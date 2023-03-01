印度神廟以擬真「機器象」取代活體象進行宗教慶典，掀起善待動物與尊重傳統激辯
我們想讓你知道的是
雖然以機器象取代真象的模式獲得諸多民眾青睞，但部分參與節慶的忠實支持者以及象群的飼養人，多對機器象的出現表達反對立場，且認為一旦機器象成為未來的慶典趨勢，將有可能扼殺喀拉拉邦豐富的宗教及文化遺產。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
印度善待動物組織（PETA India）於2023年2月26日捐贈一頭重達800公斤、高約11英尺（約3.35公尺）的擬真「機器大象」給位於印度西南部喀拉拉邦（Kerala）特里蘇爾縣（Thrissur）的黑天印度教廟宇（Irinjadappilly Sree Krishna），以此作為供神靈騎乘等宗教儀式使用。
根據孟買《印度快報》（The Indian Express）報導，這隻花費50萬印度盧比（約新台幣18.5萬元／約港幣4.7萬元）的機器象，是由來自特里蘇爾縣城鎮恰拉庫德伊（Chalakudy）的5名藝術家共同創作，他們過往亦有設計大象雕像的經驗。
黑天寺廟同時將該機器大象命名為「拉曼」（Irinjadapilly Raman），拉曼一次可載運5人，代表馴象師身分的機器象操作員會控制拉曼的電力操作系統，讓這隻機器象的象耳、鼻子、尾巴、頭部都能活動，甚至連眼珠轉動等細微動作亦可做到。
喀拉拉邦每年皆會舉行重要的象神節慶，而身為主體的大象更成為這類印度教神廟慶祝時不可或缺的元素，從2月為供奉女神迦梨（Kali）舉行的節日烏特拉里卡武節（Uthralikkavu Pooram）、3月或4月初以大象遊行聞名的慶典阿拉圖普扎（Arattupuzha Pooram）與密如瓦南（Peruvanam Pooram），再到所有印度教象神節慶中最具規模、每年4月下旬至5月舉辦的德里久爾神廟節（Thrissur Pooram），幾乎每場節慶都會看見大象的身影。
為何要用機器象取代真實大象？
《新印度特快報》（The New Indian Express）表示，以「拉曼」代替活體大象的主因出於友善動物的人道考量，尤其各印度教廟宇不該以服務相關宗教儀式或節慶遊行為藉口，長期圈養甚至虐待大象。
印度善待動物組織對此強調：「圈養在廟宇中的大象長期受到暴力控制、餵食不當食物，同時很多飼養人員也拒絕讓大象接受獸醫專業的健康檢查，喀拉拉邦大多數的動物保護組織也同意這類觀點。」
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna