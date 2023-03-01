林宅血案43週年，監委范巽綠：主謀呼之欲出，政府該拿出誠心解密政治檔案

林宅血案，監委范巽綠：主謀呼之欲出

（中央社）昨（28）日是和平紀念日，也是林宅血案發生43年，監察委員范巽綠說，主謀者或主謀集團已有點呼之欲出，前民進黨主席林義雄和家人就是希望能有真相，告慰亡者在天之靈。

由林義雄創辦的慈林教育基金會28日在慈林紀念林園（林家墓園）舉辦「228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動」，林義雄和妻子方素敏、監察院長陳菊、監委范巽綠、立法委員陳歐珀等人出席。

范巽綠接受媒體訪問表示，因為發現新事證，監察院繼續調查，經近一年爬梳僅存檔案，裡頭有很多重要發現，動手的主謀者或主謀集團「我們覺得已經有點呼之欲出了」，且調查結果發現，當時的情治單位阻擾刑事單位偵辦，使得真相沒有辦法大白。

范巽綠說，林宅血案是職業凶手所為，非常心狠手辣，她今天感到沉痛無比，這塊土地有太多人犧牲生命，換取台灣的自由、民主，這一代人有責任找尋歷史真相，還給受難者公道。林義雄和家人就是希望能有真相，告慰亡者在天之靈，這是台灣應還給林義雄和家人公道。

范巽綠指出，調查報告指向要續追真相且糾正行政院，因為民國81年台灣警備總司令部裁撤時，檔案幾乎完全不知所蹤，曾詢問接續者，都回答政府機關沒有檔案，完全不負責任。

范巽綠說，由國安局指示警總等情治系統組成「307會報」，警總掌控所有偵辦方向，每次專案會報紀錄最後都交到國安局，合理懷疑國安局還有未解密、遺失、隱藏檔案，希望政府部門一起努力溝通，拿出誠心決斷處理該解密的政治檔案，這對台灣的轉型正義非常重要。

陳菊指出，林宅血案43年來從不知真相在哪，加害者何在，站在監察院立場，有責任透過政治檔案的開放解析真相，讓台灣社會瞭解，只有真相大白，台灣社會才能真正和解大家和諧，共同走過艱難黑暗年代向前邁進。

陳菊說，已將林宅血案結案調查報告交給林義雄，一開始她與林義雄溝通時，林義雄提到43年前被偵訊10幾次，整個細節過程記憶非常清晰，都有記在筆錄，監委的調查應從43年前的資料、筆錄中尋求真相。

陳菊表示，林義雄作為一名受害者沒有話說，也不想說什麼，而是應該去問加害者，不是一再讓受害者的傷痕抹鹽，這是很痛的，林義雄拒絕任何訪問，認為可透過政治檔案，包括過去所有偵訊時，已說得非常清楚。

監察院24日提出林宅血案結案調查報告，指警總為主的情治系統在此案介入司法偵查、阻撓偵辦、操弄媒體且運用黑道等共有6項重大違失，已提案糾正行政院及函請國安會督導國安局檢討改善。

林宅血案為1980年2月28日發生於林義雄位在台北市住家的一起凶殺案件，林義雄的母親及女兒被刺殺身亡。

陳菊（前）28日到宜蘭的「林家墓園」，悼念前民主進步黨主席林義雄的母親游阿妹，以及雙胞胎女兒林亮均、林亭均。（圖取自facebook.com/kikuChen）

林宅血案43週年，陳菊：未曾放棄希望、真相越看越清

（中央社）昨天是228和平紀念日，也是林宅血案43週年。監察院長陳菊說，至今仍有許多關鍵等待釐清、許多資料等待追查，但她未曾放棄希望，因為真理越辯越明、真相越看越清。

監察委員蔡崇義、范巽綠24日提出林宅血案結案調查報告，指警總為主的情治系統在此案介入司法偵查、阻撓偵辦、操弄媒體且運用黑道等共有6項重大違失，已提案糾正行政院，並函請國安會督導國安局檢討改善。

陳菊在臉書發文表示，林宅血案43年過去了，今天她又回到宜蘭的「林家墓園」，悼念前民主進步黨主席林義雄的母親游阿妹，以及雙胞胎女兒林亮均、林亭均。

陳菊說，今年監察院針對「林家血案」再次提起調查，從1996年由監委江鵬堅、李伸一提起調查，20多年過去，至今仍有許多關鍵等待釐清、許多的資料等待追查，但未曾放棄希望，因為真理越辯越明、真相越看越清。

陳菊表示，「墓上綠草長青，可我等垂垂老矣」，其實她比誰都急，但有些事只能一點一點地累積與推進，而她能做的就是不斷地嘗試、累積與著述傳誦，一如慈林基金會在林家阿嬤及林亮均、林亭均受難40週年時出版《落花春泥與新芽》紀念文集，讓這一代的事能夠一代代傳下去，直到真相與正義早日到來。

陳菊指出，台灣的民主、自由與人權從來都不是從天上掉下來，是前輩先人以生命拚搏而來，她期許有朝一日，當大家再次提起228、提起林家血案，甚或任何威權時代的悲劇與不公不義時，能夠揮別哀戚與痛苦、能夠正視與反省、能夠勇敢去面對，能夠不再恐懼、不再悲傷。

陳菊說，屆時轉型正義才是完全的落實，民主自由與人權才是真正的成熟，也是她一生的嚮往與追求；而到那個時候，將是陽光普照的日子，她如此相信著。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀