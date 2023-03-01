印度神廟以擬真「機器象」取代活體象進行宗教慶典，掀起善待動物與尊重傳統激辯

文：張瑞邦（Tucker Chang）

印度善待動物組織（PETA India）於2023年2月26日捐贈一頭重達800公斤、高約11英尺（約3.35公尺）的擬真「機器大象」給位於印度西南部喀拉拉邦（Kerala）特里蘇爾縣（Thrissur）的黑天印度教廟宇（Irinjadappilly Sree Krishna），以此作為供神靈騎乘等宗教儀式使用。

根據孟買《印度快報》（The Indian Express）報導，這隻花費50萬印度盧比（約新台幣18.5萬元／約港幣4.7萬元）的機器象，是由來自特里蘇爾縣城鎮恰拉庫德伊（Chalakudy）的5名藝術家共同創作，他們過往亦有設計大象雕像的經驗。

黑天寺廟同時將該機器大象命名為「拉曼」（Irinjadapilly Raman），拉曼一次可載運5人，代表馴象師身分的機器象操作員會控制拉曼的電力操作系統，讓這隻機器象的象耳、鼻子、尾巴、頭部都能活動，甚至連眼珠轉動等細微動作亦可做到。

喀拉拉邦每年皆會舉行重要的象神節慶，而身為主體的大象更成為這類印度教神廟慶祝時不可或缺的元素，從2月為供奉女神迦梨（Kali）舉行的節日烏特拉里卡武節（Uthralikkavu Pooram）、3月或4月初以大象遊行聞名的慶典阿拉圖普扎（Arattupuzha Pooram）與密如瓦南（Peruvanam Pooram），再到所有印度教象神節慶中最具規模、每年4月下旬至5月舉辦的德里久爾神廟節（Thrissur Pooram），幾乎每場節慶都會看見大象的身影。

為何要用機器象取代真實大象？

《新印度特快報》（The New Indian Express）表示，以「拉曼」代替活體大象的主因出於友善動物的人道考量，尤其各印度教廟宇不該以服務相關宗教儀式或節慶遊行為藉口，長期圈養甚至虐待大象。

印度善待動物組織對此強調：「圈養在廟宇中的大象長期受到暴力控制、餵食不當食物，同時很多飼養人員也拒絕讓大象接受獸醫專業的健康檢查，喀拉拉邦大多數的動物保護組織也同意這類觀點。」