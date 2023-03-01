經濟部能源局研擬白皮書，太陽光電用地需求納入國土規劃架構
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經濟部表示，台灣推動光電，除了採取屋頂型設置目標外，地面型光電也以閒置土地活化或複合式利用方式推動，提高土地利用效益。另隨國土計畫法施行，經濟部透露，能源局正研擬太陽光電能源用地白皮書，將太陽光電用地需求納入國土規劃架構下，以利與其他用地調和。
（中央社）面對淨零碳排趨勢，台灣努力發展再生能源。經濟部28日透露，隨國土計畫法施行，能源局正研擬太陽光電能源用地白皮書，將太陽光電用地需求納入國土規劃架構下，以利與其他用地調和。
有媒體報導，非核家園政策引發各界憂心供電穩定性，更因祭出高利揠苗助長、發展再生能源，讓門檻較低的太陽光電弊病叢生。經濟部能源局28日發布新聞稿澄清，報導中有諸多謬誤及誤解。
經濟部表示，台灣推動光電，除了採取屋頂型設置目標外，地面型光電也以閒置土地活化或複合式利用方式推動，提高土地利用效益。另隨國土計畫法施行，經濟部透露，能源局正研擬太陽光電能源用地白皮書，將太陽光電用地需求納入國土規劃架構下，以利與其他用地調和。
經濟部並列舉7大說明，第一，媒體提到因土地利用效益提高，導致部分土地掮客剝削地主權益等爭議，中央政府為此已主動劃設公告專區，減少地主與土地掮客的資訊落差、減少土地掮客參與空間。
第二，針對光電利益吸引各方勢力介入，廠商遭強索回饋金一事，經濟部與法務部已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，並與7個地檢署建立聯繫平台，目前已有業者提供資訊、能源局提送聯繫平台的案例。
第三，針對業者透過人脈要求台電拉線省去成本一事，經濟部說明，台電目前已明確規範相關輸配電線路設置及工程費用，並無透過人脈要求省拉線成本問題。
第四，媒體提到漁電共生造成養殖面積減少，經濟部表示，因漁村人口高齡化，推動漁電共生可引導廢棄魚塭重返養殖，以七股日運案場為例，其原為廢棄魚塭，業者土地整合後可增加養殖面積。
第五，若有魚塭被非法傾倒事業廢棄物，經濟部強調，一旦被發現將嚴加查辦，違反者除依法辦理外，最嚴重可撤銷光電設置許可。
第六，針對光電是否造成區域氣溫飆升，經濟部指出，太陽光電設置是將光能轉為電能，可帶走當地太陽光能、幫助夏天區域降溫，因此政府鼓勵校園風雨球場及屋頂光電建置，改善校園環境。
第七，針對太陽光電影響候鳥棲息，經濟部表示，目前漁電共生案場經環社檢核，自規劃設計階段即考慮候鳥棲息、覓食特性，以生態環境與養殖效益影響最小的施工方式與工期進行規劃設計，以達光電與環境共存共榮。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料