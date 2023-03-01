林宅血案43週年，監委范巽綠：主謀呼之欲出，政府該拿出誠心解密政治檔案
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范巽綠說，由國安局指示警總等情治系統組成「307會報」，警總掌控所有偵辦方向，每次專案會報紀錄最後都交到國安局，合理懷疑國安局還有未解密、遺失、隱藏檔案，希望政府部門一起努力溝通，拿出誠心決斷處理該解密的政治檔案，這對台灣的轉型正義非常重要。
林宅血案，監委范巽綠：主謀呼之欲出
（中央社）昨（28）日是和平紀念日，也是林宅血案發生43年，監察委員范巽綠說，主謀者或主謀集團已有點呼之欲出，前民進黨主席林義雄和家人就是希望能有真相，告慰亡者在天之靈。
由林義雄創辦的慈林教育基金會28日在慈林紀念林園（林家墓園）舉辦「228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動」，林義雄和妻子方素敏、監察院長陳菊、監委范巽綠、立法委員陳歐珀等人出席。
范巽綠接受媒體訪問表示，因為發現新事證，監察院繼續調查，經近一年爬梳僅存檔案，裡頭有很多重要發現，動手的主謀者或主謀集團「我們覺得已經有點呼之欲出了」，且調查結果發現，當時的情治單位阻擾刑事單位偵辦，使得真相沒有辦法大白。
范巽綠說，林宅血案是職業凶手所為，非常心狠手辣，她今天感到沉痛無比，這塊土地有太多人犧牲生命，換取台灣的自由、民主，這一代人有責任找尋歷史真相，還給受難者公道。林義雄和家人就是希望能有真相，告慰亡者在天之靈，這是台灣應還給林義雄和家人公道。
范巽綠指出，調查報告指向要續追真相且糾正行政院，因為民國81年台灣警備總司令部裁撤時，檔案幾乎完全不知所蹤，曾詢問接續者，都回答政府機關沒有檔案，完全不負責任。
范巽綠說，由國安局指示警總等情治系統組成「307會報」，警總掌控所有偵辦方向，每次專案會報紀錄最後都交到國安局，合理懷疑國安局還有未解密、遺失、隱藏檔案，希望政府部門一起努力溝通，拿出誠心決斷處理該解密的政治檔案，這對台灣的轉型正義非常重要。
陳菊指出，林宅血案43年來從不知真相在哪，加害者何在，站在監察院立場，有責任透過政治檔案的開放解析真相，讓台灣社會瞭解，只有真相大白，台灣社會才能真正和解大家和諧，共同走過艱難黑暗年代向前邁進。
陳菊說，已將林宅血案結案調查報告交給林義雄，一開始她與林義雄溝通時，林義雄提到43年前被偵訊10幾次，整個細節過程記憶非常清晰，都有記在筆錄，監委的調查應從43年前的資料、筆錄中尋求真相。
陳菊表示，林義雄作為一名受害者沒有話說，也不想說什麼，而是應該去問加害者，不是一再讓受害者的傷痕抹鹽，這是很痛的，林義雄拒絕任何訪問，認為可透過政治檔案，包括過去所有偵訊時，已說得非常清楚。
監察院24日提出林宅血案結案調查報告，指警總為主的情治系統在此案介入司法偵查、阻撓偵辦、操弄媒體且運用黑道等共有6項重大違失，已提案糾正行政院及函請國安會督導國安局檢討改善。
林宅血案為1980年2月28日發生於林義雄位在台北市住家的一起凶殺案件，林義雄的母親及女兒被刺殺身亡。
林宅血案43週年，陳菊：未曾放棄希望、真相越看越清
（中央社）昨天是228和平紀念日，也是林宅血案43週年。監察院長陳菊說，至今仍有許多關鍵等待釐清、許多資料等待追查，但她未曾放棄希望，因為真理越辯越明、真相越看越清。
監察委員蔡崇義、范巽綠24日提出林宅血案結案調查報告，指警總為主的情治系統在此案介入司法偵查、阻撓偵辦、操弄媒體且運用黑道等共有6項重大違失，已提案糾正行政院，並函請國安會督導國安局檢討改善。
陳菊在臉書發文表示，林宅血案43年過去了，今天她又回到宜蘭的「林家墓園」，悼念前民主進步黨主席林義雄的母親游阿妹，以及雙胞胎女兒林亮均、林亭均。
陳菊說，今年監察院針對「林家血案」再次提起調查，從1996年由監委江鵬堅、李伸一提起調查，20多年過去，至今仍有許多關鍵等待釐清、許多的資料等待追查，但未曾放棄希望，因為真理越辯越明、真相越看越清。
陳菊表示，「墓上綠草長青，可我等垂垂老矣」，其實她比誰都急，但有些事只能一點一點地累積與推進，而她能做的就是不斷地嘗試、累積與著述傳誦，一如慈林基金會在林家阿嬤及林亮均、林亭均受難40週年時出版《落花春泥與新芽》紀念文集，讓這一代的事能夠一代代傳下去，直到真相與正義早日到來。
陳菊指出，台灣的民主、自由與人權從來都不是從天上掉下來，是前輩先人以生命拚搏而來，她期許有朝一日，當大家再次提起228、提起林家血案，甚或任何威權時代的悲劇與不公不義時，能夠揮別哀戚與痛苦、能夠正視與反省、能夠勇敢去面對，能夠不再恐懼、不再悲傷。
陳菊說，屆時轉型正義才是完全的落實，民主自由與人權才是真正的成熟，也是她一生的嚮往與追求；而到那個時候，將是陽光普照的日子，她如此相信著。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料