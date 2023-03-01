新聞媒體遭納管、16歲青年上戰場？國防部擬修《全民防衛動員準備法》爭議一次看
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傳教育部擬大規模編組16歲以上學生造冊，有學者認為，目前高中生早已取消軍訓課與軍護課，不適合擔任後方安全工作，要學生從事戰時勤務，恐缺乏實質的效益。不過也有學者指出，「兵役法」明文規定18歲以上才會加入兵役，16-18歲的這群青年未來可能做社區輔助、保護學校或復原工作，不會拿槍上戰場。
國防部於21日預告修正《全民防衛動員準備法》（以下簡稱全動法），修法內容引發外界質疑箝制新聞媒體、形同「戒嚴」；另傳教育部研擬將16歲以上的學生，不分男女造冊參與動員計畫，也讓學生與家長憂心。「全民防衛動員準備法」為何而修、將修正哪些內容、專家又怎麼看？《關鍵評論網》為你整理修正草案來龍去脈。
為何這時要修「全動法」？
「全動法」是舊法，自民國90年11月14日公布施行，曾於103年及108年歷經2次修正。
國防部指出，「全動法」現行條文內容多偏重規定動員準備事項，但就動員實施後指揮體系及戰時徵用等規範顯有不足；考量區域威脅情勢，以及凝聚「全民國防」理念共衛家園之必要，遂啟動修法工作。國防部也強調，「全動法」屬於「進入緊急命令狀態的非常時期法制」，僅適用於實施動員時期，絕不影響或損及人民平時之自由與權益。
草案修正哪些內容？
此次主要引起爭議的草案內容主要如下：
- 平時對新聞媒體進行調查：修法草案進一步新增第15條規定，「為因應新聞及不實訊息處理，訊息傳播動員準備分類計畫主管機關，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃；直轄市、縣（市）政府應配合辦理。」
- 戰時對新聞媒體進行管制：草案新增第33條規定，「動員實施階段，訊息傳播動員實施計畫主管機關為維護軍事安全及戰事遂行，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員實施必要管制。」
- 針對戰時散播不實訊息者開罰：草案新增第61條規定，「動員實施時期，散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。」
國民黨立委江啟臣於臉書質疑，草案中針對媒體的調查、統計、編組的具體內容為何？是否藉全民防衛動員法修法，行管制媒體之實？
江啟臣指出，修法一旦通過，平時動員準備時期這些事業、人員將全數造冊納管，是否符合憲政制度中之比例原則？江啟臣也擔心，若以防止不實訊息為由，於「全動法」修法中再加強對相關人員的管制作為，是否必要，政府應清楚說明，否則將難逃「數位中介服務法」借殼上市之嫌。
- 16歲上戰場、學校協助軍需生產？
修正草案並未就此新增規定，「全動法」原草案內容已規定「為確保動員實施階段獲得所需人力，人力動員準備分類計畫主管機關於動員準備階段，應對……學校青年動員服勤、戰時致受傷或身心障礙及退除役軍人安置等事宜進行規劃。」
不過根據《聯合新聞網》，過去流於形式的青年學生動員計畫，今年起將積極準備。報導引述地方政府官員，教育部近日召集地方教育主管機關會議，討論使用全民防衛動員資訊整合系統，要將高中職與大學在學生組成的青年服勤大隊資訊，整合到全動署主管、最近上線的資訊系統。
報導指出，青年服勤大隊設服勤中隊，下設民防、醫療、救護、消防、交通、運輸、修護、宣慰、軍需生產等區隊，區隊以下設分隊，而區隊長與分隊長全部挑選學生擔任。其中軍需生產，就是協助武器彈藥生產製造；顯示政府朝向積極籌備動員學生保鄉，戰時要投入救護及武器生產。
針對爭議，專家怎麼看？
「全動法」是否為「數位中介服務法」還魂，是否逾越新聞自由界線？國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受《關鍵評論網》訪問指出，「不會逾越界線」。
蘇紫雲強調，「全動法」和「數位中介服務法」有很大的差別，後者要求媒體對於錯假訊息的相關的處置方式，但前者在平時只是了解各產業的能量，不會介入。
蘇紫雲說，「全動法」在平時是作產業的盤點，調查媒體規模有多大、有多少從業人員，為在戰時協助文宣或傳播，並反制認知作戰，「平時不敢、也不會干擾媒體運作」，不過若國家進入戒嚴或緊急命令時期後，就是另一個狀況。
蘇紫雲指出，各國立法精神都有平時和戰時的區別，我國更為嚴謹，因爲憲法規定進入戒嚴或緊急命令雖然是總統職權，但都要經過立法院通過或追認，立法院也有權可以推翻、移請總統解嚴。
青年戰時動員服勤部分，國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，目前高中生早已取消軍訓課與軍護課，已不適合擔任後方安全工作，相關單位擬大規模編組16歲以上學生造冊要從事戰時勤務，恐缺乏實質的效益。
不過蘇紫雲認為，國家面臨緊急危難，為了生存，任何力量都可以協助國家提高安全係數，「都是好的」，美國童子軍也是一直培養青少年危機意識。蘇紫雲強調，提高危機意識與防衛能力，和拿武器作戰「是完全不同的」，學校增加全民國防教育的課程，讓同學可以在危難的時候，包括天災可以保護家人協助、協助社區，「而不是叫他們拿槍上戰場」。
蘇紫雲表示，《兵役法》明文規定18歲以上才會加入兵役，無論平時還是戰時，不論國內法還是國際法，這都是很基本的概念，「不可能有娃娃兵這種事情出現。」
國防部如何回應？
針對媒體報導「學校防護團協助軍需生產，就是協助武器彈藥生產製造」，國防部澄清表示，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團之服勤範圍，相關報導並非事實。
國防部說明，有關青年戰時動員服勤，是由教育部依據「全動法」及《民防法》等規定，策頒「學校青年服勤動員計畫」，針對各高級中等學校職業類科專長科系（如醫護、災防等），編組學校青年服勤，以培養災害防救及協助民防、動員等人力。而學校防護團服勤範圍，包括救護、消防、宣導、生產及交管等；其中協助軍需物資生產工作，是指經濟部所訂《重要物資及固定設施調查實施辦法》第2條規範之重要物資，包括食物等10大類，其中並無「武器彈藥」。
而針對媒體報導「國防部動員準備令下達就管制及優先使用媒體」，國防部表示，考量戰時或緊急狀態下，對正確資訊傳播及錯、假訊息處理必須有效規範， 「全動法」修正草案主要區分動員前、後，對傳播媒體及通訊設備的管理規定，希望維護軍事安全及戰事遂行，是應對敵人認知作戰威脅、確保國家安全的必要措施。部分媒體所謂「如同戒嚴軍管」，並非事實。
草案還修了哪些內容？
- 針對戰時哄抬物資者開罰：草案也針對動員實施時期，對各級政府已開始徵購、徵用、配給、配售之動員物資或固定設施，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。（第59條）
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料