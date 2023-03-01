美眾院金融委員會通過3項挺台法案；中國問題特別委員會首次聽證會登場，關注焦點一次看

阻中犯台，美眾院金融委員會通過3項挺台法案

（中央社）隨著中國對台脅迫日益嚴峻，國際對台灣安全的關切也隨之增加。美國聯邦眾議院金融委員會今（1）日通過3項與台相關法案，從經濟角度嚇阻中國犯台企圖並確保台灣國際參與。

眾院金融服務委員會今天舉行新會期第一次法案審議，討論多項法案，其中包括「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act）、「保護台灣法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to （PROTECT） Taiwan Act）與「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）3項與台灣直接相關的法案。

排在第一項討論的「台灣衝突嚇阻法案」，由委員會副主席希爾（French Hill）提出，法案指示美國財政部公布為中國高階官員提供服務的金融機構清單，並授權財政部禁止機構向這些官員與其家屬提供服務。

希爾在介紹法案時表示，這項法案讓中共知道，危害台灣不僅會使他們暴露於中國公眾面前，破壞他們對國家的控制，也將導致領導層與其家人財務狀況陷入困境。

這項法案以40票贊成、0票反對通過。

「不歧視台灣法案」提案人眾議員金映玉（Young Kim）在介紹法案時表示，台灣是全球最耀眼的經濟發展故事之一，為何不讓台灣經驗得以在國際貨幣基金（IMF）分享？台灣加入IMF將能提供非凡貢獻。

The Chinese Communist Party shouldn’t be able to silence Taiwan's voice and suppress its freedoms. My bill to support Taiwan’s participation in the International Monetary Fund just passed out of @FinancialCmte.



I'll keep working hard to support our freedom-loving allies. pic.twitter.com/PUGBEO5kqt — Young Kim (@RepYoungKim) February 28, 2023

這項法案呼籲美國政府支持台灣加入IMF、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

法案以38票贊成、0票反對通過。

「保護台灣法案」指出，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動造成威脅，美國應在最大可行範圍內將中國代表排除於20國集團（G20）、國際結算銀行（BIS）等國際金融機制與組織之外。

法案以37票贊成、0票反對通過。

此外，委員會今天也已通過「中國貨幣問責法案」（Chinese Currency Accountability Act）、「中國匯率透明法案」（China Exchange Rate Transparency Act）、「減輕中國金融威脅法案」（China Financial Threat Mitigation Act）等法案。

今天通過的法案將送眾議院全院院會討論表決。

美亞太助卿批中國拿雙邊對話當籌碼，致力助台防衛

（中央社）美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）今天出席國會聽證會，批評中國拿雙邊對話當籌碼，頻繁動用經濟脅迫手段。他表示，國務院正積極研擬方案對抗中國脅迫，也致力協助台灣打造不對稱戰力。

眾議院外委會今天上午以「對抗中共侵略的世代挑戰」為題召開聽證會，邀請美國國務院主管亞太事務助卿康達、商務部次長艾斯特維茲（Alan Estevez）等多位官員出席作證。

WATCH📺 CHM @RepMcCaul’s opening remarks at today's hearing, "Combatting the Generational Challenge of CCP Aggression," here⬇️ pic.twitter.com/IO0ePPiQhL — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) February 28, 2023

一枚中國高空偵察氣球1月底入侵美國領空，引發美國各界撻伐，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）因此延後訪問中國行程；即便雙邊關係緊張加劇，北京仍拒絕讓美中防長對話。

針對布林肯何時才會訪中，康達表示，中國入侵美國領空的行徑不負責任，令人無法接受，布林肯認為若當時訪問中國，雙方無法進行廣泛議題討論，決定待條件允許再擇日出訪。至於所需條件為何，康達說，美方會做判斷，決定合適時機點。

康達也批評，中方有時會拿雙邊溝通管道當籌碼，作法令人遺憾（unfortunate）。

時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去（2022）年8月訪問台灣後，北京大動作取消或暫停美中8項與軍事、氣候及打擊犯罪有關的合作及會議；白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）2月26日受訪指出，美中目前仍缺乏確保穩定所需的軍事交流。

眾議院外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）在聽證會上關切中國對台灣、立陶宛等經濟脅迫作為。他詢問康達，國會能提供哪些額外協助，讓行政部門在支持盟友對抗脅迫上有更多彈性。

康達表示，中國經濟脅迫是一大威脅，未來挑戰只會越來越嚴峻。北京把對外關係「武器化」的意願越來越高，包括經濟交流，美國深感關切；除近期的立陶宛，澳洲、日本、菲律賓等多國都曾受害。

康達說，國務院正積極研擬一系列工具手段，因應中國經濟脅迫。他以立陶宛為例指出，美方透過提供出口信貸及籌組貿易團來協助立國，盼未來能與國會合作，進一步發展對抗工具。

眾院外委會亞太小組主席金映玉（Young Kim）則提及美國對台軍售交付延宕問題，指目前積壓已達210億美元（約新台幣6458億元）。

康達回應，軍備製造與交付延宕是全球性問題，不是只有台灣遇到，但美方正積極解決。他指出，以延宕許久來形容可能誤導外界，國務院通知國會軍售案後，廠商本就還需花時間協商與履行合約。

康達表示，美國行政部門致力履行「台灣關係法」下對台義務，協助台灣維持自我防衛能力；光在去年，國務院通知國會13批對台軍售案，是20年以來最多。