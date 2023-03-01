美眾院金融委員會通過3項挺台法案；中國問題特別委員會首次聽證會登場，關注焦點一次看
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隨著中國對台脅迫日益嚴峻，國際對台灣安全的關切也隨之增加。美國聯邦眾議院金融委員會今（1）日通過3項與台相關法案，從經濟角度嚇阻中國犯台企圖並確保台灣國際參與。當中包括「台灣衝突嚇阻法案」、「保護台灣法案」與「不歧視台灣法案」3項與台灣直接相關的法案。
阻中犯台，美眾院金融委員會通過3項挺台法案
（中央社）隨著中國對台脅迫日益嚴峻，國際對台灣安全的關切也隨之增加。美國聯邦眾議院金融委員會今（1）日通過3項與台相關法案，從經濟角度嚇阻中國犯台企圖並確保台灣國際參與。
眾院金融服務委員會今天舉行新會期第一次法案審議，討論多項法案，其中包括「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act）、「保護台灣法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to （PROTECT） Taiwan Act）與「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）3項與台灣直接相關的法案。
排在第一項討論的「台灣衝突嚇阻法案」，由委員會副主席希爾（French Hill）提出，法案指示美國財政部公布為中國高階官員提供服務的金融機構清單，並授權財政部禁止機構向這些官員與其家屬提供服務。
希爾在介紹法案時表示，這項法案讓中共知道，危害台灣不僅會使他們暴露於中國公眾面前，破壞他們對國家的控制，也將導致領導層與其家人財務狀況陷入困境。
這項法案以40票贊成、0票反對通過。
「不歧視台灣法案」提案人眾議員金映玉（Young Kim）在介紹法案時表示，台灣是全球最耀眼的經濟發展故事之一，為何不讓台灣經驗得以在國際貨幣基金（IMF）分享？台灣加入IMF將能提供非凡貢獻。
這項法案呼籲美國政府支持台灣加入IMF、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。
法案以38票贊成、0票反對通過。
「保護台灣法案」指出，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動造成威脅，美國應在最大可行範圍內將中國代表排除於20國集團（G20）、國際結算銀行（BIS）等國際金融機制與組織之外。
法案以37票贊成、0票反對通過。
此外，委員會今天也已通過「中國貨幣問責法案」（Chinese Currency Accountability Act）、「中國匯率透明法案」（China Exchange Rate Transparency Act）、「減輕中國金融威脅法案」（China Financial Threat Mitigation Act）等法案。
今天通過的法案將送眾議院全院院會討論表決。
美亞太助卿批中國拿雙邊對話當籌碼，致力助台防衛
（中央社）美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）今天出席國會聽證會，批評中國拿雙邊對話當籌碼，頻繁動用經濟脅迫手段。他表示，國務院正積極研擬方案對抗中國脅迫，也致力協助台灣打造不對稱戰力。
眾議院外委會今天上午以「對抗中共侵略的世代挑戰」為題召開聽證會，邀請美國國務院主管亞太事務助卿康達、商務部次長艾斯特維茲（Alan Estevez）等多位官員出席作證。
一枚中國高空偵察氣球1月底入侵美國領空，引發美國各界撻伐，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）因此延後訪問中國行程；即便雙邊關係緊張加劇，北京仍拒絕讓美中防長對話。
針對布林肯何時才會訪中，康達表示，中國入侵美國領空的行徑不負責任，令人無法接受，布林肯認為若當時訪問中國，雙方無法進行廣泛議題討論，決定待條件允許再擇日出訪。至於所需條件為何，康達說，美方會做判斷，決定合適時機點。
康達也批評，中方有時會拿雙邊溝通管道當籌碼，作法令人遺憾（unfortunate）。
時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去（2022）年8月訪問台灣後，北京大動作取消或暫停美中8項與軍事、氣候及打擊犯罪有關的合作及會議；白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）2月26日受訪指出，美中目前仍缺乏確保穩定所需的軍事交流。
眾議院外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）在聽證會上關切中國對台灣、立陶宛等經濟脅迫作為。他詢問康達，國會能提供哪些額外協助，讓行政部門在支持盟友對抗脅迫上有更多彈性。
康達表示，中國經濟脅迫是一大威脅，未來挑戰只會越來越嚴峻。北京把對外關係「武器化」的意願越來越高，包括經濟交流，美國深感關切；除近期的立陶宛，澳洲、日本、菲律賓等多國都曾受害。
康達說，國務院正積極研擬一系列工具手段，因應中國經濟脅迫。他以立陶宛為例指出，美方透過提供出口信貸及籌組貿易團來協助立國，盼未來能與國會合作，進一步發展對抗工具。
眾院外委會亞太小組主席金映玉（Young Kim）則提及美國對台軍售交付延宕問題，指目前積壓已達210億美元（約新台幣6458億元）。
康達回應，軍備製造與交付延宕是全球性問題，不是只有台灣遇到，但美方正積極解決。他指出，以延宕許久來形容可能誤導外界，國務院通知國會軍售案後，廠商本就還需花時間協商與履行合約。
康達表示，美國行政部門致力履行「台灣關係法」下對台義務，協助台灣維持自我防衛能力；光在去年，國務院通知國會13批對台軍售案，是20年以來最多。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料