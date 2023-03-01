法國破紀錄冬旱38天沒下雨拉警報，法規過嚴限制廢水淨化，再生水僅1％敬陪末座
我們想讓你知道的是
法國用水法規有嚴格規定，例如家庭不能使用雨水沖馬桶，必須要是可飲用的水。氣象專家瑪利耶（Patrick Marlière）以法國西南部為例，指出即使有帶來上百升雨量的連續強降雨，3個月後，此處地區還是會出現乾旱，並表示不能再利用水資源是非常荒謬的。
（中央社）法國面臨前所未有的冬季乾旱，連續近40天無降雨，存水量拉警報。政府除提出省水與限水規劃外，廢水淨化再利用的議題再度被提出討論。法國再生水僅1％，敬陪末座，法規與文化都是障礙。
繼2022年史無前例的乾旱後，法國在2023年前2個月的情況不但沒有好轉，反而連續38天沒有降雨，打破2020年31天的冬季無雨紀錄。法國生態轉型部長貝修（Christophe Bechu）2月27日要求地區省長，「即刻起」著手準備分區限水令，以避免夏季陷入缺水危機。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）25日出席巴黎的農業博覽會時也提出「省水計畫」，呼籲全民一起省水。
面對警備狀態，除了等待老天爺降雨及要求人民省水外，其他開源的可能性也陸續被提上議程。馬克宏在博覽會上表示，已向最高行政法院傳達行政命令，請他們研擬如何「優化廢水再利用」。
在這個議題上，法國完全吊車尾。根據能源轉型部，法國只有1％的污水獲得淨化處理再利用；義大利則有15％、西班牙超過20％。更別提世界其他前段班學生，包括澳洲、馬爾他與新加坡的60％回收率，以及全球領頭羊以色列近90％的污水回收率。
貝修1月底接受《巴黎人報》（Le Parisien）專訪時指出，「（再生水）技術上是可行的」，並坦言法國3萬3000個污水處理站中，僅有77個配備完整的回收處理系統。他表示，確實應該考慮雨水與污染較小的家庭用水「灰水」該如何重複使用。
法國用水法規有嚴格規定，例如家庭不能使用雨水沖馬桶，必須要是可飲用的水。貝修認為，相關法規有變革空間。
氣象專家瑪利耶（Patrick Marlière）同意，並以法國西南部為例，指出即使有帶來上百升雨量的連續強降雨，3個月後，此處地區還是會出現乾旱，並表示不能再利用水資源是非常荒謬的。
法國嚴重落後的原因主要有4項，首先就是沒有未雨綢繆。法國威立雅環保公司（Veolia）公共事務部主任馬蒂厄（Tristan Mathieu）解釋，「法國過去在水資源上算是得天獨厚，水量從不是議題，近年才面臨這個問題。」該公司在西班牙也有設點，指出西班牙近20年前就發現問題，因此在廢水回收上領先法國。
廢水再利用的文化則是導致法國落後的另一面向，其中法規限制更是主因。
努力推動再生水利用的國民議會議員博多黑（Eric Bothorel）向《巴黎人報》表示，「在對水質極度謹慎的衛生部指導下，安全預防原則向來為重。非常嚴謹與高標的建議有一長串，排除了廢水的再使用。」
博多黑希望在廁所用水、高爾夫球場灑水與洗車用水等不會有安全疑慮的項目上有所開放。他強調，「必須解除法規煞車，情況緊急。我們要定義使用無危害的項目，並盡快讓各地區和企業更自由地利用廢水。」
歐盟於2020、2022年提案鬆綁廢水用於農業灌溉等法規。國際水資源辦公室（OiEau）廢水再利用訓練專員盧夏（Julien Louchard）諷刺指出，法國上次相關修法已經是10年前，「法國規範還真不簡單」。
即使限制解除，成本也是要面對的考量。目前法國再利用的處理污水成本高昂，井水和地下水費用更便宜。因此，除了讓農民了解穩定供水的重要性外，投資基礎建設並找到再生用水的經濟模式也是當務之急。
環境與廢水處理學者蒙德雷（Julie Mendret）舉以色列為例，表示政府提供許多補助與津貼鼓勵民眾使用再生水；企業也傾向設在水廠附近以減少運送成本。
最後要克服的則是心理障礙。逐漸接受再生水是全球趨勢，儘管部分民眾覺得用廢水灌溉的蔬果很噁心、甚至拒買，但馬蒂厄反駁，「其實我們吃的西班牙番茄都是用淨化過的法國企業污水灌溉的。」
面對人類活動與氣候變遷，與其抽用井水、地下水，增加淨化廢水使用率是可行之道，只是在農業、經濟、法律與社會規劃上，法國必須努力迎頭趕上。
新聞來源
延伸閱讀
- 流量不到往年夏季的一半：人們有記憶以來，多瑙河的水位從來沒有這麼低過
- 歐洲大旱水位降，河床湖底年代久遠的「秘密」紛紛浮出水面
- 歐洲熱浪乾旱惡化能源危機，歐盟「安全過冬」計畫恐受阻，聯合國：夏季極端高溫至少持續到2060年
- 人工降雨的利弊爭議：用科學方法解決乾旱不好嗎？為何部分專家極力反對？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna