首批澳洲進口雞蛋36萬顆抵台，農委會談供應不穩4原因，媒體報導3月雞肉恐現缺口
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天冷蛋母雞產蛋率下降，洗選雞蛋供應量還沒全面恢復之際，媒體報導白肉雞場每週入（補充）小雞給養雞場的數量少了30萬隻，以每批次飼養6週推算，3月可能出現缺口。農委會澄清，近2、3週配合屠宰雞隻的電宰廠歲修，加上飼養批次間隔拉長有利防疫禽流感，所以短暫減供，且3月進口會增加補充，不會缺雞肉。
首批澳洲進口雞蛋36萬顆抵台，農委會談供應不穩4原因
（中央社）行政院農業委員會發布新聞稿表示，為補充國內雞蛋缺口，25日自澳洲進口今（2023）年首批雞蛋36萬顆，已於昨（28）日晚間抵台，穩定供應國內消費需求。
農委會強調，未來將持續辦理雞蛋進口及平穩產銷，向加工業者調度雞蛋、積極協調蛋商橫向調度，並呼籲民眾，雞蛋保存期限有限，請不要搶購及囤積雞蛋。
農委會說明，近期因氣候低溫、疫病持續影響造成雞蛋產量減少，又寡產逾齡母雞偏多，加上農曆年節蛋雞場調節生產，造成換羽雞隻數量增加，目前雞蛋每日供應量約11萬2000箱。
農委會啟動短期專案進口，透過國外進口雞蛋來補充國內短期缺口，不會影響國內市場價格；進口雞蛋將透過「進口補足加工、加工釋出消費」方式，將進口雞蛋提供加工業者使用，另從加工業者端釋出國產雞蛋，以滿足通路端消費者購買國產雞蛋的需求。
農委會說明，為確保國產雞蛋穩定供應，中長期措施則要加速逾齡寡產母雞群淘汰更新，但近來種禽進口也受到國際禽流感影響，去年已協助蛋種雞業者辦理進口蛋種雛雞，原進口23萬隻，增為26萬隻，於今年再增為進口30萬隻，以增加雛雞生產供應量；預計今年雛雞生產可達2500萬隻以上，待飼養後可投入日後雞蛋生產。
農委會表示，將獎勵蛋中雞增養更新產蛋雞群提升生產效率，投入補助更新傳統禽舍等措施，強化蛋雞產業生產韌性；將持續密切監控產銷供需動態及進口雞蛋，提高國內雞蛋庫存量與調配能力，以穩定國內消費需求及平穩蛋價。
傳3月雞肉拉警報，農委會：進口增加補足
（中央社）媒體報導3月雞肉恐現缺口。農委會澄清，近2、3週配合屠宰雞隻的電宰廠歲修，加上飼養批次間隔拉長有利防疫禽流感，所以短暫減供，且3月進口會增加補充，不會缺雞肉。
天冷蛋母雞產蛋率下降，洗選雞蛋供應量還沒全面恢復之際，媒體報導白肉雞場每週入（補充）小雞給養雞場的數量少了30萬隻，以每批次飼養6週推算，3月可能出現缺口。
行政院農業委員會畜牧處副處長江文全說，最近2、3週白肉雞場的全國小雞提供量為470萬隻，比正常量500萬隻少30萬隻，這是因為電宰廠都在春節後歲修，加上今年入冬比較冷、H5N1禽流感在各國肆虐，拉開飼養批次的間隔時間，有利防疫，基於以上產業實況，所以小雞的數量短暫減少。
他指出，接下來的5週就會恢復正常，每週供應509萬隻；至於減少供應期間養大的國產白肉雞數量會少一點，屆時上市時間約是3月，會搭配進口量酌予增加供應，所以不會缺雞肉。
全台一年的雞肉需求量，農委會統計，2021年國產白肉雞生產量42.5萬公噸，進口白肉雞17.5萬公噸，另外土雞27萬公噸。江文全說，這是全國每年雞肉的需求量，白肉雞的毛雞每台斤新台幣35.5元，上個月35到35.2元，算是平穩。
從去年底迄今，適逢傳統養雞場春節前、後換羽，產能會降低；加上入冬以來低溫期長，產蛋量更加明顯減少。農委會已展開專案進口雞蛋500萬顆，作為跟加工廠庫存雞蛋交換調度，補充供應市場平價洗選蛋銷售因應，中長期則要補貼傳統禽場改建，強化這類雞場因應氣候變化的韌性。
近日傳白肉雞3月會有缺口，畜牧處重申，3月不會缺雞肉。
農委會：3/1召開美國4州解除禽流感區進口審查
（中央社）農委會27日指出，近2、3週白肉雞小雞每週供應量較正常量少30萬隻，但3月份雞肉進口量上升，全國供給不致短缺；3月1日將針對美國阿肯色州等4州，進行非禽流感區進口審查。
行政院農業委員會畜牧處副處長江文全告訴《中央社》記者，最近2、3週白肉雞場小雞每週提供量為470萬隻，比正常量500萬隻少30萬隻，不過，接下來5週小雞供應量就會恢復正常，每週供應509萬隻，加上白肉雞飼養週期短，因此僅是3月份短期的減少。
江文全說明，因為國內消費習慣，對於雞腿、雞翅等特定部位需求量較大，尤其用在加工食品、團膳的特殊規格雞腿肉，會比較受這波波動影響；不過，目前掌握，3月份進口訂單有增加，因此國內總供給量不至於短缺。
對於進口雞肉，江文全說，3月1日將針對美國阿肯色州等4個州，進行非禽流感區的進口審查，若符合解除禽流感疫區規定，將可從這些地區進口雞肉，有助增加供給。
江文全日前說明，近幾週全國小雞供應量減少，是因為電宰廠在春節後歲修，加上今年入冬比較冷、禽流感在各國肆虐，拉開飼養批次的間隔時間，有利防疫，因此小雞的數量短暫減少。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
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