先支持祖國後譴責戰爭，原定訪台演出聲浪兩極

（中央社）俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）原定於3月5日訪台舉行音樂會，俄烏戰爭初起時她曾發言支持祖國，但隨後發布聲明表示譴責戰爭，和烏克蘭人民站在一起，不過已引起支持、反對兩極聲浪。

NSO國家交響樂團在臉書公布涅翠布柯訪台消息，底下留言正反都有，有網友發文表示，涅翠布柯是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的朋友，還可以自由來到台灣表演並賺錢，「雖然她的演出在歐洲和美國的一些地方被取消，但她在我們親愛的台灣找到了她的舞台」、「國家交響樂團不應該與普亭的種族滅絕和擴張主義戰爭連結」。

但也有網友表示，「歡迎知名女高音涅翠布柯來台演出，台灣與日本都是民主社會，觀眾可以決定買票與否。」

邀請涅翠布柯訪台的NSO表示，涅翠布柯已在2022年3月發表聲明表示不支持戰爭。聲明稿提及，「我明確譴責對烏克蘭的戰爭，我的心與這場戰爭的受害者及其家人同在。我的立場很明確。我不是任何政黨的成員，也不與任何俄羅斯領導人結盟。」

涅翠布柯說：「我承認並感到遺憾，我過去的行為或聲明可能會被誤解。」

涅翠布柯表示，「事實上，在我的一生中，我只見過普亭總統幾次，最引人注目的是在接受藝術獎或奧運會開幕式時。除此之外，我從未從俄羅斯政府獲得任何金錢支援，我是一位住在奧地利的稅務居民。」2006年，涅翠布柯已經在薩爾斯堡拿到奧地利國籍，並定居奧地利。

涅翠布柯是目前當紅的女高音，她在2022年5月已在歐洲恢復表演，包括史卡拉歌劇院、米蘭維洛那露天劇場等都有她的演唱足跡。這次亞洲巡演，涅翠布柯除了3月5日在台北國家音樂廳舉行音樂會外，3月9日受邀在香港藝術節演出，3月15日在東京三得利音樂廳演出。

涅翠布柯之後回到歐洲將於義大利米蘭斯卡拉大劇院演出威爾第的「馬克白」、義大利維諾納音樂節演出「阿伊達」，另將於德國威斯巴登、捷克布拉格、奧地利維也納及愛沙尼亞等地演出。

對於邀約涅翠布柯訪台，NSO表示，包括反對俄羅斯開戰的歐洲一流演出場地，都已邀訪涅翠布柯演出。

NSO也列舉德國雷根斯堡市長格特魯德．馬爾茨-史瓦茲菲徹（Gertrud Maltz-Schwarzfischer）在涅翠布柯發表聲明後表示，「涅翠布柯的聲明中強調，不要全面譴責所有俄羅斯人，這是普亭的戰爭，不是全俄羅斯人民的戰爭。」

在台韓裔烏克蘭人、同時也是「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的發起人申武松（Oleksandr Shyn），27日晚間隨即在推特上表達抗議。他說，身為普亭友人和侵略戰爭辯護者的涅翠布柯能來台表演並獲利，令人感到沮喪。

申武松說，涅翠布柯的演出在歐美各地遭到取消，卻能在台表演，他呼籲大眾多多宣傳此事，讓演出取消，也呼籲國家交響樂團不該與延續普亭種族滅絕式、擴張主義戰爭的人有任何連結。

俄羅斯女高音安娜涅翠布柯：

NSO宣布取消音樂會，文化部：台灣對戰爭的態度沒有模糊空間

《中央社》報導，文化部接受《中央社》採訪表示，在網路輿情發布的第一時刻，文化部即與國表藝聯繫，嚴肅地請國表藝應珍惜台灣社會長期來對國表藝專業自主的信任，同時也應理解台灣的處境及國際社會的看法，並表示「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」。

對於相關爭議，NSO則在昨（28）日於臉書表示，3月5日的音樂會確定取消。

NSO寫道，基於社會輿論多有關切，經過樂團與國際經紀公司討論溝通後，考量種種因素，取消舉辦3月5日NSO《向女神致敬》歌劇選粹之夜音樂會。

NSO表示，對於本次取消演出所帶來的不便深感抱歉。3月1日中午12時將開放退票，已購票觀眾，可自2023年3月1日12時起至2023年3月13日下午1時前，辦理全額退票。

台灣烏克蘭陣線：感謝聆聽心聲

（中央社）台灣烏克蘭陣線昨晚表示，誠摯感謝台灣NSO國家交響樂團，迅速取消安娜涅翠布柯的台北演出，展現對各界訴求的諒解與支持。

台灣烏克蘭陣線晚間透過臉書發表聲明指出，當數百萬的烏克蘭人民仍在俄羅斯的武力入侵下遭受苦難，台灣屢次採取行動站在光明的一方，紓緩烏克蘭人民的傷痛。

台灣烏克蘭陣線表示，感謝台灣國家交響樂團聆聽烏克蘭人的心聲，特別感謝立委王定宇、其他政府機關代表、媒體朋友及台灣社會各界在此事件的支持。

台灣烏克蘭陣線誠摯感謝台灣國家交響樂團迅速取消安娜．涅翠柯的台北演出，展現對各界訴求的諒解與支持。



We thank the National Symphonic Orchestra for the understanding and solidarity it showed by cancelling Anna Netrebko’s concert in Taipei. pic.twitter.com/4vTEqJ9OT2 — Taiwan Stands With Ukraine (@stwithukrainetw) February 28, 2023

在台韓裔烏克蘭人、同時也是「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的發起人申武松，27日在推特對此事表達抗議。他說，身為普亭友人和侵略戰爭辯護者的涅翠布柯，能來台表演並獲利，令人感到沮喪。

申武松說，涅翠布柯的演出在歐美各地遭到取消，卻能在台表演，他呼籲大眾多多宣傳此事，讓演出取消，並呼籲國家交響樂團不該與延續普亭種族滅絕、擴張主義戰爭的人有任何連結。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航