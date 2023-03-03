2023/03/03,
司法

普悠瑪出軌案高院駁回檢方上訴，列車駕駛員尤振仲「過失致死」判刑4年半定讞

普悠瑪出軌案高院駁回檢方上訴，列車駕駛員尤振仲「過失致死」判刑4年半定讞
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

根據行車事故鑑定結果，確認尤振仲在事故發生時時速超過140公里，致列車翻覆，二審因此認定尤過失行為與此事故造成眾多死傷間具相當因果關係，仍判刑4年6月。至於2名台鐵官員，則因為罪證不足皆判無罪。

台鐵普悠瑪列車在蘇澳新馬站出軌翻覆，造成18死215傷，一、二審都依過失致死罪判列車司機尤振仲有期徒刑4年6月，台鐵2名官員無罪；尤振仲本人未繼續上訴，檢方則針對尤的部分提起上訴；不過最高法院認為歷審判決適當，今（3）日駁回上訴，全案定讞。

2018年10月21日下午，尤振仲駕駛的6432次普悠瑪自強號列車行經蘇澳新馬車站時，以時速141公里超速速度進入彎道，導致列車出軌翻覆，造成18死、上百人傷。

一、二審都認為駕駛誤判和超速是肇事主因

宜蘭地方法院在一審判決出爐時指出，此案係司機員尤振仲擅自關閉ATP系統（即列車自動防護系統），導致普悠瑪列車於出事前以超過140公里的高速，通過速限75公里的新馬車站前306米彎道，超過該彎道臨界速限，造成列車出軌左傾翻覆，第2至8節車廂也緊跟出軌，推擠側翻，釀生18死215傷慘劇。

宜蘭地院指出，尤振仲在關閉ATP系統後，列車隨即又發生動力自動切斷之情形，當下即可確認列車動力問題並非ATP系統所致，之後停靠宜蘭站、羅東站時，尤振仲也均未依規定重新開啟回復ATP自動防護系統，另外也未注意限制速度，以約140公里超速行駛，導致列車進入彎道後隨即出軌翻覆。

宜蘭地院宣判，司機員尤振仲過失犯行確認，又犯後否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳，兼衡被告之智識程度、家庭生活、品行素行等一切情狀，量處有期徒刑4年6個月。

普悠瑪翻覆事故案 高院二審開庭（1）
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2018年台鐵普悠瑪列車翻覆事故案，台灣高等法院二審開庭，列車駕駛員尤振仲（中）結束庭訊後， 面對媒體提問快步離開，未多作回應。

當時尤振仲和檢方都不服提起上訴，二審時，尤振仲主張，自己在駕駛過程中一直都有向主管回報，也絕不會貿然自行關閉ATP，檢方對他的指控並非事實。不過高等法院仍認定尤振仲確實有誤判，認為ATP故障，因此關閉系統。

二審高等法院院認為，尤振仲雖否認犯行，但此案確實是因尤誤判列車動力切斷，走走停停無法加速的原因，因ATP系統故障而關閉該系統，一直到列車翻覆前，尤都沒有重啟系統。

另外根據行車事故鑑定結果，均確認尤振仲在事故發生時的時速超過140公里，已超過傾覆的臨界速度，致列車翻覆，二審因此認定尤過失行為與此事故造成眾多死傷間具相當因果關係，仍判刑4年6月。至於2名台鐵官員，則因為罪證不足皆判無罪。

二審之後檢察官不服，針對尤振仲部分上訴到第三審，最高法院今天認為，二審的判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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核稿編輯：翁世航


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