新聞媒體遭納管、16歲青年上戰場？國防部擬修《全民防衛動員準備法》爭議一次看

國防部於21日預告修正《全民防衛動員準備法》（以下簡稱全動法），修法內容引發外界質疑箝制新聞媒體、形同「戒嚴」；另傳教育部研擬將16歲以上的學生，不分男女造冊參與動員計畫，也讓學生與家長憂心。「全民防衛動員準備法」為何而修、將修正哪些內容、專家又怎麼看？《關鍵評論網》為你整理修正草案來龍去脈。

為何這時要修「全動法」？

「全動法」是舊法，自民國90年11月14日公布施行，曾於103年及108年歷經2次修正。

國防部指出，「全動法」現行條文內容多偏重規定動員準備事項，但就動員實施後指揮體系及戰時徵用等規範顯有不足；考量區域威脅情勢，以及凝聚「全民國防」理念共衛家園之必要，遂啟動修法工作。國防部也強調，「全動法」屬於「進入緊急命令狀態的非常時期法制」，僅適用於實施動員時期，絕不影響或損及人民平時之自由與權益。

草案修正哪些內容？

此次主要引起爭議的草案內容主要如下：

平時對新聞媒體進行調查： 修法草案進一步新增第15條規定，「為因應新聞及不實訊息處理，訊息傳播動員準備分類計畫主管機關，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃；直轄市、縣（市）政府應配合辦理。」

修法草案進一步新增第15條規定，「為因應新聞及不實訊息處理，訊息傳播動員準備分類計畫主管機關，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃；直轄市、縣（市）政府應配合辦理。」 戰時對新聞媒體進行管制： 草案新增第33條規定，「動員實施階段，訊息傳播動員實施計畫主管機關為維護軍事安全及戰事遂行，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員實施必要管制。」

草案新增第33條規定，「動員實施階段，訊息傳播動員實施計畫主管機關為維護軍事安全及戰事遂行，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員實施必要管制。」 針對戰時散播不實訊息者開罰：草案新增第61條規定，「動員實施時期，散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。」

國民黨立委江啟臣於臉書質疑，草案中針對媒體的調查、統計、編組的具體內容為何？是否藉全民防衛動員法修法，行管制媒體之實？

江啟臣指出，修法一旦通過，平時動員準備時期這些事業、人員將全數造冊納管，是否符合憲政制度中之比例原則？江啟臣也擔心，若以防止不實訊息為由，於「全動法」修法中再加強對相關人員的管制作為，是否必要，政府應清楚說明，否則將難逃「數位中介服務法」借殼上市之嫌。

Photo Credit: 中央社

16歲上戰場、學校協助軍需生產？

修正草案並未就此新增規定，「全動法」原草案內容已規定「為確保動員實施階段獲得所需人力，人力動員準備分類計畫主管機關於動員準備階段，應對……學校青年動員服勤、戰時致受傷或身心障礙及退除役軍人安置等事宜進行規劃。」

不過根據《聯合新聞網》，過去流於形式的青年學生動員計畫，今年起將積極準備。報導引述地方政府官員，教育部近日召集地方教育主管機關會議，討論使用全民防衛動員資訊整合系統，要將高中職與大學在學生組成的青年服勤大隊資訊，整合到全動署主管、最近上線的資訊系統。

報導指出，青年服勤大隊設服勤中隊，下設民防、醫療、救護、消防、交通、運輸、修護、宣慰、軍需生產等區隊，區隊以下設分隊，而區隊長與分隊長全部挑選學生擔任。其中軍需生產，就是協助武器彈藥生產製造；顯示政府朝向積極籌備動員學生保鄉，戰時要投入救護及武器生產。

針對爭議，專家怎麼看？

「全動法」是否為「數位中介服務法」還魂，是否逾越新聞自由界線？國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受《關鍵評論網》訪問指出，「不會逾越界線」。

蘇紫雲強調，「全動法」和「數位中介服務法」有很大的差別，後者要求媒體對於錯假訊息的相關的處置方式，但前者在平時只是了解各產業的能量，不會介入。

蘇紫雲說，「全動法」在平時是作產業的盤點，調查媒體規模有多大、有多少從業人員，為在戰時協助文宣或傳播，並反制認知作戰，「平時不敢、也不會干擾媒體運作」，不過若國家進入戒嚴或緊急命令時期後，就是另一個狀況。

蘇紫雲指出，各國立法精神都有平時和戰時的區別，我國更為嚴謹，因爲憲法規定進入戒嚴或緊急命令雖然是總統職權，但都要經過立法院通過或追認，立法院也有權可以推翻、移請總統解嚴。

青年戰時動員服勤部分，國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，目前高中生早已取消軍訓課與軍護課，已不適合擔任後方安全工作，相關單位擬大規模編組16歲以上學生造冊要從事戰時勤務，恐缺乏實質的效益。

不過蘇紫雲認為，國家面臨緊急危難，為了生存，任何力量都可以協助國家提高安全係數，「都是好的」，美國童子軍也是一直培養青少年危機意識。蘇紫雲強調，提高危機意識與防衛能力，和拿武器作戰「是完全不同的」，學校增加全民國防教育的課程，讓同學可以在危難的時候，包括天災可以保護家人協助、協助社區，「而不是叫他們拿槍上戰場」。

蘇紫雲表示，《兵役法》明文規定18歲以上才會加入兵役，無論平時還是戰時，不論國內法還是國際法，這都是很基本的概念，「不可能有娃娃兵這種事情出現。」

國防部如何回應？

針對媒體報導「學校防護團協助軍需生產，就是協助武器彈藥生產製造」，國防部澄清表示，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團之服勤範圍，相關報導並非事實。

國防部說明，有關青年戰時動員服勤，是由教育部依據「全動法」及《民防法》等規定，策頒「學校青年服勤動員計畫」，針對各高級中等學校職業類科專長科系（如醫護、災防等），編組學校青年服勤，以培養災害防救及協助民防、動員等人力。而學校防護團服勤範圍，包括救護、消防、宣導、生產及交管等；其中協助軍需物資生產工作，是指經濟部所訂《重要物資及固定設施調查實施辦法》第2條規範之重要物資，包括食物等10大類，其中並無「武器彈藥」。

而針對媒體報導「國防部動員準備令下達就管制及優先使用媒體」，國防部表示，考量戰時或緊急狀態下，對正確資訊傳播及錯、假訊息處理必須有效規範， 「全動法」修正草案主要區分動員前、後，對傳播媒體及通訊設備的管理規定，希望維護軍事安全及戰事遂行，是應對敵人認知作戰威脅、確保國家安全的必要措施。部分媒體所謂「如同戒嚴軍管」，並非事實。

草案還修了哪些內容？