俄羅斯女高音先支持祖國、後譴責戰爭惹議，NSO取消台灣音樂會
我們想讓你知道的是
俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）原定3月5日訪台舉行音樂會，俄烏戰爭初起時她曾發言支持祖國，但隨後發布聲明表示譴責戰爭，和烏克蘭人民站在一起，不過已引起支持、反對兩極聲浪。「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的發起人申武松，27日在推特對此事表達抗議。
俄羅斯女高音先支持祖國後譴責戰爭，原定訪台演出聲浪兩極
（中央社）俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）原定於3月5日訪台舉行音樂會，俄烏戰爭初起時她曾發言支持祖國，但隨後發布聲明表示譴責戰爭，和烏克蘭人民站在一起，不過已引起支持、反對兩極聲浪。
NSO國家交響樂團在臉書公布涅翠布柯訪台消息，底下留言正反都有，有網友發文表示，涅翠布柯是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的朋友，還可以自由來到台灣表演並賺錢，「雖然她的演出在歐洲和美國的一些地方被取消，但她在我們親愛的台灣找到了她的舞台」、「國家交響樂團不應該與普亭的種族滅絕和擴張主義戰爭連結」。
但也有網友表示，「歡迎知名女高音涅翠布柯來台演出，台灣與日本都是民主社會，觀眾可以決定買票與否。」
邀請涅翠布柯訪台的NSO表示，涅翠布柯已在2022年3月發表聲明表示不支持戰爭。聲明稿提及，「我明確譴責對烏克蘭的戰爭，我的心與這場戰爭的受害者及其家人同在。我的立場很明確。我不是任何政黨的成員，也不與任何俄羅斯領導人結盟。」
涅翠布柯說：「我承認並感到遺憾，我過去的行為或聲明可能會被誤解。」
涅翠布柯表示，「事實上，在我的一生中，我只見過普亭總統幾次，最引人注目的是在接受藝術獎或奧運會開幕式時。除此之外，我從未從俄羅斯政府獲得任何金錢支援，我是一位住在奧地利的稅務居民。」2006年，涅翠布柯已經在薩爾斯堡拿到奧地利國籍，並定居奧地利。
涅翠布柯是目前當紅的女高音，她在2022年5月已在歐洲恢復表演，包括史卡拉歌劇院、米蘭維洛那露天劇場等都有她的演唱足跡。這次亞洲巡演，涅翠布柯除了3月5日在台北國家音樂廳舉行音樂會外，3月9日受邀在香港藝術節演出，3月15日在東京三得利音樂廳演出。
涅翠布柯之後回到歐洲將於義大利米蘭斯卡拉大劇院演出威爾第的「馬克白」、義大利維諾納音樂節演出「阿伊達」，另將於德國威斯巴登、捷克布拉格、奧地利維也納及愛沙尼亞等地演出。
對於邀約涅翠布柯訪台，NSO表示，包括反對俄羅斯開戰的歐洲一流演出場地，都已邀訪涅翠布柯演出。
NSO也列舉德國雷根斯堡市長格特魯德．馬爾茨-史瓦茲菲徹（Gertrud Maltz-Schwarzfischer）在涅翠布柯發表聲明後表示，「涅翠布柯的聲明中強調，不要全面譴責所有俄羅斯人，這是普亭的戰爭，不是全俄羅斯人民的戰爭。」
在台韓裔烏克蘭人、同時也是「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的發起人申武松（Oleksandr Shyn），27日晚間隨即在推特上表達抗議。他說，身為普亭友人和侵略戰爭辯護者的涅翠布柯能來台表演並獲利，令人感到沮喪。
申武松說，涅翠布柯的演出在歐美各地遭到取消，卻能在台表演，他呼籲大眾多多宣傳此事，讓演出取消，也呼籲國家交響樂團不該與延續普亭種族滅絕式、擴張主義戰爭的人有任何連結。
俄羅斯女高音安娜涅翠布柯：
NSO宣布取消音樂會，文化部：台灣對戰爭的態度沒有模糊空間
《中央社》報導，文化部接受《中央社》採訪表示，在網路輿情發布的第一時刻，文化部即與國表藝聯繫，嚴肅地請國表藝應珍惜台灣社會長期來對國表藝專業自主的信任，同時也應理解台灣的處境及國際社會的看法，並表示「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」。
對於相關爭議，NSO則在昨（28）日於臉書表示，3月5日的音樂會確定取消。
NSO寫道，基於社會輿論多有關切，經過樂團與國際經紀公司討論溝通後，考量種種因素，取消舉辦3月5日NSO《向女神致敬》歌劇選粹之夜音樂會。
NSO表示，對於本次取消演出所帶來的不便深感抱歉。3月1日中午12時將開放退票，已購票觀眾，可自2023年3月1日12時起至2023年3月13日下午1時前，辦理全額退票。
台灣烏克蘭陣線：感謝聆聽心聲
（中央社）台灣烏克蘭陣線昨晚表示，誠摯感謝台灣NSO國家交響樂團，迅速取消安娜涅翠布柯的台北演出，展現對各界訴求的諒解與支持。
台灣烏克蘭陣線晚間透過臉書發表聲明指出，當數百萬的烏克蘭人民仍在俄羅斯的武力入侵下遭受苦難，台灣屢次採取行動站在光明的一方，紓緩烏克蘭人民的傷痛。
台灣烏克蘭陣線表示，感謝台灣國家交響樂團聆聽烏克蘭人的心聲，特別感謝立委王定宇、其他政府機關代表、媒體朋友及台灣社會各界在此事件的支持。
在台韓裔烏克蘭人、同時也是「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的發起人申武松，27日在推特對此事表達抗議。他說，身為普亭友人和侵略戰爭辯護者的涅翠布柯，能來台表演並獲利，令人感到沮喪。
申武松說，涅翠布柯的演出在歐美各地遭到取消，卻能在台表演，他呼籲大眾多多宣傳此事，讓演出取消，並呼籲國家交響樂團不該與延續普亭種族滅絕、擴張主義戰爭的人有任何連結。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21