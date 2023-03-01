布林肯：若中國援俄武器將受嚴懲，CNN：美中攤牌態勢迅速惡化
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CNN指出，這是美國在此問題上對中國最直接的警告，也是布林肯最明確及公開的警告，凸顯美中兩大超級強國間的攤牌態勢迅速惡化。布林肯在哈薩克表示：「中國在俄羅斯侵略烏克蘭問題上不能腳踏兩條船。它不能一方面提出和平方案，同時又助長俄羅斯點燃的戰火。」
（中央社）《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今（1）日警告，如果中國提供致命武器等援助給俄羅斯攻打烏克蘭，美國將會嚴懲涉及的中國企業和個人，這可能讓中國付出重大經濟代價，在全世界面臨嚴重問題。
CNN指出，這是美國在此問題上對中國最直接的警告，也是布林肯最明確及公開的警告，凸顯美中兩大超級強國間的攤牌態勢迅速惡化。
布林肯在哈薩克表示：「中國在俄羅斯侵略烏克蘭問題上不能腳踏兩條船。它不能一方面提出和平方案，同時又助長俄羅斯點燃的戰火。」
美國官員近10天來一直警告，情報顯示中國正考慮提供俄國致命武器等援助，招致北京當局憤怒回駁，凸顯兩國早已惡化的外交關係，正受幾乎每日爆發的新危機搖撼，從最近的偵察氣球爭議至再度燃起的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒源頭爭論。
昨晚，白宮給政府機構30天的時間，來確保聯邦設備和系統中沒有中國影音分享應用程式TikTok，而眾院「中國問題特別委員會」今日將召開成立後首場聽證會，就此啟動為期兩年的選擇性與中國「脫鉤」籌畫行動。
布林肯表示：「我們確曾非常明確警告中國提供此類援助的影響和後果。」他指的是本月18日於慕尼黑安全會議場邊與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤，以及去（2022）年11月美國總統拜登與中國國家主席習近平在印尼峇厘島會談。
他表示：「譬如說，我們不會猶豫鎖定違反我們制裁或參與支持俄國戰爭行動的中國企業或個人。」
新的對抗，以及美中兩軍在亞洲日益升高的緊張關係和兩國為台灣日趨升溫的僵持局面，正使長期醞釀、一度僅是理論上的超級強國對立戲劇化，突然間成為日常現實。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料