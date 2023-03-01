存在「間諜活動風險」，丹麥、加拿大跟進TikTok禁令，各國規範一次看

丹麥國會稱TikTok存在間諜活動風險，要求議員與職員移除

（中央社）丹麥國會2月28日宣布，由於存在「間諜活動風險」，已要求國會議員和全體職員將TikTok應用程式（App）從行動裝置中移除。

《法新社》報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）禁止其員工在工作用裝置上使用TikTok，以保護資訊安全後，丹麥國會遵從丹麥網路安全中心（Centre for Cyber Security）建議，敦促官員和公務員將TikTok從手機中刪除。

丹麥國會指出：「已經決定建議議員和全體職員，不要在丹麥國會提供的行動裝置中使用TikTok。」

眾議院議長加德（Soren Gade）說：「使用TikTok時存在間諜活動風險，因此我們做出相應調整。」

中國公司字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok受到愈來愈多審查，因為各界擔心北京可能透過TikTok，取得世界各地敏感的用戶資料。

美國國會已經通過一項禁令，禁止大多數政府設備下載TikTok，總統拜登（Joe Biden）去年12月下旬已簽署生效。聯邦機關的僱員最近被命令禁止在政府擁有的裝置上使用TikTok。

加拿大政府本週稍早宣布，禁止所有政府行動裝置使用TikTok。

跟進歐盟執委會，歐洲議會禁員工手機下載TikTok

歐洲聯盟一名官員28日說，歐洲議會決定，基於安全理由，禁止員工手機下載中國短影音分享軟體TikTok。這是最近一個採取這種作法的歐洲機構。

《路透社》報導，這名官員表示，這項禁令對於能登入歐洲議會電郵系統和其他網路的私人手機也適用；並說，這項決定可望即將公布。

歐盟執行委員會和歐盟理事會上週已禁止員工手機下載TikTok，凸顯歐洲方面對中國字節跳動公司（ByteDance）擁有的TikTok及中國政府可能藉之蒐集用戶個資以謀取自身利益日益憂心。

中國方面經常否認有此意圖。美國國會參議院已禁止員工的公務手機下載TikTok，加拿大27日通過類似決定，印度也禁用這個應用程式。

各國祭禁令開鍘一覽

加拿大27日成為禁止在政府裝置上使用中國短影音應用程式TikTok的國家，認為這個社群媒體平台對隱私和安全存在「令人無法接受」程度的風險。

此舉凸顯愈來愈多遊說團體反對北京字節跳動這款社群媒體應用程式，理由是擔心這家公司與中國政府關係密切並掌握全球用戶數據。

《路透社》整理出以下部分或完全禁止TikTok的國家和實體：

印度

印度2020年6月宣布全面禁用TikTok和另外數十款中國開發的應用程式（App），聲稱它們可能危害國家的安全和完整性。

阿富汗

阿富汗正在研議禁止TikTok和熱門對戰手機遊戲「絕地求生」（PUBG），目前掌權的塔利班（Taliban）聲稱這些應用程式會讓阿富汗年輕人「誤入歧途」。

巴基斯坦

巴基斯坦至少4度禁止TikTok，政府稱這款應用程式存在不道德和不雅的內容。最近一次禁令於去年11月結束。

台灣

台灣限制公部門的資通訊設備及所屬場域使用TikTok和其他一些中國開發的App，並於2022年12月對TikTok展開調查，原因是這款社群媒體應用程式涉嫌在台非法經營。

美國

美國國會2022年12月通過法案，禁止在聯邦設備上使用TikTok。

美國教育機構

波伊西州立大學（Boise State University）、奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）、德州大學奧斯汀分校（University of Texas-Austin）和西德州農工大學（West Texas A&M University）等學校禁止在學校設備和Wi-Fi無線網路使用TikTok。

美國各州

德州、馬里蘭州、阿拉巴馬州和猶他州等超過25州已下令禁止雇員在政府設備上使用TikTok。

歐洲聯盟執行委員會

基於網路安全考量，歐盟執委會已發布命令，禁止職員在裝有公務應用軟體的手機等私人裝置上使用TikTok。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航