俄羅斯女高音先支持祖國、後譴責戰爭惹議，NSO取消台灣音樂會

台灣烏克蘭陣線誠摯感謝台灣國家交響樂團迅速取消安娜.涅翠柯的台北演出,展現對各界訴求的諒解與支持。



We thank the National Symphonic Orchestra for the understanding and solidarity it showed by cancelling Anna Netrebko’s concert in Taipei. pic.twitter.com/4vTEqJ9OT2