同一水塘2個月掉進3台車？產險業揪詐騙集團手法，金管會祭16道風控令防「假車禍真詐保」

同一水塘2個月掉3台車太弔詭，產險業揪詐保集團手法

（中央社）詐騙集團鎖定二手車製造假車禍、真詐保事件頻傳，促使產險業睜大眼睛揪出詐保；業者透露，疑似詐保的「不對勁」訊號，包括賠案集中某一車主，駕駛卻不同人，或是發生好幾起車開進池塘魚塭；先前碰過同一水塘處，短短2個月內就掉入3台車。

一名產險高層指出，詐騙集團透過低價購入二手車、製造假車禍詐領高額保險金，已行之有年，差別只是有被抓到和沒被抓到而已；先前在南部曾有一個詐騙集團落網，涉及10至20多台車、全是詐保，有多家產險公司受害。

爬梳過往詐騙集團詐保路數，產險業者透露，車撞車、車撞安全島事件都有，但最常見的詐保手法，是會開進魚塭和池塘內。

產險業者私下交流時驚覺，詐騙集團在詐保前通常會先「場勘」，找到可以將車子淹壞、但不會完全沈沒的水塘，算得剛剛好，不會危及人命，但可以領到保險金。業者直言，「先前曾有同一個水塘，短短1至2個月內頻繁有3台車發生事故，向產險公司申請理賠」。

一家產險高層透露，先前曾讓理賠部門感到不對勁、最後證實確實為詐保的案件，列舉主要跡象包括，第一，駕駛或車主身分、職業或收入和車子明顯不對稱；第二，好幾台車均為同一個車主、但駕駛都是不同人的賠案，涉及人頭風險通常較高。

第三，事故原因為車子不小心開入池塘或魚塭等車身恰好不會完全淹沒的地點，也會觸發產險公司警鈴；第四，數起賠案樣態或事故敘述過於一致，為人頭按照詐騙集團教戰守則及教材陳述的機會高。

為防堵詐保集團透過低買二手車後製造假車禍、藉以取得高額理賠金，金管會已請產險公會轉知各產險公司，在3個月內建立16道核保理賠風控強化措施，產險公司將在今年首季全數完成改善。

產險高層指出，保險目的是集合多數人付出的小額保費、賠付少數人發生的重大損失，若有不肖民眾鑽洞詐保，將破壞保險制度穩定性；且詐騙集團也會挑產險公司，發現哪裡送件容易成功、還會「食好鬥相報」，如今產險公司攜手強化風控，期盼一同攔阻詐騙。

二手車假車禍真詐保案件增，金管會祭16道風控令

（中央社）為防堵詐騙集團低價買中古車並投保高額車體損失險，再製造車禍詐領保險金，金管會已請產險公會研擬16道核保理賠風控強化措施，產險公司將在今年首季全數調整內控、強化防詐。

近年詐騙集團將歪腦筋動到中古車市場，透過二手車行買入進口高級車種，投保高額車體損失險，再製造假車禍、向產險公司詐領高額保險金。根據產險公會統計，自2018年至2021年共4年期間，此類確認詐保及有詐保疑慮案件，高達165件。

產險業者指出，保發中心設有重置價格表，在不同期間內，有按照不同車種及廠牌相對應的重置價格；有部分產險公司先前僅參考保發中心重置價格表折算相應保額，未再特別對照該車種在二手市場實際行情，兩者間的價差引起詐騙集團注意，盯上此漏洞詐領保險金。

舉例來說，民眾以新台幣300萬元購入一台跑車型高級車，因部分車種在二手市場跌價相對快速，時隔2至3年後，該車二手市價可能僅剩100萬元價值，但若產險公司僅參考重置價格表，折算保額或還可近200萬元，就會出現二手車保額高於實際價值的情況。

金管會官員指出，金管會注意到此現象，先前已要求產險公會對此研議風險控管強化措施，並在2022年12月28日發函給產險公會，請產險公會轉知各會員公司，至少要依產險公會訂定的公版16道核保理賠強化風控措施執行改善，所有產險公司將在今年首季改善完畢。

為避免詐騙集團預先防範，16道核保理賠風控強化措施並未全面對外揭露，不過其中最關鍵為核保的前端防守。

針對中古高級車投保車體險或竊盜險，金管會已要求各產險公司不得再直接以保發中心重置價格表折算保額，應了解中古車行情、檢視原車輛買賣合約和購車發票，再核定合理保額，並要避免折舊後保額仍高於市場行情，以降低道德風險。

同時，金管會要求產險公司進行異常客戶管理，對於過去曾有疑似道德危險的車輛或要、被保險人，必須建立關注名單，核保時作為參考依據，且對於過往未曾投保的被保險人突然來投保、剛過戶、未滿30歲或以現金繳交保費購買高價中古車等，都必須提高警覺、嚴謹審核。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺